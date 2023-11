‘Snapdragon 8 Gen 3 verslaat snelste chip van Apple’

De nieuwste smartphonechip van Qualcomm, de Snapdragon 8 Gen 3, is in sommige benchmarks sneller dan de A17 Pro van Apple. Dat is opvallend, omdat iPhones jarenlang beter presteerden dan Android-toestellen.

‘Apple krijgt serieus concurrentie van Snapdragon 8 Gen 3’

Eind oktober introduceerde Qualcomm de Snapdragon 8 Gen 3. Dat is de nieuwe high-end chip van het bedrijf, die we de komende 12 maanden in veel premium smartphones aan zullen treffen. De afgelopen jaren presteerden de beste chips van Qualcomm altijd minder goed dan de nieuwe processoren van Apple. iPhones waren daardoor sneller dan Android-toestellen.

Daar lijkt dit keer verandering in te komen. Een beetje althans. Er zijn benchmarks verschenen van de Snapdragon 8 Gen 3, waaruit blijkt dat hij soms beter presteert dan Apples A17 Pro. Die vinden we terug in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

Antutu is een populaire app om de prestaties van smartphones te testen. Daarin zet de A17 Pro een score neer van 1487203, terwijl de nieuwe Snapdragon maar liefst 2139281 punten haalde. Dat is dus bijna 50 procent sneller.

Een andere bekende benchmark-app, Geekbench 6, laat een gemengd beeld zien. De single core-score van de A17 Pro is met 2926 punten duidelijk hoger dan de 2329 van Qualcomm’s chip. De multi core-test, die laat zien hoe goed je kunt multitasken met een smartphone, valt de andere kant op. Apple behaalt 7237 punten, terwijl de Snapdragon 8 Gen 3 er 7501 binnensleepte.

Elke benchmark legt andere accenten tijdens het testen. Daardoor komen er soms tegenstrijdige scores uit naar voren. Maar het is wel duidelijk dat Apple en Qualcomm dit jaar op zijn minst aan elkaar gewaagd zijn.

Eerste smartphones met nieuwe Snapdragon

De eerste smartphones met een Snapdragon 8 Gen 3 zijn al aangekondigd. Het gaat om de Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Pro. Die zijn vooralsnog alleen verkrijgbaar in China, maar komen later vermoedelijk naar Europa. Ook de OnePlus 12 draait hoogstwaarschijnlijk op deze chip, net als de Samsung Galaxy S24 Ultra. Deze toestellen verwachten we in de eerste maanden van 2024 te zien.

