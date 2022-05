Razendsnelle Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip belooft betere batterijduur

Qualcomm heeft zijn nieuwste chip voor high-end smartphones onthuld: de Snapdragon 8 Plus Gen 1. Die moet zorgen voor een betere batterijduur dan het vorige topmodel. Ook liet het bedrijf de Snapdragon 7 Gen 1 zien voor midrange telefoons.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 gaat zuiniger met energie om

De Snapdragon 8 Gen 1 was het afgelopen halfjaar de snelste processor van chipfabrikant Qualcomm. We troffen hem aan in high-end smartphones als de Xiaomi 12, OnePlus 10 Pro en Motorola Edge 30 Pro.

Stilstand is natuurlijk achteruitgang en dus presenteert Qualcomm nu al een opvolger. De Snapdragon 8 Plus Gen 1 is volgens het bedrijf zo’n 10 procent sneller dan zijn voorganger. Nog belangrijker is dat hij tot 30 procent minder energie gebruikt. Dat is gunstig voor de accu van je toestel.

Qualcomm claimt dat smartphones met de nieuwe chip 80 minuten langer video kunnen streamen en gamen een uur langer volhouden. Hij levert tijdens het bellen 5,5 uur extra gesprekstijd op en je kunt er 17 uur langer mee naar muziek luisteren.

Binnenkort verschijnen de eerste smartphones met een Snapdragon 8 Plus Gen 1. Volgens geruchten gebruikt Samsung de chip voor zijn volgende generatie vouwbare toestellen. Dan hebben we het over de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4. Die presenteert het bedrijf vermoedelijk in augustus. Ook OnePlus, Oppo en Xiaomi zullen de processor in hun nieuwste telefoons stoppen.

Snapdragon 7 Gen 1 voor midrange smartphones

Qualcomm kondigde ook de Snapdragon 7 Gen 1 aan, die is bedoeld voor midrange smartphones. Het is de opvolger van de Snapdragon 778G Plus-chip, die onder meer in de Motorola Edge 30 zit. Xiaomi, Oppo en Honor hebben al toegezegd de processor te gaan gebruiken.

De gpu (grafische processor) van het nieuwe model is tot 20 procent sneller, wat voor betere prestaties in games moet zorgen. Ook ondersteunt de Snapdragon 7 Gen 1 drie camera’s van maximaal 25 megapixel of een enkele camera van maar liefst 200 megapixel. De chip is net als zijn snellere broertje een stuk efficiënter, wat een langere accuduur oplevert.