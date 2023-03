‘Sony WF-1000XM5 gelekt: zo zien de premium oordopjes eruit’

Het design van de verwachte Sony WF-1000XM5-oordopjes is bekend door verschenen foto’s van een Amerikaanse keuringsinstantie. Maar wat valt er nu precies op aan de premium oordopjes van Sony?

Gerucht: dit is het design van de Sony WF-1000XM5

Later dit jaar verwachten we nieuwe premium draadloze oordopjes van Sony. De opvolgers van de populaire Sony WF-1000XM4 zijn nu verschenen bij de Amerikaanse keuringsinstantie FCC. Daarbij zijn onder andere foto’s van de nieuwe oordopjes gepubliceerd. Zo weten we precies hoe de nieuwe dopjes eruit zien met hun frisse design.

De XM5’s lijken kleiner, maar wat dat precies betekent voor de interne hardware is nog wel de vraag. Het lijkt erop dat Sony opnieuw kiest voor een enkele driver in de oordopjes. Het gaat weer om zogenaamde in ear-oordopjes, die de gehele gehoorgang afsluiten. Tevens vind je vast en zeker meerdere maten plastic tips in het doosje, waardoor je de juiste maat kunt kiezen. Net als het huidige model is ook actieve ruisonderdrukking van de partij, maar specifieke details daarover zijn niet bekend.



‘Langere accuduur en draadloos opladen’

Wat ook door de keuringsinstantie is bekeken, is het oplaaddoosje. Die bevat aan de voorzijde nu een ledje waarmee je de batterijstatus checkt. Het lampje licht ook op als de interne accu wordt opgeladen. Het oplaaddoosje heeft trouwens een hogere capaciteit dan de WF-1000XM4, waardoor de accuduur in theorie langer moet zijn.

In het doosje is ook een spoel aanwezig, die het mogelijk maakt om de batterij draadloos op te laden via het Qi-protocol. Die functie is veelal voorbehouden aan duurdere oordopjes, maar dat is ook weer niet altijd zo. Zo introduceerde Nothing de Nothing Ear (1)’s met deze functionaliteit en een prijs van 99 euro.

Het is onduidelijk wanneer de Sony WF-1000XM5 worden gepresenteerd en wat de oordopjes gaan kosten. De XM4-dopjes stammen alweer uit juni 2021 met een adviesprijs van 280 euro. Inmiddels pik je ze op voor € 199,-.

