Er rolt weer een software-update uit voor de Samsung Galaxy S20-lijn. Gebruikers melden na het installeren ervan dat de autofocus een stuk beter werkt, een veelgehoorde klacht tijdens de eerste ervaringen. In Nederland moeten we wachten op de toestellen tot de uitlevering op 13 maart

Update Samsung Galaxy S20-serie: verbeteringen voor camera

Kort na een specifieke S20 Ultra-update rolt er een update uit voor de gehele Samsung Galaxy S20-serie. Dat meldt het Zuid-Koreaanse TizenHelp. De update rolt voor nu ook alleen uit in het thuisland van Samsung, daar zijn de toestellen namelijk al wel verkrijgbaar. De update is zo’n 250MB groot en wordt aangeboden voor de Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus en de S20 Ultra.

In de omschrijving ervan wordt gesproken over updates voor de camera en de functionaliteit daarvan. Gebruikers die al een van de toestellen hebben en de nieuwe software hebben geïnstalleerd, melden dat problemen met de autofocus en handmatige focus flink zijn afgenomen.

Samsung heeft wereldwijd reviewmodellen toegestuurd naar journalisten en blogs om te testen. Die klaagden veelal over problemen met de focus tijdens het gebruik van de camera’s. Het goed kunnen focussen zorgt ervoor dat je objecten die je wilt fotograferen ook daadwerkelijk scherp kunt vastleggen.

De update zorgt ook voor verbeterde aanraakgevoeligheid van het scherm. Ook Android Planet merkte de autofocus-problemen op bij het reviewen van het Ultra-model.

Beschikbaarheid Samsung Galaxy S20

De S20-lijn is vanaf vandaag verkrijgbaar in onder andere de Verenigde Staten en India. In Nederland moeten we wachten tot en met 13 maart, de dag van de uitlevering. Een Galaxy S20 pre-order plaatsen is al wel mogelijk. Als je nu een bestelling plaatst voor de S20 Plus of S20 Ultra krijg je daarbij ook nog de Samsung Galaxy Buds Plus-oordopjes.

