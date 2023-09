‘Xiaomi 13T te koop vanaf 649 euro, ook alle andere specs bekend’

Op 26 september presenteert Xiaomi twee high-end smartphones en daarvan is nu nagenoeg alle informatie bekend. Naast afbeeldingen en specificaties weten we nook wat de toestellen gaan kosten.

Gerucht: Xiaomi 13T prijs is gelekt

We moeten nog ruim twee weken wachten op de officiële onthulling van de Xiaomi 13T en 13T Pro. Via verschillende bronnen is nagenoeg alle informatie over beide smartphones naar buiten gebracht. Zo zijn alle productafbeeldingen gepubliceerd en daardoor weten we dat de 13T op de markt komt in het zwart, blauw en groen, waarbij de blauwe versie een neplederen achterzijde heeft. Het Pro-model verschijnt in dezelfde kleuren.

Ook weten we wat de telefoons gaan kosten. De Xiaomi 13T met 8GB RAM en 256GB opslagruimte gaat over de toonbank voor 649 euro. De versie met 12GB RAM en 512GB opslag van de Xiaomi 13T Pro moet 899 euro opbrengen. Kies je voor het absolute topversie van de Pro met 16GB werkgeheugen en 1TB opslag, dan ben je 999 euro kwijt.

Specificaties Xiaomi 13T (Pro) ook bekend

De smartphones delen veel specificaties. Zo is het display identiek. Het gaat om een kleurrijk amoled-scherm van 6,67 inch met een resolutie van 2712 bij 1220 pixels. Die verversen maximaal 144 keer per seconde en de piekhelderheid bedraagt 2600 nits. Dat betekent dat je de schermen makkelijk afleest in fel zonlicht. Een laagje Corning Gorilla Glass 5 zorgt ervoor dat er geen krassen of andere beschadigingen ontstaan.

Het ‘instapmodel’ is uitgerust met de MediaTek Dimensity 8200 Ultra-chip, terwijl de Pro de Dimensity 9200 Plus-processor aan boord heeft. De accu is in beide toestellen 5000 mAh groot en opladen kan met respectievelijk 67 Watt of 120 Watt.

Ook zien we hetzelfde camerasysteem bij beide Xiaomi’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en ook is er een zoomcamera aanwezig met die resolutie. Er is optische beeldstabilisatie en tot slot vind je een groothoekcamera op de toestellen. In het scherm is een enkele selfiecamera geplaatst met een resolutie van 20 megapixel.

Voor het geluid zijn er stereospeakers aanwezig en de optische vingerafdrukscanner zit in het scherm. Er is plek voor twee simkaarten en de Xiaomi-smartphones zijn stof- en waterdicht. Tot slot: de infraroodsensor gebruik je om andere apparaten – zoals een televisie – te bedienen.

Xiaomi maakte eerder bekend het updatebeid te willen verbeteren. Zo draaien de 13T en 13T Pro op Android 13 met de MIUI 14-softwarelaag. In de toekomst krijgen ze vier grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingspatches. Dit betekent dat je tot en met Android 17 kunt genieten van de nieuwste functies.

Zoals gezegd worden beide toestellen gepresenteerd op 26 september op een evenement in Berlijn. Uiteraard is Android Planet aanwezig om verslag te doen van alle onthullingen.

