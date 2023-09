Xiaomi belooft jaar langer updates voor high-end smartphones

Er gingen al geruchten over een verbetering van het updatebeleid van Xiaomi en die blijken te kloppen. Voorafgaand aan de presentatie van de Xiaomi 13T-serie heeft de fabrikant beloofd dat die toestellen langer updates krijgen.

Zo’n twee jaar geleden liet Xiaomi al weten te komen met een beter updatebeleid. High-end toestellen van de Chinese fabrikant kregen vanaf toen drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. Dat beleid geldt dus niet voor alle smartphones van de fabrikant, zeker niet voor goedkopere toestellen.

Eerder gingen er al geruchten dat Xiaomi weer had gesleuteld aan dit beleid en die bleken te kloppen. Op 26 september maakt het bedrijf de Xiaomi 13T en 13T Pro wereldkundig en die krijgen meer updates voorgeschoteld. Een woordvoerder van de Chinese gigant heeft via X (voorheen Twitter) laten weten dat het updatebeleid wordt opgeschroefd.

Beide toestellen krijgen vier grote Android-updates voor hun kiezen en worden daarbij vijf jaar ondersteund met beveiligingspatches. Datzelfde beleid geldt voor de onlangs in China gepresenteerde Redmi K60 Extreme Edition, waardoor de geruchtenmolen al in volle gang was.

Toestellen komen wel met Android 13

Android 14 staat voor de deur, maar de nieuwe toestellen van Xiaomi draaien zeer waarschijnlijk nog op Android 13. Dat betekent dus wel dat één van de grote Android-updates wordt gebruikt voor versie 14. Opvallend: Google biedt een minder goed updatebeleid, drie grote updates en vijf jaar beveiligingspatches.

De Pixel 8-telefoons die eraan komen draaien wél direct op Android 14. Dat betekent in dit geval dus dat zowel de Xiaomi’s als nieuwe Pixels voorzien worden van verse software tot en met Android 17. Er gaan echter geruchten dat Google ook sleutelt aan het updatebeleid.

Zoals gezegd presenteert Xiaomi de nieuwe vlaggenschepen op 26 september in Berlijn. Android Planet is hier aanwezig en doet daarover uitgebreid verslag. Geen nieuwtje missen? Download dan de gratis Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

