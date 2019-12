Rechter: Xiaomi mag smartphones in Nederland blijven verkopen

Goed nieuws voor Xiaomi. De Chinese fabrikant mag in Nederland smartphones blijven verkopen. Tijdens een kort geding verwierp de Nederlandse rechter de aanklacht tegen de telefoonfabrikant.



Xiaomi wint rechtszaak, mag blijven verkopen

Dat blijkt uit een vonnis dat door de rechtbank van Den Haag online is gezet. Het kort geding was aangespannen door Fractus, een Spaans netwerkcommunicatiebedrijf. Tijdens de uitspraak, die op 10 december 2019 plaatsvond, heeft de rechter het geëiste verkoopverbod verworpen. Dit betekent dat Xiaomi-telefoons in Nederland verkocht mogen blijven worden.

Fractus was van mening dat Xiaomi inbreuk maakte op een door hen eerder ingediend octrooi. Dit patent beschreef de technische werking van een antenne-onderdeel in smartphones. Xiaomi was van mening dat dit octrooi “nietig is vanwege een gebrek aan nieuwheid”. Ook vonden de Chinezen dat het patent weinig toevoegde en dat het te algemeen was omschreven.

De rechter was het hiermee eens en stelde Xiaomi in het gelijk. Dit betekent ook dat Fractus de al gemaakte proceskosten moet betalen. Tijdens de zaak zijn onder meer technisch experts geraadpleegd, en die werken niet gratis. Fractus moet ruim 228,000 euro aan Xiaomi overmaken. De Spanjaarden hebben geen bezwaar opgevoerd tegen dit bedrag.

Luis in de pels

Fractus probeerde Xiaomi een compleet verkoopverbod voor Nederland op te leggen. Hierdoor zou de fabrikant ook niet meer mogen leveren aan doorverkopers als BCC, Belsimpel en Coolblue. De uitspraak is mogelijk belangrijk voor de jurisprudentie. Rechters zouden hun uitspraken in toekomstige zaken mede kunnen baseren op deze conclusie.

Fractus staat te boek als een zogeheten ‘patententroll’. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt zelf geen netwerktechnologie, maar bezit wel een hoop patenten. Daarmee gewapend klaagt men andere bedrijven aan, die een inbreuk zouden maken op (technieken uit) de octrooien. Critici wijzen erop dat Fractus dit alleen maar doet om er een financieel slaatje uit te slaan.

