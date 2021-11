Google Pixel 6 review: betaalbare topsmartphone met kanttekeningen

De Google Pixel 6 is één van de goedkoopste premium smartphones van het moment, inclusief vernieuwende camera’s en vijf jaar updates. Hoe bevalt het toestel in de praktijk? Je leest het in deze uitgebreide Google Pixel 6 review.

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn in oktober gepresenteerd en uitgebracht. Niet officieel in Nederland, maar via grijze import kun je beide toestellen wel kopen en hier ‘gewoon’ gebruiken. Android Planet heeft beide Pixel-toestellen uitgebreid getest. Recent publiceerden we Google Pixel 6 Pro-review en videorecensie.

Nu is het de beurt aan de kleinere en goedkopere Google Pixel 6, wiens sterke en zwakkere punten in deze review aan bod komen. Geen tijd voor de hele review? Via onderstaande inhoudsopgave navigeer je direct naar je favoriete onderdeel.

De Google Pixel 6 voor deze review is door Android Planet zelf aangeschaft.

Opvallend ontwerp smeekt om een hoesje

De Pixel 6 lijkt qua ontwerp veel op de grotere 6 Pro en heeft een ontwerp waar je van moet houden. Met zijn enorme balk op de achterkant – waar de camera’s en flitser in verwerkt zijn – valt de smartphone op en ligt hij niet plat op tafel. Een hoesje verhelpt dat en is sowieso een goed idee, want de glazen achterkant is glad en kwetsbaar. Op internet zijn afbeeldingen te vinden van volledig kapotte Pixel 6’s die volgens de eigenaren van zo’n anderhalve meter hoogte op straat gevallen zijn.





Het ontwerp bevalt verder prima zonder op te vallen. De Pixel 6 gebruikt een generieke voorkant, is water- en stofdicht, mist een koptelefoonpoort en kan bedraad muziek luisteren en opladen via de usb-c-poort. Draadloos opladen is ook mogelijk, waarover later meer. Het toestel is te koop in diverse kleuren, waaronder het door ons geteste Stormy Black (donkergrijs).

De 6,4 inch-smartphone is van gemiddelde grootte en gewicht en moeilijk met één hand te bedienen. Wel is hij merkbaar compacter en wat lichter dan de Pixel 6 Pro met 6,7 inch-scherm. Het valt ons op dat de speakers van de Pixel 6 niet heel luid kunnen. Bij het luisteren van spraakberichten via WhatsApp moeten het volume meer openzetten dan op andere smartphones.

Het scherm is ‘t net niet

Het scherm van de Pixel 6 is als gezegd 6,4 inch groot, naar onze mening een prettig formaat. Dankzij de full-hd-resolutie oogt het beeld scherp genoeg en het amoled-display toont levendige kleuren en laat zwart écht als zwart zien door pixels uit te schakelen.

De verversingssnelheid is met 90Hz hoog genoeg voor soepel beeld, maar lager dan gebruikelijk in dit prijssegment (120Hz). Concurrerende smartphones – de iPhone uitgezonderd – tonen dan ook nog iets vloeiender beeld. Daar staat tegenover dat een lagere verversingssnelheid de accuduur ten goede komt en dat wij het verschil tussen 90Hz en 120Hz niet merken tot we twee toestellen naast elkaar leggen.

Wat we wel merken is dat de Pixel 6 de automatische helderheid van het scherm slecht regelt. Veel dure toestellen doen dit dusdanig goed dat je er geen erg in hebt en altijd naar een ‘precies fel genoeg’ scherm kijkt. Met de Pixel 6 kijken we daarentegen meerdere keren per dag naar een scherm dat een paar seconden te laat de juiste helderheid aanneemt.

Met name het verhogen van de helderheid gaat opvallend vaak mis. We kennen en begrijpen Pixel 6 (Pro)-gebruikers die de automatische helderheid maar gefrustreerd uitgeschakeld hebben en de helderheid met de hand regelen. Mogelijk kan Google dit aandachtspunt oplossen met een software-update.

Vingerafdrukscanner met aandachtspunten

Er is overigens veel te doen om de vingerafdrukscanner van de Pixel 6 (Pro). Terecht, want de scanner heeft zo zijn aandachtspunten. Met stipt op één: raakt de accu van de Pixel 6 leeg en zet je de smartphone na het opladen weer aan, dan doet de vingerafdrukscanner het niet meer. De enige (huidige) oplossing is de smartphone terugzetten naar de fabrieksinstellingen en opnieuw instellen. Heel vreemd.

Ook jammer: de scanner is langzamer dan veel andere vingerafdrukscanners, volgens Google voor betere beveiliging. En we moeten onze vinger zeker één keer per dag meerdere keren op de scanner leggen voordat de smartphone ontgrendelt. Veel gebruikers delen deze ervaring. Google heeft op 17 november een software-update uitgerold die de scanner zou verbeteren, maar wij hebben deze update nog niet kunnen testen. Daarbij zijn er ook verschillende truc’jes die je uit kunt halen om de scanner wat beter te laten reageren.

Eerder voelde Google zich al genoodzaakt om een lijst te publiceren van screenprotectors die werken met de Pixel 6 (Pro). Dit naar aanleiding van klachten van gebruikers die een op het oog goede screenprotector gekocht hadden, maar erachter kwamen dat de vingerafdrukscanner niet reageerde.

‘Unieke’ processor kan de concurrentie aan

De Google Pixel 6 draait op een door Google ontworpen processor genaamd Tensor. Dat is een innovatie, want alle voorgaande Google-smartphones draaien op een processor van Qualcomm. Google zegt dat zijn Tensor-chip qua prestaties vergelijkbaar is met de beste Qualcomm-processor van het moment – de Snapdragon 888. In de praktijk voelt de Pixel 6 inderdaad even snel als concurrerende toestellen als de OnePlus 9 Pro en Oppo Find X3 Pro. Dat zal ook komen door de ruime en gebruikelijke hoeveelheid werkgeheugen van 8GB.

De Tensor-chip moet de Pixel 6 helpen met het schieten van betere foto’s en video’s, live en offline vertalen op de smartphone en het omzetten van spraak naar tekst. Op de camerakwaliteiten komen we zo terug. De vertaal- en spraakfeatures werken volgens Engelstalige reviews erg nauwkeurig en snel, maar zijn voor ons minder relevant omdat ze niet in het Nederlands werken. Aangezien Google de Pixel 6-serie niet officieel in Nederland verkoopt, zal dit naar verwachting zo blijven.

De overige hardware van de Pixel 6 is gangbaar in dit prijssegment. Het toestel heeft 128GB of 256GB opslaggeheugen, zonder micro-sd-kaartslot. Een ingebouwde nfc-chip laat je soepel contactloos pinnen in winkels

Uit de doos draait de Pixel 6 op Android 12. Het is (samen met de Pixel 6 Pro) de eerste smartphone die standaard Android 12 gebruikt en het gaat om Google’s versie, zonder aanpassingen van een andere partij. De software bevalt erg goed, maar Google’s Pixel-launcher hebben we al snel verruild voor een andere. Want Google – dat graag vertelt hoe je je Pixel kan personaliseren qua kleuren en iconen – dringt je via de Pixel-launcher onder andere widgets op waar wij geen behoefte aan hebben, maar die niet te verwijderen zijn. Een gemiste kans, als je het ons vraagt.





Voor het updatebeleid geldt hetzelfde. Google belooft drie jaar versie-updates en vijf jaar beveiligingsupdates voor de Pixel 6 (Pro). Gezien het prijspunt van de Pixel 6 is dat prima en ook beter dan de drie jaar versie- en beveiligingsupdates waar oudere Pixel-toestellen op kunnen rekenen. Maar wij hadden juist gehoopt dat Google ook met versie-updates de volgende stap zou zetten en – net als Samsung – voor vier jaar zou gaan. Helemaal omdat Google de processor (een belangrijk onderdeel voor updates) nu zelf maakt én zegt te willen concurreren met Samsung en Apple. Met updates lukt dat niet, want Apple geeft zijn iPhones vijf tot zes jaar complete updates.

Uitstekende camera’s met slimme software

De Google Pixel 6 en 6 Pro hebben dezelfde 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoekcamera. Op de 6 Pro vind je ook een telelens die vier keer inzoomt met nauwelijks kwaliteitsverlies, een camera die ontbreekt op de Pixel 6. Ook de selfiecamera verschilt. De Pixel 6 gebruikt een prima 8 megapixel-camera, waar de 6 Pro een 11.1 megapixel-camera heeft met een groter blikveld. Handiger voor groepsselfies.

Omdat de twee belangrijkste camera’s van de Pixel 6 en 6 Pro identiek zijn, verwijzen we je naar onze Google Pixel 6 Pro-review voor een uitgebreide galerij met allerlei soorten foto’s. Maar natuurlijk hebben we ook met de Pixel 6 heel wat foto’s in uiteenlopende omstandigheden gemaakt.

Zo zie je hieronder een fotoserie met van links van rechts de primaire camera, de groothoeklens en twee keer zoom via de primaire camera. De serie maakt duidelijk hoeveel meer de groothoekcamera ziet en wat je in de praktijk hebt aan de 2x-zoomfeature. Je kan verder zoomen, maar dan gaat de kwaliteit verder achteruit. De foto’s zijn geschoten op een grauwe en mistige ochtend vanaf de 185 meter hoge Euromast.

Normaal

Groothoek

2x zoom

Ook bij minder (dag)licht weet de Pixel 6 verbluffende resultaten neer te zetten. Tijdens een bezoek aan de Markthal in Rotterdam maakten we binnen een paar seconden onderstaande fotoserie, gewoon uit de hand en op de automatische stand. De foto’s zijn scherp, licht en tonen realistische kleuren.

Normaal

Groothoek

2x zoom

Natuurlijk hebben de we Pixel 6 ook aan het werk gezet in écht donkere situaties. Onderstaande foto’s namen we ‘s avonds laat in een woonkamer met enkel sfeerverlichting en op een overdekte glow-in-the-dark-midgetgolfbaan met lichteffecten. De primaire Pixel 6-camera maakt dat allemaal niets uit en levert in beide gevallen scherpe foto’s af met kloppende kleuren en bijzonder veel detail.





Fraaie portretfoto’s

Net als de Pixel 6 Pro gebruikt de Pixel 6 slimme software voor verschillende features, waaronder het laten verdwijnen van ongewenste objecten. Erg vernieuwend en tof, al werkt het de ene keer beter dan de andere keer.

De slimme software laat de Pixel 6 ook foto’s met een scherpte-diepte-effect schieten. Deze zogeheten portretmodus werkt op veel toestellen via een aparte camera, maar de Pixel 6 zet zonder zo’n camera even goede en vaak zelfs betere resultaten neer. De portretmodus werkt zowel nauwkeurig op personen (inclusief kapsels) als objecten, mits je zeker één meter afstand houdt. Hieronder zie je drie van zulke portretfoto’s.

5G trekt onze accu leeg

De Pixel 6 heeft een niet-verwisselbare accu met een capaciteit van 4614 mAh. Een gebruikelijke capaciteit gezien dit type toestel en op papier voldoende voor een lange dag gebruik. Althans, zolang we géén gebruikmaken van 5G-internet. De eerste dagen gebruikten wij de smartphone met 5G (via T-Mobile) als mobiel voorkeursnetwerk en was de smartphone al voor het avondeten nagenoeg leeg, ook bij licht gebruik.

Bijzonder vreemd en frustrerend, dus veranderden we – deels op de gok – het voorkeursnetwerk naar 4G. Sindsdien houdt de Pixel 6 het moeiteloos een lange dag vol, ook bij intensiever gebruik via een wifi- en 4G-verbinding. Op de meeste dagen hebben we bij het slapengaan nog dertig tot vijftig procent over. Bij lichter gebruik kunnen we de de smartphone twee volle dagen gebruiken.

Of onze Pixel 6 een pechgeval is omdat 5G-internet de accu leeg trekt, weten we niet. Onze Pixel 6 Pro gaat met 5G als voorkeursnetwerk wél moeiteloos een lange dag mee. Goed om te weten is dat 5G voorlopig niet tot nauwelijks sneller is dan 4G.

Google maakt opladen ingewikkeld

Het opladen van de Pixel 6 is onnodig ingewikkeld en kan tot frustraties leiden. We hebben het zelf in het begin ook ondervonden, toen we ‘s ochtends drie kwartier te laat wakker werden omdat de wekker op de Pixel 6 niet afging. En dat terwijl de smartphone de hele nacht aan de oplader lag. De accu bleek leeg te zijn, want de Pixel 6 negeerde de aangesloten OnePlus-oplader. Een online zoekopdracht gaf antwoord op de vraag waarom: de Pixel 6 laadt álleen op via een oplader die het Programmable Power Supply (PPS)-protocol ondersteunt en dat doet de betreffende OnePlus-oplader niet.

Wij zijn niet te spreken over Google’s besluit dat je verplicht een PPS-oplader moet gebruiken. Helemaal niet omdat de fabrikant zelf alleen een usb-c-kabel in de doos van de Pixel 6 stopt en een oplader achterwege laat. Beter voor het milieu, luidt de redenatie.

Maar als Google zoveel om het milieu geeft, had het bedrijf toch kunnen bedenken dat lang niet alle bestaande ‘gewoon goede’ usb-c-opladers PPS ondersteunen? De kans is groot dat je thuis één of meerdere opladers (of usb-c-kabels) hebt die niet werken met de Pixel 6. Dat valt pas te zeggen na het raadplegen van de productpagina van de oplader. Het is mogelijk dat je het milieu moet moet belasten door een nieuwe oplader en/of usb-c-kabel te kopen, speciaal voor de Pixel 6.

Ook raar is dat Google impliceert dat de Pixel 6 met maximaal 30 Watt kan opladen, terwijl onafhankelijke tests uitwijzen dat de smartphone tot 22 Watt gaat. Waarom Google zelf een 30 Watt-oplader verkoopt, is vooralsnog een raadsel.

Je kan de Pixel 6 ook draadloos opladen. Dit werkt naar behoren maar duurt een paar uur, dus is alleen nuttig als je geen haast hebt. Bijvoorbeeld omdat je de smartphone ‘s nachts oplaadt.

Conclusie Google Pixel 6 review

De Google Pixel 6 is een smartphone met belangrijke sterke punten, waaronder zijn lange accuduur, uitstekende camera’s en schone Android-software met vijf jaar beveiligingsupdates. Na een paar weken intensief gebruik verbazen we ons echter vooral over de vele (kleinere) minpunten van de smartphone. Nadelen die wij vooraf niet allemaal verwacht hadden en de gebruikservaring dagelijks beïnvloeden. Het moge duidelijk zijn dat Google als smartphonefabrikant nog de nodige stappen te zetten heeft. Desalniettemin is de 649 euro kostende Pixel 6 een interessante koop voor een geselecteerd publiek.

Google Pixel 6 kopen in Nederland

De Google Pixel 6 heeft een Europese adviesprijs van 649 euro voor het 128GB-model. Google verkoopt de Pixel 6 (en 6 Pro) niet officieel in Nederland. Wie de smartphone voor de adviesprijs wil kopen, moet uitwijken naar Frankrijk of Duitsland.

In Nederland kun je de Pixel 6 los of de Pixel 6 met abonnement kopen dankzij grijze import. De verkoopprijs ligt hoger dan de adviesprijs omdat de (web)winkel het toestel geïmporteerd heeft. Goed om te weten is dat je nog steeds twee jaar garantie hebt en dat de Pixel 6 gewoon in het Nederlands te gebruiken is.

