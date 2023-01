OnePlus 10T vijf maanden later: snelle telefoon opnieuw bekeken

De OnePlus 11 komt eraan, maar je kan ook de 10T nog steeds kopen. Moet je deze smartphone overwegen, of is het beter om te wachten op de 11? Je leest het in deze review-update.

Af en toe publiceren we op Android Planet een review-update. We pakken er dan een smartphone bij die we lange tijd hebben gebruikt en kijken of ‘ie nog steeds de moeite waard is. Omdat de OnePlus 11 binnenkort in Europa wordt aangekondigd, leek het ons een goed idee om de 10T weer eens te bespreken.

De OnePlus 10T is sinds augustus 2021 in Nederland verkrijgbaar voor 699 euro. Daarmee was de smartphone goedkoper dan de OnePlus 10 Pro, die begin vorig jaar verscheen voor 899 euro. Inmiddels is de 10T iets in prijs gedaald, waardoor je ruim 100 euro minder betaalt.

Daarmee is de 10T op papier een prima deal, of kun je toch beter wachten op de OnePlus 11? In deze review-update vertellen we of we nog steeds te spreken zijn over het toestel en wat ons na al die tijd is opgevallen.

Design en scherm

Het design van de OnePlus 10T is niet heel bijzonder, maar stiekem is dat niet zo erg. De voorkant bestaat bijna volledig uit scherm, met alleen onderin een iets dikkere rand (de kin). De selfiecamera zit in een klein gat in het midden bovenaan, terwijl deze bij de OnePlus 11 weer linksboven te vinden is.

Draai je de OnePlus 10T om, dan valt het grote camera-eiland op. Deze huisvest de drie lenzen, heeft een andere kleur dan de rest van de achterkant en bolt licht uit de behuizing. Het camera-eiland had van ons kleiner gemogen – zeker omdat de camera’s verder weinig bijzonder zijn, waarover later meer – maar storend is het niet.

Een functie die we wel missen, is de alert slider. Dit fysieke schuifje aan de zijkant van de behuizing laat je gemakkelijk tussen geluidsprofielen schakelen. OnePlus liet ‘m bij 10T weg, maar zei er bij de aankondiging wel meteen bij dat de slider bij toekomstige smartphones zou terugkeren.

De fabrikant heeft de daad bij het woord gevoegd, want de OnePlus 11 beschikt gewoon weer over een alert slider. Opvallend genoeg is de 11 een fractie dunner dan de 10T en heeft ‘ie ook een grotere accu. Waarom de alert slider dan vorig jaar precies moest verdwijnen, is ons onduidelijk.

Nog steeds een krachtpatser

In onze review noemden we de OnePlus 10T een echte krachtpatser en daar is ruim vijf maanden later weinig aan veranderd. De smartphone beschikt over een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor en hoewel die inmiddels is ‘ingehaald’ door de Gen 2, is de 10T nog steeds erg rap. Het verschil in snelheid ga je bij dagelijks gebruik waarschijnlijk niet merken.

Eigenlijk maakt het niet uit welke en hoeveel apps je tegelijk draait, want de 10T heeft er nooit echt problemen mee. Dat komt ook door de ruimte hoeveelheid werkgeheugen (het instapmodel heeft 8GB), al hebben wij de meest uitgebreide versie met 16GB RAM getest.

Een klein minpuntje is dat de OnePlus 10T geen micro-sd-ondersteuning heeft om de opslagruimte uit te breiden, al zien we deze optie sowieso nog maar weinig op high-end Android-telefoons. Bovendien is de 128GB die je standaard krijgt meer dan voldoende om al je apps op te slaan, en een boel content van je favoriete streamingdiensten te bewaren.

Prima accuduur en razendsnel laden

We schreven het ook al in onze review, maar de OnePlus 10T onderscheidt zich vooral door de oplaadsnelheid. In het doosje zit een 150 Watt-stekker en die pompt de batterij in een mum van tijd vol. In de praktijk heb je maar een minuut of 20 nodig om een compleet lege 10T weer van een volle accu te voorzien. Dat is heel erg fijn én handig.

Op oplaadgebied heeft de 10T overigens een streepje voor op de OnePlus 11: deze smartphone laadt op met maximaal 100 Watt. Klinkt misschien als een groot verschil, maar dat is het niet. De 11 heeft maar vijf minuten langer nodig om van 0 naar 100 procent te gaan en heeft bovendien een grotere batterij.

Een feature die bij de 10T ontbreekt is draadloos opladen. Opvallend genoeg kan dit ook niet bij de aanstaande OnePlus 11. Het is niet helemaal duidelijk waarom OnePlus deze feature – die bijvoorbeeld wel op de 10 Pro zit – weglaat, maar vermoedelijk wil het bedrijf zo de prijs drukken.

Wisselvallige camera’s

Waar OnePlus bij de 10T ook op heeft bespaard, zijn de camera’s. Die zijn niet per se slecht en voor de meeste mensen goed genoeg, maar zeker geen hoogvliegers. Leg de OnePlus 10T naast de – inmiddels even dure – Google Pixel 7, en je zult zien dat de OnePlus-telefoon het duidelijk aflegt.

De camera’s van de OnePlus 10T zijn met name nogal inconsistent. De 50 megapixel-hoofdcamera maakt over het algemeen scherpe plaatjes, maar soms zijn foto’s ook plots overbelicht en dus niet zo waarheidsgetrouw. In het donker is de OnePlus 10T-camera ook geen hoogvlieger, al weet de nachtmodus de boel soms nog een beetje te verbloemen.

Hoofdcamera Portretmodus Groothoeklens



De 8 megapixel-groothoeklens is handig en komt regelmatig van pas door de grotere beeldhoek, maar maakt geen bijzondere foto’s. Hierbij valt op dat kiekjes vaak wat lichter zijn dan bij de hoofdcamera en minder detail bevatten. Dat laatste zien we vaker bij groothoeklenzen, maar de beperkte 8 megapixel-resolutie helpt ook niet.

De 2 megapixel-macrocamera hebben we de afgelopen maanden eigenlijk nauwelijks gebruikt. Niet alleen omdat we weinig close-ups maken, maar ook omdat de lens te slecht is om er een fatsoenlijk kiekje mee te produceren. We hopen dat de OnePlus 11 betere macrofoto’s maakt, bijvoorbeeld door de (kwalitatief betere) groothoeklens te gebruiken.

Software: Android 13 duurt lang

De OnePlus 10T draait uit de doos op Android 12, maar inmiddels is ook een Android 13-update uitgebracht voor het toestel. Het lijkt er echter op dat de nieuwe Android-versie in Europa nog niet te downloaden is. Op ons exemplaar is Android 13 niet beschikbaar en online maken veel gebruikers hier ook melding van.



Dat is jammer, want Android 13 is al een tijdje geleden uitgebracht. Het is daarnaast onduidelijk wanneer de uitrol wél in Europa van start gaat. Hopelijk duurt dit niet lang meer, al hebben we bij bijvoorbeeld de Nord 2 wel gezien dat OnePlus niet meer de vlotste is als het om updates gaat.



Tijdens het schrijven van deze review-update krijgen we wel een nieuwe softwareversie binnen, maar helaas niet de Android 13-upgrade. In plaats daarvan is de beveiligingspatch van december 2022 uitgebracht en lijkt het dus op dat we nog even geduld moeten hebben. Zodra Android 13 wel te downloaden is, werken we dit artikel bij.

Nu we de OnePlus 10T een aantal maanden in gebruik hebben, is er eigenlijk niet zoveel aan ons oordeel veranderd. De 10T blijft een fijne smartphone die misschien niet zo all-round is als concurrerende toestellen, maar hij doet wel veel goed.

In principe kun je nog prima overwegen om de telefoon in huis halen, zeker omdat ‘ie inmiddels 100 euro in prijs is gedaald. Toch raden we je aan om even te wachten op de aankondiging van de OnePlus 11. Dit nieuwe vlaggenschip lanceert op 7 februari in Europa.

We weten nog niet wat het nieuwe vlaggenschip gaat kosten en hoeveel prijsverschil er straks tussen de 10T en 11 zit. En omdat de OnePlus 11 standaard op Android 13 draait en mogelijk profiteert van het verbeterde updatebeleid van OnePlus, is dit op papier de meest toekomstbestendige keuze.

OnePlus 10T prijzen

Ben je van plan om de OnePlus 10T in huis te halen? Op het moment van schrijven kost het toestel iets meer dan 560 euro. De actuele prijzen vind je in de prijsvergelijker, voor zowel een losse OnePlus 10T als de OnePlus 10T met abonnement.