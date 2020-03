Oppo is in Nederland nog vrij onbekend, maar wil daar verandering in brengen met de nieuwe Find X2 Pro. Deze dure smartphone kan op papier mee met de topmodellen van Samsung, Apple en Huawei, maar in de praktijk ook?

De nieuwe Oppo Find X2 Pro is een betere versie van de Find X2, die 999 euro kost. De Pro-versie gaat voor 1199 euro over de toonbank en die meerprijs uit zich in een luxer en waterdicht ontwerp, dubbel zoveel opslaggeheugen en een beter camerasysteem.

Twee weken geleden ontving ik de smartphone en deelde ik deze Oppo Find X2 Pro preview mijn eerste ervaringen. Na een uitvoerige test lees je hier de uitgebreide review.

Luxe ontwerp…

De Find X2 Pro is verkrijgbaar in twee kleuren. Ik verwacht dat de meeste kopers de zwarte versie met een keramische achterkant kiezen, maar de knaloranje uitvoering met een nep-leren achterkant mag er ook zijn. Let erop dat de smartphone niet met één hand te bedienen is.

De modellen verschillen iets in gewicht; 200 gram (oranje) en 217 gram (keramiek). Omdat de nep-leren variant wat dikker is, steekt de cameramodule achterop minder uit. Op de zwarte versie is de camerabump dusdanig groot dat de smartphone flink wiebelt als je hem liggend op je bureau bedient. Het meegeleverde hoesje lost dit niet helemaal op.

Twee voordelen van het nep-leer: je ziet er geen vingerafdrukken op en het materiaal is wat stroever, waardoor de telefoon prettiger vasthoudt. De keramische versie oogt luxer, maar is een vingerafdrukmagneet en erg glad.

Ongeacht de kleuruitvoering is de Oppo Find X2 Pro stof -en waterdicht en gebruikt hij een aluminium frame, met de aan- en uitknop op de rechterzijkant en de volumeknoppen op de linkerzijkant. Onderop zitten een usb-c-aansluiting en een forse luidspreker. Boven het display zit een tweede luidspreker. De geluidskwaliteit is goed en het volume kan flink hoog.

…met gebreken

Opvallend is dat de Find X2 Pro een aantal features mist die gebruikelijk zijn in dit prijssegment. Zo kan de smartphone niet draadloos opladen en slikt hij slechts één simkaart. De meeste andere toestellen, waaronder de Samsung Galaxy S20, ondersteunen dual-sim, twee simkaarten.

Een koptelefoonaansluiting ontbreekt ook op de Find X2 Pro, waardoor je je oude audio-apparatuur via een usb-c-verloopstukje moet aansluiten. Dat verloopstukje moet je ook zelf regelen. Hierbij moet gezegd worden dat veel vergelijkbare smartphones ook een koptelefoonpoort missen.

Tot slot het micro-sd-kaartslot; ook die vind je niet op de Oppo Find X2 Pro. Dat kun je – terecht – jammer vinden, al mis ik de feature niet omdat de telefoon een duizelingwekkende 512GB intern opslaggeheugen heeft.

Haarscherp 120Hz-scherm

Oppo zet hoog in het op de schermkwaliteit van de Find X2 Pro. Het toestel heeft een 6,7-inch oled-display met qhd-resolutie en maximale ververssnelheid van 120Hz. Op papier is het scherm identiek aan dat van de Samsung Galaxy S20 Plus, en ik vermoed dat de schermen uit dezelfde (Samsung)fabriek komen.

Het display van de Find X2 Pro oogt uitstekend, vooral dankzij de fraaie kleuren van het oled-scherm. De qhd-resolutie levert haarscherp beeld, al kun je ook kiezen voor een lagere full-hd-resolutie. Die biedt biedt nog steeds een scherpe weergave en is gunstiger voor de accuduur van de smartphone.

Een belangrijk pluspunt is de ververssnelheid van 120Hz, wat betekent dat het display zich 120 keer per seconde ververst. De meeste smartphones van 2019 en ouder hebben een 60Hz-scherm. Prijzige smartphones die nu uitkomen, gebruiken veelal een 90Hz- of 120Hz-paneel.

In mijn preview van de Find X2 Pro legde ik de voordelen al uit: “een hogere ververssnelheid levert vloeiender beeld, wat je vooral merkt bij het lezen van langere teksten, het bladeren in menu’s en spelen van geoptimaliseerde games. Het is bij uitstek een feature die je het beste in de praktijk ervaart, want het verschil tussen 60Hz en 120Hz is groot. Een 120Hz-display kijkt prettiger en doet de smartphone sneller lijken, waardoor het lastig is om terug te gaan naar een toestel met 60Hz-scherm.”

En ja, in tegenstelling tot de Galaxy S20-serie kan de Find X2 een qhd-weergave tonen met 120Hz. De S20 ondersteunt 120Hz op dit moment alleen met full-hd, al kan een mogelijke update dit veranderen.

Achter het display van de Find X2 Pro zit een optische vingerafdrukscanner die opvallend snel en nauwkeurig werkt en daarom erg gebruiksvriendelijk is. De 32 megapixel selfiecamera vind je linksboven in het scherm, in een klein gaatje. Ik vind het een elegante en slimme oplossing en heb me de afgelopen weken geen moment gestoord aan het gaatje. Met de camera maak je fraaie selfies en voer je videogesprekken in hoge resolutie.

De beste specificaties van dit moment

Zoals je van een peperdure smartphone mag verwachten, biedt de Oppo Find X2 Pro de beste hardware van dit moment. Het is de eerste telefoon in Nederland met de nieuwe en razendsnelle Snapdragon 865-processor, aangevuld met een royale 12GB werkgeheugen. Het toestel vliegt dan ook door apps en games heen en je mag aannemen dat ‘ie dat over een paar jaar nog steeds doet.

Het interne opslaggeheugen is met 512GB enorm groot en ook groter dan de concurrentie, die veelal 128GB of 256GB biedt. Zoals eerder gezegd heeft de Find X2 Pro geen micro-sd-slot.

Het toestel beschikt wel over 5G-ondersteuning, een feature waar je nu nog niets aan hebt. KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile kunnen hun 5G-netwerken vermoedelijk pas in juli activeren. In eerste instantie biedt 5G alleen een iets hogere internetsnelheid. Het extreem snelle en landelijk dekkende 5G-netwerk waar al lang over gepraat wordt, laat naar verwachting nog twee of drie jaar op zich wachten. De Find X2 Pro is er in ieder geval op voorbereid.

ColorOS-software: nog steeds ruimte voor verbetering

Oppo levert de Find X2 Pro met Android 10, de nieuwste versie, en zijn nieuwe ColorOS 7.1-schil. Om positief te beginnen: de softwareschil is een stuk verbeterd ten opzichte van versie 6, die we vorig jaar op Oppo-telefoons aantroffen. Versie 7 oogt rustiger, overzichtelijker en bevat meer nuttige features, zoals een uitstekende donkere modus en een betere gebarenbediening dan Google’s standaard oplossing.

Dan nu de minder positieve kanten, want die zijn er helaas ook. De software is nog steeds overweldigend qua menu’s, instellingen en opties en heeft – ook nog steeds – veel vooraf geïnstalleerde apps, bijna twintig stuks. Aan dat laatste minpunt maken overigens meer merken zich schuldig. En hoewel ColorOS 7.1 minder vertaalfouten bevat dan versie 6, zijn sommige vertalingen nog steeds vreemd. De weer-app heet ‘Meteo’ en een wifi-verbinding opzetten gaat via de knop ‘deelnemen’, een knop die wij kennen als ‘verbinden’.

Het updatebeleid van Oppo is traditioneel ook minder dan dat van de concurrentie, zowel qua snelheid als qua ondersteuningsperiode. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat de Find X2 (Pro) twee jaar Android-updates krijgt en in die periode elke maand een beveiligingsupdate ontvangt. Met oog op de forse prijs van de smartphone vind ik dat te karig.

Er zijn bovendien genoeg merken die het beter doen. Google en OnePlus beloven drie jaar volledige updates – en die toestellen kosten minder dan de Find X2 Pro. Dure Samsung-telefoons als de Galaxy S20 en iPhones kunnen rekenen op vier jaar updates. Als Oppo echt mee wil doen met de gevestigde namen, moet het zijn updatebeleid verbeteren.

Veelzijdige camera

Eén van de speerpunten van de Find X2 Pro is zijn driedubbele camera, en dan specifiek de zoomcamera. Daarover zo meteen meer. Eerst de reguliere 48 megapixel camera, het nieuwste model van Sony dat via een quad-bayer-filter 12 megapixel foto’s maakt. Die plaatjes ogen kleurrijk en scherp en kunnen zich doorgaans meten met de concurrentie. Ook in weinig licht weet de Find X2 Pro heldere foto’s te schieten, al zie je bij het inzoomen wel ruis.

Een 48 megapixel groothoeklens maakt wijde beelden, wat vooral handig is om grote gebouwen of uitgestrekte landschappen vast te leggen. Fijn is dat je de groothoekcamera ook kan gebruiken voor macrofotografie. Houd de smartphone drie centimeter van een mooie bloem, bladzijde uit een boek of insect om een close-up te schieten. Ook dit werkt naar behoren.

Zoomen zonder kwaliteitsverlies

De ster van de show is de 13 megapixel telelens, die via een periscoopsysteempje verder kan zoomen dan een reguliere smartphonecamera. Oppo belooft vijf keer optische zoom, waarbij je het beeld dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies. Als je verder wil, gebruikt de camera ‘hybride zoom’ voor maximaal tien keer zoom. Daarna schakelt de camera over op digitale zoom voor een maximale zoom van zestig keer. Dit camerasysteem kennen we van de Oppo Reno 10x Zoom en Huawei P30 Pro, die beide vorig jaar verschenen.

In de camera-app van de Find X2 Pro wissel je via duidelijke knoppen tussen de groothoeklens, de normale camera (1x) en de zoomstanden 2x, 5x en 10x. Als je meer in wil zoomen, veeg je twee vingers uit elkaar op het scherm. In de afgelopen weken heb ik veel foto’s gemaakt met de Find X2 Pro. En eerlijk: slechts een handvol van die plaatjes is meer dan tien keer ingezoomd. In de meeste gevallen was maximaal tien keer zoom voldoende, en meer zoom betekent minder fraaie foto’s.

De zoomfunctie werkt uitstekend en kan erg handig zijn. Oppo claimt dat er helemaal geen kwaliteitsverlies is, maar dat vind ik een lastige. Ik zou zeggen dat het kwaliteitsverlies bijzonder klein is. Overdag werkt het zoomen beter dan in het donker, omdat de lens dan minder licht vangt en dus minder duidelijke plaatjes maakt.

Hieronder zie je een paar foto’s. De eerste foto is tekens een standaardfoto (1x), gevolgd door 5x (midden) en 10x (rechts).

Razendsnelle oplader

De Oppo Find X2 Pro gebruikt twee kleinere accu’s van 2130 mAh die geschakeld een accucapaciteit van 4260 mAh bieden. Met oog op het grote 120Hz-scherm en de krachtige hardware is de accu relatief klein, waardoor ik me van tevoren licht zorgen maakte of de smartphone wel een lange dag meegaat. Die zorgen blijken ongegrond: het toestel houdt het prima een dag vol, al zit een tweede dag er niet in.

Noemenswaardig is de oplader die Oppo in de doos van de Find X2 Pro stopt. De SuperVOOC-usb-c-stekker heeft een vermogen van 65W en is daarmee de krachtigste smartphoneoplader van dit moment. Er is geen telefoon die zo snel oplaadt als de Find X2 Pro: van 0 naar 100 procent duurt 37 minuten. Andere telefoons hebben vijftig minuten of langer nodig.

Goed om te weten: de Find X2 Pro laadt alleen zo snel met de meegeleverde stekker én usb-c-kabel. Met een andere usb-c-oplader gaat het laden met 18W.

Draadloos opladen is zoals eerder gezegd niet mogelijk; een concessie vanwege de keramische of nep-leren-achterkant. Begrijpelijk maar jammer, zeker gezien het prijskaartje van de smartphone én het feit dat draadloos opladen steeds gebruikelijker wordt.

Conclusie Oppo Find X2 Pro review

De Find X2 Pro is Oppo’s antwoord op de Samsung Galaxy S20-serie, Huawei P40 Pro, iPhone 11 Pro en komende toppers als de OnePlus 8 Pro. De uitstekende hardware, het fraaie 120Hz-scherm, handige zoomcamera en razendsnelle oplader maken de Find X2 Pro een fijne smartphone om te gebruiken.

Maar geen enkele telefoon is zonder nadelen, ook Oppo’s toptoestel niet. De Find X2 Pro kan niet draadloos opladen, mist features als micro-sd en dual-sim en krijgt slechts twee jaar updates. En meer subjectief: we vinden de ColorOS-schil verbeterd, maar nog steeds minder prettig dan stock-Android of een lichte schil.

Biedt de Oppo Find X2 Pro genoeg om ‘m te verkiezen boven de concurrentie? Dat zal vooral afhangen van wat je écht belangrijk vindt aan je nieuwe high-end smartphone, maar ook van de prijs. De Find X2 Pro is nu vergelijkbaar geprijsd met de concurrentie, wat zijn prijs-kwaliteitsverhouding ten goede komt. Maar met name de Galaxy S20-reeks en P40 Pro zullen naar verwachting snel in prijs zakken. De OnePlus 8 Pro wordt waarschijnlijk sowieso flink goedkoper dan de Find X2 Pro. Als retailers de adviesprijs van 1199 euro blijven hanteren terwijl de – sterke – concurrentie in prijs daalt, zal de Find X2 Pro het lastig krijgen.

