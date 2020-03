Oppo’s nieuwe Find X2 Pro is één van de beste Android-smartphones van dit moment en zit vol nieuwe features. Denk aan een 120Hz-scherm en 5G, maar ook supersnel opladen en een geavanceerde zoomcamera. In deze Oppo Find X2 Pro preview delen we onze eerste indrukken van de telefoon.

Check de Oppo Find X2 Pro preview

De Oppo Find X2 Pro is net gepresenteerd en direct te bestellen bij T-Mobile voor een adviesprijs van 1199 euro. De smartphone is vanaf 17 maart verkrijgbaar, zowel los als in combinatie met een abonnement. Op die dag verschijnt ook de Find X2, die 999 euro kost. Ten opzichte van de normale Find X2 heeft de Pro-versie een luxer en waterdicht ontwerp, betere camera’s en meer opslaggeheugen.

Direct na de aankondiging van de Find X2-serie ontving ik de Pro-variant voor een review, die binnenkort op de site verschijnt. In deze preview lees je mijn ervaringen na een halve dag gebruik.

Luxe ontwerp mist wat features

Het ontwerp van de zwarte Find X2 Pro is degelijk, luxe en modern zonder op te vallen. Het toestel oogt als een typische dure smartphone uit 2020, met een keramische achterkant, voorkantvullend scherm en grote cameramodule achterop. Wie dit model te saai vindt, heeft ook de keuze uit een knaloranje uitvoering met een achterkant van vegan leer. Deze versie is iets lichter dan het keramische model, maar wel een stukje dikker (9,5 tegenover 8,8 millimeter). Verder zijn de smartphones identiek.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Find X2 ligt door zijn afgeronde behuizing prettig in de hand en het hogere gewicht van 207 gram stoort mij niet. Dat zal ook komen omdat ik zwaardere telefoons gewend ben. Het hogere gewicht komt door de keramische behuizing en het grote scherm van 6,7-inch, waarover zo meteen meer. De smartphone is lastig met één hand te bedienen, is glad en trekt vingerafdrukken aan.

Zoals je van een toestel in dit prijssegment mag verwachten, is de Find X2 Pro water- en stofdicht. Gek genoeg kan de smartphone niet draadloos opladen, wat mogelijk met de keramische achterkant te maken heeft. De een zal deze feature meer missen dan de ander. Ook afwezig: een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting, een micro-sd-kaartslot en dual-sim-ondersteuning. Het kaartslot biedt slechts ruimte aan één simkaart, terwijl bijna alle concurrenten twee simkaarten slikken.

Nog even over die cameramodule achterop: die steekt aardig uit. De Find X2 Pro ligt daarom niet vlak op tafel, maar steunt op zijn camera’s. Niet ideaal met het oog op krassen. Een ander nadeel is dat het toestel erg wiebelt als je hem liggend op tafel bedient, waardoor typen niet comfortabel gaat. Het hoesje dat – netjes – in de doos zit, lost deze problemen niet helemaal op.

Pluspunt: 120Hz qhd-scherm

Het scherm van de Find X2 Pro meet zoals gezegd 6,7-inch en doet veel denken aan dat van de Samsung Galaxy S20 Plus. Niet alleen is de grootte hetzelfde, het gaat in beide gevallen om een oled-display met een qhd-resolutie en 120Hz-ververssnelheid. Dat laatste betekent dat het scherm zich 120 keer per seconde ververst. De meeste smartphones hebben een 60Hz- of 90Hz-display.

Een hogere ververssnelheid levert vloeiender beeld, wat je vooral merkt bij het lezen van langere teksten, het bladeren in menu’s en spelen van geoptimaliseerde games. Het is bij uitstek een feature die je het beste in de praktijk ervaart, want het verschil tussen 60Hz en 120Hz is groot. Een 120Hz-display kijkt prettiger en doet de smartphone sneller lijken, waardoor het lastig is om terug te gaan naar een toestel met 60Hz-scherm.

Niet alleen de hoge ververssnelheid is fijn. Het scherm van de Find X2 Pro is kraakhelder en toont erg mooie kleuren. Handig: je kunt in de instellingen de ververssnelheid (60Hz of 120Hz) en schermresolutie (full-hd of qhd) veranderen en dus kiezen tussen het beste beeld of een langere accuduur. Overigens kan de Find X2 Pro iets dat de Samsung Galaxy S20-serie (nog) niet kan, namelijk qhd én 120Hz tegelijk tonen. Het S20-scherm ondersteunt 120Hz alleen met een full-hd-resolutie en wisselt naar 60Hz als je een qhd-resolutie wil.

De Find X2 Pro heeft een 32 megapixel selfiecamera in een klein gaatje, linksboven in het display. Ik vind het een vernuftige oplossing en de eerste selfies ogen prima. Achter het display zit een optische vingerafdrukscanner. Die werkt tot dusver accuraat en snel.

De beste hardware

De Find X2 Pro ziet er niet alleen uit als een high-end smartphone, dat is hij ook. Onder de motorkap draait een Snapdragon 865-processor, de beste Qualcomm-processor van dit moment. Oppo stopt hier liefst 12GB werkgeheugen bij; evenveel als in de Samsung Galaxy S20 Plus. Maar waar toestel 128GB opslagruimte heeft, beschikt de Find X2 Pro over 512GB. Bijzonder royaal, al is het jammer dat je geen micro-sd-kaartje in de smartphone kunt stoppen.

Met zo’n krachtige chipset en enorm veel werkgeheugen zal het je niet verbazen dat de Find X2 Pro razendsnel is. Het toestel start apps en games direct op, wisselt zonder vertraging tussen recent gebruikte apps en voelt simpelweg heel soepel in gebruik. Door het vloeiende 120Hz-scherm komt de smartphone bovendien nog sneller over.

Een ander speerpunt van de Oppo Find X2 Pro is de 5G-ondersteuning. Net als de Samsung Galaxy S20-serie, LG V60 ThinQ 5G en Sony Xperia 1 II behoort dit Oppo-toestel tot de eerste lichting 5G-smartphones die je (binnenkort) in Nederland kan kopen. Je profiteert echter niet direct van 5G. Het Nederlandse 5G-netwerk werkt naar verwachting pas in de zomer. Bovendien is de dekking dan nog minder dan het 4G-netwerk en moet je mobiele abonnement 5G-ondersteunen. Desalniettemin is het prettig dat de Find X2 Pro 5G ready en dus klaar voor de toekomst is.

Uniek aan de Find X2 (Pro) is de 65W-stekker; krachtiger dan elke andere telefoonoplader van dit moment. Zo komt de iPhone 11 Pro met een 18W-stekker, krijg je bij de Samsung Galaxy S20 een 25W-stekker en laden de OnePlus 7T Pro en Huawei P30 Pro met respectievelijk 30W en 40W. In de praktijk betekent dit dat de accu van de Find X2 Pro veel sneller oplaadt. Volgens Oppo is 38 minuten genoeg om de accu van nul naar honderd procent op te laden. Dat kan ik na een paar uur gebruik nog niet zeggen en ga ik dus nog testen, al ga ik ervan uit dat de claim klopt.

Oppo’s speciale SuperVOOC-stekker is logischerwijs iets groter en zwaarder dan een gemiddelde smartphoneoplader. De flinke breedte kan mogelijk problemen opleveren als je de stekker in een krappere stekker- of wanddoos wil stoppen.

Oppo Find X2 Pro-camera zoomt dertig keer in

Op de achterkant van de Find X2 Pro zit een driedubbele camera. De primaire 48 megapixel camera gebruikt de nieuwste Sony-sensor en maakt op het eerste oog scherpe en kleurrijke foto’s. Een 48 megapixel groothoeklens maakt wijde beelden én macrofoto’s. Ook die werkt tot dusver naar behoren.

Het meest interessant is de 13 megapixel telelens, die via een periscoopcamera opvallend ver kan zoomen. Oppo belooft vijf keer optische zoom, waarbij je het beeld dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies. Zoom je verder in dan schakelt de Find X2 Pro over op ‘hybride zoom’, een combinatie van optische en digitale zoom. Dit kan tot tien keer. Wil je meer dan tien keer zoom dan gebruikt de smartphone digitale zoom, met meer kwaliteitsverlies. De maximale zoom is zestig keer. Zo’n periscoop-zoom-camera is niet nieuw: Oppo zette er vorig jaar al een in de Reno 10x Zoom en Huawei bracht de P30 Pro uit.

Tijdens mijn eerste uren met de Find X2 Pro heb ik de zoomfunctie natuurlijk getest. Hieronder zie je drie fotoseries. De eerste afbeelding is telkens een standaardfoto (dus één keer zoom), de tweede is vijf keer ingezoomd en de derde is tien keer ingezoomd.

Zoals je op de plaatjes kunt zien werkt de zoomfunctie naar behoren. Bij vijf keer zoom ogen de foto’s iets fletser dan het origineel, maar dit kan ook komen omdat mijn toestel nog niet-definitieve software draait. De tien keer zoom-afbeelding haalt het beeld een stuk dichterbij dan de originele foto en ziet er qua scherpte en kleuren prima uit. De komende weken zal ik de zoomfunctie verder aan de tand voelen, ook in het donker.

Verbeterde ColorOS-software

De afgelopen jaren hebben we diverse Oppo-smartphones getest. Een terugkerend minpunt van de toestellen is de ColorOS-softwareschil die Oppo over Android heen legt. Ook ColorOS 6 van vorig jaar liet een nare smaak achter vanwege zijn rommelige uiterlijk, overbodige apps en ingrijpende veranderingen in het Android-systeem.

Eind vorig jaar beloofde Oppo verbetering in de vorm van ColorOS 7, dat via een update naar diverse Oppo-toestellen komt. De Find X2 en X2 Pro zijn de eerste smartphones die uit de doos op Android 10 met ColorOS 7 draaien. En eerlijk is eerlijk: de fabrikant heeft de nodige stappen gezet. De softwareschil is overzichtelijker, bevat minder vooraf geïnstalleerde apps en komt minder schreeuwiger over dan ColorOS 6.

Oppo heeft – eindelijk – ook feedback van zijn Europese gebruikers ter harte genomen. ColorOS 7 introduceert een applade zodat je apps niet langer verplicht over startschermen verdeeld worden, en het Oppo-toetsenbord is vervangen door dat van Google. De softwareschil bevat bovendien een uitstekende, systeembrede dark mode die ‘s avonds prettiger kijkt en – dankzij het oled-display – iets minder stroom verbruikt. De camera-app is ook gebruiksvriendelijker in vergelijking met die in ColorOS 6.

Oppo’s updatebeleid blijft vooralsnog vaag. Het is niet duidelijk hoe lang de Find X2-serie kan rekenen op Android-updates en beveiligingsupdates, en hoe vaak die beveiligingsupdates beschikbaar komen. Android Planet heeft deze vragen aan Oppo gesteld en zal een antwoord meenemen in de review van de smartphone.

Voorlopige conclusie

Als de Find X2 Pro één ding duidelijk maakt, is het dat Oppo zichzelf niet meer ziet als een Chinese prijsvechter met ‘gewoon goede’ toestellen die voordeliger zijn dan de modellen van Samsung, Apple en anderen. Nee, de Find X2 Pro is een toptoestel dat met zijn 1199 euro zelfs duurder is dan de Samsung Galaxy S20 Plus en iPhone 11 Pro. Hele sterke concurrentie dus, al laat de Find X2 Pro een goede eerste indruk achter.

Het 120Hz-scherm ziet er fraai uit, de zoomcamera schiet fraaie plaatjes en de hardware hoort bij de top, met unieke features als een razendsnelle oplader. Oppo’s ColorOS-software is ook verbeterd, al blijft de schil ingrijpend en het updatebeleid onduidelijk. Na een halve dag gebruiken vallen er ook negatieve punten op. De Find X2 Pro kan niet draadloos opladen en mist dual-sim en een micro-sd-slot.

De komende weken gaan we de smartphone uitgebreid testen. Houd daarom onze site in de gaten voor de review, waarin we onder andere aandacht besteden aan de accuduur, cameraprestaties en gebruiksvriendelijkheid van de software.