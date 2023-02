Poco X5 Pro review: was vroeger alles beter?

De Poco X4 Pro viel een beetje tegen in vergelijking met zijn tamelijk legendarische voorganger. Of de Poco X5 Pro meer indruk maakt, lees je in onze review van deze fonkelnieuwe smartphone.

Dit is onze Poco X5 Pro review

De toevoeging ‘Pro’ was ooit gereserveerd voor de allerbeste high-end smartphones. Tegenwoordig zien we hem ook terug bij veel eenvoudigere toestellen, om ze te onderscheiden van hun goedkopere broertjes en zusjes. De Poco X5 Pro is een luxere versie van de gewone Poco X5.

Toch voelt het enigszins misleidend. Niets aan de Poco X5 Pro is namelijk daadwerkelijk ‘Pro’. De opvolger van de X4 Pro is een midrange-smartphone met bijbehorende specificaties. Dat was twee jaar geleden bij de Poco X3 Pro nog een iets ander verhaal, want die beschikte met de Snapdragon 860 over een erg snelle processor. Omdat het toestel slechts 249 euro kostte, had hij bovendien een geweldige prijs-kwaliteitverhouding.

Nu Poco naamsbekendheid heeft opgebouwd, kiest het bedrijf voor iets minder goede hardware en gaan de prijzen langzaam omhoog. Voor de X5 Pro betaal je minimaal 349 euro. Daarvoor krijg je 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ons reviewmodel, dat 8GB RAM en 256GB opslag heeft, kost 399 euro. Als je voor 13 februari bestelt op de website van Poco of via Belsimpel krijg je op beide varianten 30 euro introductiekorting.

De X5 Pro is daarmee 50 euro duurder dan de X4 Pro, die dus al 50 euro duurder was dan de X3 Pro. Dat is niet verrassend, want OnePlus volgde bijvoorbeeld ook in het verleden dezelfde strategie van steeds iets meer vragen. Jammer is het natuurlijk wel. Of we de Poco X5 Pro toch kunnen aanraden, lees je in deze review.

Ontwerp is vertrouwd, maar een stuk lichter

Poco is niet bang om een statement te maken. Je kunt de X5 Pro kopen in saai zwart, maar de blauwe en gele zijn een stuk toffer. Zeker omdat het flinke camera-eiland, met de merknaam prominent in beeld, dan mooier uitkomt. Subtiel is anders, maar je onderscheidt je er wel mee en we vinden het er stoer uitzien. Helemaal in combinatie met de fraaie textuur op de achterkant.

Groot is het verschil met de Poco X4 Pro overigens niet. Qua uiterlijk dan. Als je hem vastpakt, valt namelijk wel op dat de X5 Pro een stuk lichter is. Hij weegt 181 gram, terwijl zijn voorganger op 205 gram uitkwam. Dat lijkt misschien een klein verschil, maar het is goed voelbaar. De X5 Pro is één van de lichtste smartphones met dit formaat en dat is erg prettig.

Dat heeft veel met de materialen te maken. Het toestel is grotendeels gemaakt van plastic, dat nu eenmaal minder weegt dan glas en aluminium. Toch voelt de X5 Pro stevig aan. De behuizing geeft niet mee en ligt uitstekend in de hand.

De vingerafdrukscaner zit in de aan/uit-knop aan de zijkant, die dezelfde kleur heeft als de achterkant. Een tof detail. Die scanner werkt overigens prima en zit op de juiste hoogte, waardoor je er makkelijk met je duim bij kunt.

Scherm zou iets feller mogen

We schreven al dat de Poco X5 Pro een fors toestel is. Hij beschikt namelijk over een 6,67 inch-scherm, dat vrijwel de gehele voorkant in beslag neemt: de ‘kin’ onderaan is dunner dan op de X4 Pro. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en de verversingssnelheid is 120Hz voor soepele beelden. Dat zijn uitstekende specificaties. Als je de smartphone binnen gebruikt, zie je amper verschil met echte vlaggenschepen. Zeker omdat het een oled-display betreft, dat een zeer hoog contrast heeft en fraaie kleuren laat zien.

Als je buiten loopt, merk je op zonnige dagen wel dat het om een relatief goedkope telefoon gaat. De helderheid is namelijk niet geweldig. Dat kan ook wel kloppen, want het toestel haalt onder normale omstandigheden slechts 500 nits. Als je voor de ‘High brightness mode’ kiest is dat 900 nits. Zijn voorganger had nog een maximale helderheid van 1200 nits. Vermoedelijk is dit één van de punten waarop Poco dit jaar heeft bezuinigd.

Rap, maar niet razendsnel

De Poco X3 Pro draaide zoals gezegd op een Snapdragon 860-chip. Het was dus even slikken toen de X4 Pro een veel lager gepositioneerde Snapdragon 695 aan boord bleek te hebben. De Poco X5 Pro zit daar tussenin. Je krijgt een Snapdragon 778G-processor, die we onder andere kennen van de Samsung Galaxy A52s.

Dat is een smartphone van ruim anderhalf jaar oud. Hoewel de Snapdragon 778G zo’n 10 tot 20 procent beter presteert dan de 695 is het vreemd dat Poco voor zo’n bijna antieke chip heeft gekozen. Gelukkig zijn de prestaties op dit moment heel behoorlijk.

De meeste apps openen snel, al zagen we af en toe wel wat lichte haperingen. De gemiddelde gebruiker, die geen loodzware games speelt, zal echter weinig reden tot klagen hebben. Ook 5G is natuurlijk van de partij, waardoor je gebruikmaakt van het nieuwste mobiele netwerk.

Toch kunnen we de X3 Pro nog niet helemaal vergeten. Dat toestel kwam bijna twee jaar geleden op de markt, maar was sneller dan de X5 Pro. Dat voelt heel gek, zeker omdat die smartphone ook nog eens 100 euro goedkoper was.

Gelukkig klinken de stereospeakers voor dit geld wel uitstekend. Alleen op het maximale volume wordt het geluid nogal blikkerig, maar daar kunnen we mee leven. Ook heeft deze telefoon nog steeds een koptelefoonaansluiting. Dat is natuurlijk prettig als je je bedrade headset wil aansluiten.

Camera’s blinken nergens in uit

De Poco X5 Pro beschikt over precies dezelfde camera’s als zijn voorganger. Het gaat om een 108 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en macrocamera voor close-ups. Die laatste mag je direct vergeten, want de resolutie bedraagt slechts 2 megapixel. Dat is te laag om scherpe plaatjes op te leveren.

Hoofdcamera

Een resolutie van 108 megapixel klinkt indrukwekkend, maar het levert ook enorme bestanden op. Standaard schiet deze Poco daarom foto’s van 12 megapixel. Door middel van pixel binning worden er beeldpunten samengeperst. Dat zou een betere kwaliteit op moeten leveren. Indien gewenst kun je, bij veel licht, overigens wel de volle 108 megapixel benutten.



Erg indrukwekkend zijn de foto’s niet. Met de scherpte is weinig mis, maar de kleuren zijn vaak vrij flets en de hdr-functie werkt matig. Op bijna alle foto’s zie je dat de lucht amper detail bevat. Ook de foto van de stationstunnel is erg vlak en heeft te weinig contrast. Dit is geen camera die je mee wil nemen op vakantie.

Groothoeklens

De groothoeklens heeft zoals gezegd een lagere resolutie van 8 megapixel. Dat zie je direct in de foto’s, want die bevatten veel minder detail. Alleen het echte centrum van de kiekjes is scherp, daarbuiten zie je in alle plaatjes hieronder vooral een wazige brij. De rechterfoto, genomen in lastiger licht, is helemaal vrij beroerd.

Nachtmodus

Beide camera’s kun je gebruiken in combinatie met de nachtmodus, die je foto’s in het donker verbetert. Bij de hoofdcamera werkt dat heel redelijk. Sommige delen zijn overbelicht, maar de platen hebben een fijne uitstraling. De groothoeklens presteert, zoals al verwacht, een stuk minder goed.

Hoofdcamera Hoofdcamera Groothoeklens Groothoeklens

Software loopt achter

Android 13 is al een hele poos uit, maar toch zet Poco doodleuk Android 12 op de X5 Pro. Daar worden we niet erg blij van. Veel andere fabrikanten leveren hun nieuwe telefoons veel sneller met de meest recente versie van Android. Daar komt bij dat het updatebeleid van Poco erg onduidelijk is. We vermoeden dat je twee versie-upgrades krijgt (naar Android 13 en 14 dus) plus drie jaar beveiligingspatches.



Poco werkt nauw samen met Xiaomi en legt de MIUI-softwareschil van dat bedrijf over Android heen. Die voegt wat extra functies toe, maar oogt ook vrij druk. Erger vinden we de enorme bak bloatware die Poco meelevert. Talloze spelletjes, apps van Amazon en AliExpress; het houdt niet op. Dat is gewoon vervelend en zorgt ervoor dat je gloednieuwe smartphone er direct rommelig uitziet.

Forse accu laadt snel op

Hoewel de Poco X5 Pro slechts 7,9 millimeter dik is, zit er toch een forse 5000 mAh-accu in. De Snapdragon 778G is bovendien geen al te hongerige chip, waardoor de batterijduur prima is. Bij licht gebruik moet je er twee dagen mee kunnen doen. Ook als je constant aan het (sn)appen en TikTokken bent, lijkt het ons sterk dat je de accu voor het einde van de dag leeg krijgt. Dat is een fijn gevoel.

Poco levert weer een 67 Watt-lader mee. Na slechts twintig minuutjes in het stopcontact zit een lege accu weer voor 70 procent vol. Helemaal opladen duurt zo’n veertig minuten, omdat het laatste deel altijd langzamer gaat. Toch zijn dit prima cijfers voor een midrange smartphone.

Conclusie Poco X5 Pro review

Vroeger was misschien niet álles beter, maar de prijs-kwaliteitverhouding van Poco-smartphones wel. Ze worden elk jaar iets duurder, terwijl je daar weinig van terugziet. Ja, de processor van de X5 Pro is iets sneller dan vorig jaar, maar trager dan die van de X3 Pro uit 2021. Toch betaal je 100 euro meer voor dit toestel.

Het scherm van de Poco X5 Pro is op zich fraai, maar minder helder dan dat van de X4 Pro. Aan de camera’s heeft het bedrijf niet gesleuteld en dat is erg jammer. Hoewel ze in deze prijsklasse nauwelijks uit de toon vallen, kunnen we ze moeilijk als pluspunt noteren.

Het enige waarmee Poco zich nog onderscheidt, zijn het mooie ontwerp en de accu, die rap oplaadt. Verder is de X5 Pro een midranger zoals vele anderen. Hij laat ons onbewogen achter.

Poco X5 Pro kopen

Wil je de Poco X5 Pro na het lezen van deze review in huis halen? Voor een los toestel betaal je 349 euro. Daarvoor krijg je 6GB RAM en 128GB opslagruimte. De variant met 8GB RAM en 256GB opslag kost 399 euro. Natuurlijk kun je de smartphone ook aanschaffen in combinatie met een abonnement.