De Samsung Galaxy S20 is ongeveer een jaar oud en nog steeds een erg goede smartphone. Daarom kun je ‘m nog prima in huis halen, al moet je wel goed op een aantal zaken letten. In deze review-update lees je er alles over.

Vorig jaar kwamen we met iets nieuws op Android Planet: review-updates. Hierin kijken we of populaire high-end, midrange en budgetsmartphones van vorig jaar nog de moeite waard zijn. Ook bespreken we populaire toestellen die een aantal maanden geleden zijn uitgebracht, zodat je weet of je ze nog moet overwegen. Iets oudere Android-telefoons zijn misschien ‘ingehaald’ door andere smartphones, maar vaak wel flink in prijs gedaald en daardoor best aantrekkelijk.

Nu de Samsung Galaxy S21 inmiddels een tijdje in Nederland verkrijgbaar is, zal het voor veel gebruikers die op zoek zijn naar een nieuwe smartphone ook interessant zijn om naar het vorige model te kijken. De Galaxy S20 is immers nog steeds een fraai high-end toestel met een strak design, goede prestaties en prima camera’s. Daarnaast is ‘ie flink in prijs gezakt. Of je de S20 nog in huis moet halen of beter voor een alternatief kan gaan, lees je in deze review-update.

Het testmodel voor deze Samsung Galaxy S20 review-update is ter beschikking gesteld door Samsung.

Compact formaat en 120Hz-scherm

De Samsung Galaxy S20 is door het 6,2 inch-scherm en dunne schermranden een compacte smartphone, en dat is anno 2021 verfrissend. De nieuwere Galaxy S21 is overigens ongeveer even groot en slechts een fractie zwaarder. Het design van de ‘oude’ S20 is strak, maar wel wat saai.



Zeker als je de S20 naast de S21 legt, valt eerstgenoemde een beetje weg bij het nieuwe ontwerp van zijn opvolger. De achterkant van de S21 ziet er wat ons betreft toffer uit, doordat het camera-eiland doorloopt vanuit de zijkant.

De Galaxy S21.

Het scherm van de S20 heeft afgeronde randen, terwijl het display van de Galaxy S21 helemaal ‘plat’ is. Zelf heb ik niet per se een voorkeur als het om de schermranden gaat. Een gebogen display ziet er luxer uit, maar voegt functioneel nauwelijks iets toe. Een plat scherm zoals bij de S21 is daarom ook prima.

De Galaxy S20 heeft – net als zijn opvolger – een 120Hz-scherm, dat lekker vloeiend oogt en erg fijn in gebruik is. De ververssnelheid is echter niet adaptief zoals bij de S21. Dit betekent dat de verversingsfrequentie automatisch wordt aangepast op basis van wat er op het scherm gebeurt. Omdat de ververssnelheid bij de Galaxy S21 terug naar 48Hz kan schakelen, wordt er stroom bespaard. Dit merk je in de praktijk dan ook (waarover later meer).

Snelle hardware, matige accuduur

Onder de motorkap van de Galaxy S20 zit de Exynos 990-processor en hoewel ‘ie iets minder krachtig is dan de Exynos 2100 van de Galaxy S21, merk je in de praktijk weinig tot geen verschil. Het vlaggenschip voelt dan ook vlot aan en draait iedere app en game vloeiend. Met 8GB is er bovendien genoeg werkgeheugen aanwezig en 128GB aan opslagruimte is anno 2021 goed genoeg.

Bij de accuduur is er wel een duidelijk verschil tussen de Samsung S20 en S21. Hoewel beide toestellen een 4000 mAh-accu hebben, gaat de S21 langer mee op een volle lading. De accuduur is zeker niet geweldig en langer dan een dag houdt de S21 het niet vol, maar bij de S20 moet je zelfs vaak aan het einde van de middag eventjes bijladen. Het uithoudingsvermogen van de S20 houdt dus niet over, zeker als je een wat intensievere smartphonegebruiker bent. Dit is wel een flink minpunt.

De Samsung Galaxy S20 werd vorig jaar gelanceerd met Android 10 en draait inmiddels op Android 11. Sterker nog: de smartphone was één van de eersten die van de nieuwste Android-versie werd voorzien. Dat is fijn en wat beveiligingsupdates betreft kun je ook op Samsung rekenen, want het bedrijf brengt ze iedere maand netjes uit.

Sinds de release van de Galaxy S20 heeft Samsung zijn updatebeleid flink verbeterd. Belangrijke toestellen, waaronder de S20, krijgen drie grote Android-versie-updates. Dit betekent dat de smartphone sowieso nog updates ontvangt naar Android 12 en 13, wat erg netjes is.

Ook qua beveiligingsupdates zit je gebakken: Samsung belooft vier jaar lang (vanaf de release) patches uit te brengen voor de S20. Hierdoor is de smartphone tot het voorjaar van 2024 beschermd tegen lekken en andere problemen in het mobiele besturingssysteem. Haal je de S20 in huis, dan kun je – ondanks dat de telefoon al een jaar oud is – nog lang rekenen op updates.

Camera’s gaan nog prima mee

De camera’s zijn – ondanks dat de Galaxy S20 een jaartje oud is – nog steeds uitstekend en vergelijkbaar met die van de S21. Op de achterkant zit een 12 megapixel-hoofdcamera, 64 megapixel-telelens met 3x hybride zoom en 12 megapixel-groothoeklens. Op de voorkant zit een 10 megapixel-frontcamera voor selfies en om te videobellen.

Zoals je in onze Samsung Galaxy S21 review kunt lezen, zijn de camera’s van het nieuwste vlaggenschip iets beter, maar niet heel veel. Vooral als je gaat inzoomen legt de S21 iets scherpere plaatjes vast, maar ook dan zijn de verschillen klein. Ben je niet van plan om met de S20 veel te gaan zoomen, dan voldoet de telefoon prima.

Wil je dit wél, dan zijn de Galaxy S20 Ultra en S21 Ultra interessanter vanwege de periscopische zoomlens. Deze toestellen zijn echter een stuk duurder. Op cameragebied hoort de S20 dus niet meer bij de absolute top, maar hij scoort alsnog een ruime voldoende. Voor de meeste gebruikers voldoen de camera’s van de Samsung S20 zeker.

Prijsverschil met S21 en S20 FE

Een jaar na de release zijn we dus behoorlijk positief over de Samsung Galaxy S20. Toch zouden we ‘m je niet direct aanraden als je op zoek bent naar een betaalbare high-end smartphone. Zo is het prijsverschil met de nieuwere S21 niet heel groot, omdat dit toestel met een lagere adviesprijs (849 in plaats van 999 euro) werd gelanceerd.

De Samsung Galaxy S20 FE.

Voor de Galaxy S21 betaal je op dit moment zo’n 800 euro, terwijl de S20 iets meer dan 700 euro kost. Wil je minder uitgeven, dan is de Galaxy S20 FE een interessante keuze. Deze telefoon kost nu zo’n 530 euro en doet nauwelijks iets onder voor de normale S20. De accuduur van de ‘Fan Edition’ is zelfs een stuk beter en het toestel krijgt iets langer updates.

De Samsung Galaxy S20 is anno 2021 nog steeds een prima smartphone met lekker vlotte hardware, een uitstekend scherm en prima camera’s. Alleen de batterij valt nogal tegen: de telefoon gaat met moeite maar één dag mee en bij veel andere high-end telefoons is de accuduur simpelweg beter.

Daar komt bij dat het prijsverschil tussen de Galaxy S20 en S21 niet enorm groot is, en je voor veel minder de S20 FE in huis haalt, die ook prima zijn mannetje staat. Daardoor is de Galaxy S20 niet de beste keuze als je een high-end smartphone zoekt waarvoor je niet de absolute hoofdprijs hoeft te betalen. Een miskoop is de S20 ook zeker niet.

Samsung Galaxy S20 kopen

Ben je van plan om de Samsung Galaxy S20 in huis te halen? Op dit moment betaal je ongeveer 700 euro voor het vlaggenschip van vorig jaar. In de prijsvergelijker hieronder zie je de actuele prijzen voor een losse Samsung S20. Uiteraard is het ook mogelijk om de Galaxy S20 met een abonnement te kopen.