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Zo verwijder je je ‘Advertentie-ID’ (geen gerichte reclame meer!)

Mike Peek
Mike Peek
19 oktober 2026, 14:24
2 min leestijd
Zo verwijder je je ‘Advertentie-ID’ (geen gerichte reclame meer!)

Dankzij ‘Advertentie-ID’ kunnen adverteerders een profiel van je opbouwen en gerichte reclame tonen. Hoewel je daarbij anoniem blijft, vind je het misschien toch geen prettig idee. Gelukkig kun je dit ID verwijderen.

Lees verder na de advertentie.

Advertentie-ID verwijderen doe je zo

Reclame is net als de dood: niemand ontsnapt eraan. Maar de ene reclame is de andere natuurlijk niet. Gerichte, gepersonaliseerde advertenties zijn voor bedrijven het meest waardevol. Daarmee kunnen ze namelijk producten of diensten laten zien die het best aansluiten bij jouw profiel. Dan is de kans dat je toehapt veel groter.

Om je privacy te beschermen is er een tussenlaag aangebracht: Advertentie-ID. Zo weten adverteerders niet wie je bent, maar wél wat je leuk vindt. Diezelfde adverteerders zeggen vaak dat dit ook voor consumenten handig is omdat je dan vooral reclame ziet die aansluit bij je interesses.

Dat kun je natuurlijk net zo goed omdraaien: als je willekeurige advertenties ziet, is de kans dat je zwicht voor de aangeboden producten een stuk kleiner. Wel zo prettig voor je portemonnee. Gelukkig kun je je Advertentie-ID resetten of helemaal verwijderen.

Advertentie-ID verwijderen
Advertentie-ID verwijderen
Advertentie-ID verwijderen

Als je kiest voor resetten wordt er simpelweg een nieuw nummer aan je ID gehangen. Dat is handig als je advertenties ziet die je echt niet meer wil zien. Vanaf dat moment wordt er een nieuw profiel opgebouwd. Na verloop van tijd krijg je dan dus gewoon weer gepersonaliseerde reclame onder ogen.

Wil je helemaal geen profiel? Dan is je Advertentie-ID verwijderen de enige juiste optie. Let op: dit zorgt er dus niet voor dat je geen advertenties meer te zien krijgt! Maar de reclame zal vanaf dat moment wel anoniem en dus willekeurig zijn. Doorloop hiervoor onderstaand stappenplan:

  1. Open de Instellingen-app;

  2. Kies voor ‘Beveiliging en privacy’ en vervolgens voor ‘Privacyopties’;

  3. Tik op ‘Advertenties’;

  4. Kies voor ‘Advertentie-ID resetten’ of ‘Advertentie-ID verwijderen’.

Helemaal geen reclame meer?

Als je überhaupt geen reclame wil zien kun je natuurlijk een adblocker gebruiken. Nog makkelijker is om een ‘privé-DNS‘ in te schakelen. Die filtert advertenties bij de bron, waardoor je er in ieder geval veel minder voorgeschoteld krijgt. Waterdicht is het systeem niet. Ontwikkelaars worden steeds slimmer en gebruiken nieuwe technieken om dit soort oplossingen te omzeilen.

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