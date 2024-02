Android-tips: meer opslagruimte met de juiste micro-sd-kaart

Met een micro-sd-kaart breid je gemakkelijk de opslagruimte van je smartphone uit. Maar hoe weet je of jouw telefoon geschikt is en welk kaartje moet je hebben? Je leest het hier.

Check of je telefoon een micro-sd-kaart ondersteunt

Sla jij graag lokaal je foto’s en video’s op? Dan kan het zijn dat je smartphone op een gegeven moment te weinig opslagruimte heeft. Met een micro-sd-kaartje breid je die interne opslag gemakkelijk uit. Zo heb je ineens dubbel, driedubbel of vierdubbel zoveel ruimte op je telefoon.

Lang niet iedere Android-toestel ondersteunt het uitbreiden van de opslagruimte. Waar vroeger praktische iedere smartphone een poort voor een geheugenkaartje had, zijn nu vooral betaalbare smartphones nog voorzien van zo’n slot. Er zijn wel uitzonderingen bij duurdere toestellen. Bijvoorbeeld het vlaggenschip van Sony – de Xperia 1 V.

Om erachter te komen of jouw smartphone een micro-sd-kaartje ondersteunt, kun je het volgende doen: open je browser en doe een zoekopdracht naar jouw specifieke smartphone-model plus ‘Micro SD’. Je kunt ook het simkaartpinnetje of een paperclip pakken en het schuifje van je simkaart openen. Vaak zie je hier ook de ruimte waar een geheugenkaartje ingaat.

Dit betekenen de tekens op een micro-sd-kaart

Natuurlijk is het belangrijk dat je een micro-sd-kaartje koopt, niet te verwarren met een reguliere sd-kaart. Houd hier rekening mee tijdens je zoektocht, want anders past ‘ie niet. Je zult zien dat er op zo’n kaartje veel verschillende tekens staan. Daarom zetten wij onder elkaar wat dit allemaal betekent.

Merk en serie

Het spreekt natuurlijk redelijk voor zich, maar op een micro-sd-kaart vind je het logo of de naam van fabrikant en een serienaam. Hier zijn er ontzettend veel van, maar kies je voor een kaart van Samsung, SanDisk, Kingston of een ander bekend merk, dan zit je vaak wel goed.

Opslagruimte (type kaart):

Afhankelijk van hoeveel opslagruimte je wil bijkopen, zie je twee verschillende icoontjes op je de micro-sd-kaart: ‘Micro SDXC’ of ‘Micro SDHC’. HC zijn kaarten tot 32GB. XC zijn de kaarten met opslag daarboven. Wil je meer dan 32GB opslag uitbreiden? Zorg dan dat je voor een micro-sdxc-kaart gaat.

Snelheidsklasse (Data-snelheid):

De snelheidsklasse wordt aangegeven door middel van twee iconen. Een C met daarin een getal of een U met daarin een cijfer. Deze iconen laten je weten wat de minimale schrijfsnelheid van een kaart is. De C gaat tot C10, waarbij het cijfer past bij de snelheid: C2 is 2 MB/s, C4 is 4 MB/s enzovoort. 10 MB/s com je tegen als C10 of als U1.

De U-snelheidsklasse gaat over relatief hoge snelheden en je ziet ze als U1 en U3. Deze staan voor 10 MB/s en 30 MB/s. Heb je een nog hogere snelheid nodig? Dan moet je naar de videosnelheid kijken.

Videosnelheid:

Als je video opneemt op een micro-sd-kaartje, wordt er heel snel, heel veel data op de kaart geschreven. Hoe hoger de kwaliteit, hoe meer data hij overzet. Daarvoor is de videosnelheid aangegeven op een micro-sd-kaart met het V-symbool. Het getal na de V geeft aan hoeveel MB’s de kaart per seconde kan schrijven tijdens het opnemen van video.

Voor video van 480p is V10 voldoende, voor 1080p-video heb je V30 nodig, voor 4k-video heb je V60 nodig en voor 8k-video heb je V90 nodig. Deze snelheden zijn vaak passend bij de eerder genoemde snelheidsklassen.

Bus interface (Maximale snelheid):

Afhankelijk van de snelheidsklasse van je kaart, zie je ook een I of II staan. Deze staan voor de theoretische maximale datasnelheid van de kaart. Zo kan een kaart met een I erop tot 104 MB/s schrijven en een kaart met II tot 312 MB/s. Dit is vooral handig om te weten als je heel vaak, heel snel, heel veel bestanden wil overzetten.

App-snelheid:

Ben je van plan apps te installeren op een micro-sd-kaartje? Dan moet je telefoon de applicatie kunnen afspelen vanaf het schijfje. Door het A-icoon weet je dat je apps kunt afspelen vanaf de micro-sd-kaart. Dit wordt niet gemeten in mb/s, maar in iops (lees/schrijf acties). Zowel A1 als A2 is hierbij snel genoeg voor Android.

Zo zet je gegevens over naar de micro-sd-kaart

Heb je alle iconen op de micro-sd-kaart ontcijferd? Dan kun je het juiste geheugenkaartje aanschaffen en het in je smartphone plaatsen. Via de instellingen op je smartphone kun je gemakkelijk je opslag inzien. Ga daarvoor naar ‘Opslag’ en je ziet ‘Externe opslag’ staan. Hier zie je hoeveel ruimte er vrij is op de kaart.

Wil je foto’s, video’s of documenten overzetten naar de micro-sd-kaart? Open dan de Files by Google-app op je smartphone. Geef de app de juiste rechten en selecteer de documenten of albums die je wil overzetten door ze ingedrukt te houden. Druk vervolgens op de drie puntjes en selecteer ‘Verplaats naar’. Hier selecteer je de gewenste plek op je micro-sd-kaart. De documenten worden vervolgens overgezet.

Om een app op de sd-kaart te zetten ga je naar de instellingen. Ga naar ‘apps’ en selecteer de app die je wil overzetten. Ga naar ‘Opslag en cache’ en selecteer ‘Verplaatsen’. Vervolgens selecteer je de micro-sd-kaart en het overzetten begint. Je hebt nu meer interne opslagruimte.

