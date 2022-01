Een authenticator-app instellen: zo begin je met veiliger inloggen

Tweestapsverificatie maakt inloggen bij apps, diensten en websites veel veiliger. Voordat je hiermee aan de slag kunt moet je wel eerst een authenticator-app instellen. Dat pak je zo aan.

Zo werkt het instellen van een authenticator-app op Android

Zoveel mensen, zoveel wensen. Er staan tientallen, zo niet honderden authenticator-apps (ook wel 2fa-apps genoemd) in de Play Store.

In de basis doen deze applicaties allemaal hetzelfde: inloggen veiliger maken. Dat doen de apps door een extra stap aan het aanmeldproces toe te voegen. Je hebt niet langer genoeg aan een gebruikersnaam en wachtwoord, maar moet tijdens het inloggen ook een unieke code invullen. Die code wordt gemaakt door de authenticator-app.

Omdat er zoveel 2fa-apps zijn, is het onmogelijk om één handleiding te schrijven. Google Authenticator is veruit de populairste app, dus gebruiken we deze als voorbeeld. Het instellen van een authenticator-app gaat als volgt:

Download de gratis Google Authenticator-app op je Android-smartphone; Ga naar je Google-account, log eventueel in en tik op het kopje ‘Beveiliging’; Het is het makkelijkst om deze stap op je computer uit te voeren. Tik onder ‘Inloggen bij Google’ op ‘Verificatie in 2 stappen’ en log eventueel nogmaals in; Scrol naar beneden en druk op ‘Instellen’ onder de Authenticator-app; Pak je telefoon erbij, open de Google Authenticator-app en geef aan dat je via qr-code een account wil koppelen; Richt je camera op de qr-code en volg de stappen op het scherm om het instellen van de authenticator-app af te ronden.

Heb je een andere app voor tweestapsverificatie gedownload? Dan werkt het instellen hiervan mogelijk net even anders. Bij Authy, een van onze favorieten, moet je bijvoorbeeld ook een account aanmaken.

Dat is in het begin wat meer werk, maar hierdoor kun je de app wel op meerdere apparaten (zoals telefoon en computer) tegelijk gebruiken. Bovendien laat Authy de logo’s van jouw gekoppelde apps en websites zien, waardoor de app net even wat fijner in gebruik is.

2fa instellen voor apps en websites

Zodra je klaar bent met het instellen van je authenticator-app ben je er nog niet. Nu is het tijd om tweestapsverificatie aan te zetten bij apps, diensten en websites die jij regelmatig gebruikt. De volgende keer dat je inlogt moet je de code die de authenticator-app laat zien tijdens het inloggen invoeren.

Vrijwel alle programma’s die met gevoelige gegevens werken, zoals betaaldiensten of je e-mailprogramma, beschikken tegenwoordig over 2fa. Het is daarom het handigst om even een rondje te maken langs apps en websites die jij veel gebruikt.

Wanneer een dienst tweestapsverificatie ondersteunt kom je deze optie waarschijnlijk in het beveiligingsmenu tegen. Vervolgens koppel je het account door een beveiligingssleutel in je authenticator-app in te voeren. Veel makkelijker is het om simpelweg een qr-code te scannen.

Meer beveiligingstips

