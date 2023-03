Advies: Welke screenprotector moet ik (niet) kopen?

Tempered glass, privacyschermen en blauwlichtfilters: aan screenprotectors geen gebrek. Maar, welke is het best voor jouw smartphone geschikt?

Dit is de beste screenprotector voor jouw telefoon

Er zijn ontelbaar veel soorten screenprotectors verkrijgbaar, maar grofweg kunnen we een paar categorieën onderscheiden: beschermers van plastic (kunststof), van glas en allerlei tussenvormen.

1. Plastic screenprotectors

Te beginnen met plastic beschermlaagjes. Deze kunnen zowel van hard als zacht plastic gemaakt zijn en kosten over het algemeen het minst. Ze zorgen dat het telefoonscherm minder snel krast, maar zijn vaak niet bestand tegen harde klappen (bijvoorbeeld wanneer het toestel uit je handen glipt).

De hardheid van een screenprotector wordt gemeten op de Mohs-schaal, die van één tot tien loopt. Gips scoort een twee op deze hardheidsschaal en is krasbaar met een vingernagel, terwijl diamant op plek tien staat. Dit materiaal kan enkel bekrast worden met een andere diamant.

Een bekende vijand van telefoonschermen zijn zandkorrels. Deze hebben vaak een hardheid van zeven of acht op de Mohs-schaal. Plastic screenprotectors zijn niet altijd in staat een telefoon hiertegen te beschermen – waardoor er krasjes in het scherm komen – maar glazen varianten kunnen dit meestal wel.

2. Glazen beschermlaagjes

Tempered glass-screenprotectors zijn gemaakt van gehard glas en hebben vaak een hardheid hardheid van 9H. Dit betekent dat het scherm onder meer bestand is tegen eventuele krassen van zandkorrels.

Ook kunnen ze een klap opvangen: op het moment dat de telefoon op de grond valt, wordt de impact over de hele screenprotector verdeeld. Deze breekt vervolgens in kleine stukjes, waardoor het telefoonscherm ongedeerd blijft.

Het grote voordeel van glazen screenprotectors is dan ook dat ze beter van kwaliteit zijn dan hun collega’s van plastic. Helaas zijn ze hierdoor meestal wel duurder. Ook zijn glazen beschermers meestal wat dikker van formaat, waardoor ze mogelijk buiten het telefoonhoesje uitsteken.

3. Tussenvormen

Tot slot zijn er screenprotectors die tussen kunststof en glas inzitten. Deze beschermers bestaan uit meerdere laagjes van sterke kunststofsoorten waardoor ze de hardheid en kwaliteit van glas hebben, maar de wendbaarheid van plastic. Hybride protectors kunnen dus tegen een stootje en beschermen uitstekend tegen zandkorrels.

Nadelen hebben dit soort screenprotectors ook. Ten eerste zijn ze vaak vrij duur. Ook zijn hybride screenprotectors niet voor alle telefoons beschikbaar, maar slechts voor populairdere modellen.

De keuze is reuze

Tot zover de hoofdstromingen binnen het screenprotectorlandschap. Er zijn nog allerlei varianten op de markt met extra functies.

Denk aan antibacteriële protectors. Zoals de naam doet vermoeden claimen deze beschermers een speciaal coatinglaagje te hebben die bacteriën tegengaat. Niet iedereen is hiervan overtuigd, want critici stellen dat antibacteriële protectors in praktijk weinig uithalen.

Ook kom je soms screenprotectors met een blauwlichtfilter tegen. Veel apparaten met een scherm zenden blauw licht uit, waardoor je lastiger in slaap valt. Een screenprotector met zo’n filter houdt dit soort licht tegen.

Verder heb je nog privacy-screenprotectors, die ervoor zorgen dat het telefoonscherm alleen afleesbaar is als je er recht voor zit. Zo kunnen anderen niet meelezen. Tot slot zijn er matte beschermers, die ervoor zorgen dat de protector minder weerspiegelt en je vingervlekken (bijna) niet ziet.

Een screenprotector met ‘privacyglas’.

Wat is de beste screenprotector?

Welke screenprotector je nodig hebt, hangt af van je voorkeuren én hoe je met je telefoon omgaat.

Wie vooral bezorgd is om krassen en een goede beschermhoes om de telefoon heeft kiest misschien voor een plastic beschermlaagje. Dit soort screenprotectors voorkomen krassen door sleutels en nagels en zijn heel goedkoop. Voor een paar euro heb je ze al in huis.

Wie haar/zijn smartphone regelmatig laat vallen en graag voor meer zekerheid kiest, doet er verstandig aan om een glazen of hybride screenprotector te kopen. Afhankelijk van het merk betaal je hiervoor grofweg tussen de tien en vijftig euro.

