Zo vergrendel je incognitotabbladen in Google Chrome

Door een nieuwe functie kun je incognitotabbladen in Google Chrome vergrendelen met je vingerafdruk. In deze tip laten we zien hoe je dit doet op je Android-telefoon.

Incognitotabbladen vergrendelen doe je zo

Google heeft een nieuwe functie uitgebracht voor de Chrome-browser op Android. Het is voortaan mogelijk om incognitotabbladen te beveiligen met je vingerafdruk. Als je een website in een incognitovenster bezoekt, Chrome vervolgens afsluit en later het tabblad weer wil openen, moet je je vingerafdruk scannen om toegang te krijgen. Ook kun je je pincode (of patroon) invoeren.

De functie is handig als je bijvoorbeeld je smartphone even aan iemand anders geeft, maar niet wil dat die persoon jouw tabbladen kan bekijken. Volg het stappenplan hieronder om de feature in te schakelen.

Open Google Chrome op je Android-toestel; Tik op de drie puntjes rechtsboven en kies dan voor ‘Instellingen’; Swipe naar beneden en druk op ‘Privacy en beveiliging’; Hier vind je de nieuwe optie ‘Incognitotabbladen vergrendelen als je Chrome sluit’; Activeer de functie door op het schakelaartje te tikken.



Let op: de nieuwe functie wordt geleidelijk uitgerold, waardoor niet iedereen er nu mee aan de slag kan. Het is echter mogelijk om de optie handmatig te activeren door dit (chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android) in je adresbalk te plakken en de gemarkeerde optie vervolgens te activeren. Start Chrome opnieuw op en je ziet de nieuwe feature automatisch verschijnen.

