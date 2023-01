Op reis: zo gebruik je de Chromecast in een hotel

Je eigen films, series en sportwedstrijden: wie een Chromecast op reis meeneemt voelt zich overal thuis. Zo gebruik je de mediaspeler in een hotel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chromecast in een hotel gebruiken

Wie regelmatig in hotels slaapt, weet dat de kwaliteit van tv’s nogal uiteenloopt. In sommige kamers ben je al blij dat de beeldbuis überhaupt aangaat, terwijl je bij andere ketens kunt kiezen uit meerdere streamingdiensten.

Neem je liever het zekere voor het onzekere? Stop dan een Chromecast in je koffer de volgende keer dat je op reis gaat. Op die manier kun je naar al je vertrouwde films en series kijken. Tenminste, dan moet je de Google-mediaspeler wel aan de praat zien te krijgen. Android Planet laat zien welke opties je hebt.

1. Net als thuis

We beginnen bij de ideale situatie. Heb je tijdens het inchecken de naam en wachtwoord van het hotel-wifi-netwerk gekregen? Dan is het instellen van een Chromecast een eitje; het gaat namelijk precies zoals thuis.

Koppel de mediaspeler aan de hotel-tv, verbind met het wifi-netwerk en open de Google Home-app op je smartphone. Vervolgens is het een kwestie van aanwijzingen volgen.

Lukt het niet? In onderstaand artikel leggen we tot in detail uit hoe je een Chromecast moet instellen.

Lees verder: Je nieuwe Chromecast installeren in 5 stappen: zo doe je dat

2. Chromecast met een kabel aansluiten

Het gaat niet altijd zo makkelijk. Sommige hotels hebben bijvoorbeeld een afgeschermd wifi-netwerk. Probeer je hiermee te verbinden, dan wordt om je naam, e-mailadres en kamernummer gevraagd. Dat is lastig, want hierdoor kun je een Chromecast niet zomaar aan het netwerk hangen.

Maar, lastig is niet onmogelijk. Je kunt de Chromecast namelijk ook via een ethernetkabel direct met het netwerk verbinden, in plaats van draadloos.

Logischerwijs heb je hiervoor wel enkele zaken nodig:

Een ethernetadapter voor de Chromecast (te koop voor ongeveer twee tientjes)

Een ethernetkabel

Toegang tot de router of het modem van het hotelnetwerk

Chromecast-ethernetadapter Hoe het werkt



De adapter zorgt ervoor dat je de Chromecast internet kunt geven via een fysieke ethernetkabel. Deze sluit je aan op het modem of de router in de hotelkamer. Plug de Chromecast vervolgens in via een hdmi-poort van de tv en start de Google Home-app op je smartphone.

Het is nu wederom een kwestie van schermaanwijzingen opvolgen om de klus te klaren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Maak een wifi-hotspot

Tot slot kun je ook een eigen hotspot opzetten. Deze optie is bijvoorbeeld handig wanneer je met een afgeschermd hotel-wifi-netwerk te maken hebt, maar geen toegang tot de router hebt.

Door zelf een hotspot op te zetten, bijvoorbeeld via je smartphone of laptop, kun je de Chromecast aan je eigen wifi-netwerk koppelen. Op die manier ontloop je de restricties van het hotelnetwerk.

Allereerst is het belangrijk dat het hotspotapparaat, zoals een smartphone of laptop, een degelijke internetverbinding heeft. Koppel het apparaat bijvoorbeeld aan het (gratis) hotelnetwerk. Zorg ervoor dat het bronsignaal goed is, want deze bepaalt in grote mate hoe (niet) vloeiend de Chromecast straks werkt.

Check? Op een Android-telefoon zet je de hotspot aan via de instellingen. Zoek op een kopje dat ‘Wifi-hotspot’ heet, of iets dat daarop lijkt. Verschuif de schakelaar zodat het vakje kleurt en geef het netwerk een naam en wachtwoord. Als het goed is, kunnen andere apparaten nu via je Android-telefoon met het internet verbinden.

Daarom is het tijd om de Chromecast op de hotel-tv aan te sluiten. Doorloop de installatieprocedure zoals je dat gewend bent, maar kies bij het instellen van een wifi-netwerk voor de zojuist gemaakte Android-hotspot. Vervolgens maakt de Chromecast via dit netwerk internetverbinding.

Tip: Heb je een laptop mee op vakantie? Ook hiermee kun je een hotspot aanmaken. Het voordeel van een laptop is dat deze waarschijnlijk vooral op de hotelkamer blijft en mogelijk een iets stabieler signaal heeft.

Lees ook: In 4 stappen een wifi-hotspot maken met je Android-toestel

Meer over de Chromecast

Als het goed is, heb je de Chromecast nu aan de praat gekregen in het hotel. Afhankelijk van waar je bent heb je mogelijk met georestricties te maken. Zo heeft de Franse Netflix andere films en series in de aanbieding dan de Nederlandse.

Door je Chromecast met een VPN te verbinden kun je zelf bepalen welke variant je te zien krijgt. In onderstaand artikel leggen we uit hoe het werkt.

Verder lezen: Zo zet je een VPN op de Chromecast (en krijg je meer films en series)