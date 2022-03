App vastgelopen op je Chromecast met Google TV? Dit kun je doen

Heb je een Chromecast met Google TV? Dan kan het soms voorkomen dat de apps van je favoriete streamingdienst vastlopen. Dit is hoe je het oplost.

Apps stoppen op Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV is een enorm fijn apparaatje. De dongle streamt films en series in scherpe 4K-kwaliteit, heeft een handige interface én een goede afstandsbediening. Toch werkt het apparaatje niet altijd perfect en dat komt vaak door problemen met de apps die je erop draait.

Zo kwam het op de Android Planet-redactie voor dat de HBO Max-app plots stopte omdat de internetverbinding niet zou werken. Hoewel dit niet het geval was, bleef de melding in de HBO Max-app staan. Hierdoor konden we niet verder kijken en de applicatie werd ook niet automatisch afgesloten – zoals vaak wél het geval is op de Chromecast. Bij een korte Videoland-storing wilde ook deze app niet meer goed opstarten.

Vervelend dus, maar gelukkig is er een manier om apps geforceerd af te sluiten op de Chromecast met Google TV. Je zorgt er dan voor dat ze helemaal worden gestopt en weer normaal werken. Dit is hoe het werkt:

Open de instellingen door in het hoofdmenu rechtsboven op je profielfoto te tikken en ‘Instellingen te kiezen’;

Kies hier voor ‘Apps’;

Aan de rechterkant zie je vervolgens je recent geopende apps staan;

Kies de applicatie die je wil afsluiten en doe dit door rechts op ‘Gedwongen stoppen’ te klikken. Druk tot slot op ‘OK’.

Heb je het stappenplan doorlopen? Dan kun je teruggaan naar je homescreen en de app weer starten. Als het goed is, werkt alles weer naar behoren en kun je de app van je favoriete streamingdienst weer gebruiken.

De Chromecast met Google TV werd eind 2020 uitgebracht en ondanks dat het apparaatje nooit een Nederlandse release heeft gekregen, kun je ‘m hier alsnog kopen. De hdmi-dongle is duurder, maar ook uitgebreider dan de ‘normale’ Chromecast, die al lange tijd in Nederland wordt verkocht. De Google TV-stick kost 80 euro en voor de goedkopere Chromecast betaal je 40 euro.

Het belangrijkste verschil tussen de apparaatjes is dat je met de normale Chromecast films, series en YouTube-video’s vanaf je smartphone naar je televisie streamt. Bij de Chromecast met Google gebruik je als gezegd de apps die op de dongle zelf staan.



Wil je meer weten? In de Chromecast met Google TV review vertellen we precies wat je allemaal met de dongle kan. Of check de video om de Chromecast in actie te zien.