Tip: zo kun jij je dataverbruik controleren op Android

Als je een mobiel abonnement met een beperkte internetbundel hebt, dan is het goed om je dataverbruik af en toe te controleren. Zo doe je dat op je Android-telefoon.

Dataverbruik controleren op android

Je kijkt eens een Netflix-video in de trein, luistert een paar spraakberichten in Whatsapp en bezoekt een serie webpagina’s terwijl je onderweg bent. Heb je geen onbeperkte databundel, dan raak je hiermee rap door je internetbundel heen. Gelukkig houdt jouw Android-smartphone bij wat je datagebruik is.

Zo controleer je snel je dataverbruik

Je bekijkt je dataverbruik in de instellingen-app van je smartphone.

Ga in de instellingen naar ‘netwerk en internet’ en tik op ‘mobiel internet;

Je ziet direct in beeld hoeveel data je deze maand gebruikt hebt;

Voor meer gedetailleerde informatie, tik op ‘Datagebruik van app’;

Je ziet in een lijndiagram je datagebruik door de maand heen.

Onder de grafiek zie je welke apps het meeste data verbruiken.

Het datagebruik wordt op Android gemeten per maand. Wanneer de maand precies begint, kun je zelf instellen. Ga daarvoor in de instellingen-app weer naar ‘netwerk en internet’ en tik op ‘mobiel internet. Selecteer vervolgens ‘Datawaarschuwing en -limiet’.

Bij de optie ‘Gebruikscyclus app-data’ kun je kiezen op welke dag van de maand je smartphone moet beginnen met meten. Het is handig dit af te stemmen met de dag van de maand dat je nieuwe internetbundel ingaat.

Datawaarschuwing en datalimiet instellen op Android

Wil je zeker weten dat je niet teveel internet verbruikt, dan kun je hier ook een datawaarschuwing instellen. Je krijgt dan een melding als je teveel mobiele data dreigt te gebruiken. Stel je hier een ‘datalimiet’ in, dan kun je geen gebruik van mobiel internet meer maken als je over de zelf bepaalde grens heen bent gegaan. Dan weet je zeker dat je nooit buiten je bundel data gebruikt. Je kunt natuurlijk wel gewoon online als je wifi hebt.

Overigens waarschuwt Android dat er een verschil kan zitten tussen het datagebruik dat de telefoon meet, en die de provider zelf meet. Voor de zekerheid kun je inloggen bij de gebruikersomgeving van je provider om te zien hoeveel van je bundel je al verbruikt hebt.

Hoe meet jij je mobiele dataverbruik? Check je dat via Android zelf, een app van je provider of gebruik je een externe applicatie? Laat ons dan ook gelijk even weten waarom je kiest voor die optie in de comments onder dit artikel.