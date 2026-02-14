Hardware, software en firmware: 5 tips voor jouw nieuwe smartphone

Drie zaken die je tegenkomt op zoek naar een nieuwe telefoon, zijn hardware, software en firmware. Wat moet je hier echt over weten als je een nieuwe smartphone koopt? Wij vertellen je het én hebben vijf onmisbare tips!

Verschil tussen hardware en software

Hardware

Simpel gezegd is hardware alles wat je fysiek kunt aanraken. In het geval van een smartphone zijn dat onder andere het scherm, de camera’s, de knoppen, de batterij en de processor (daar moet je het toestel wel even voor openen). Als je in een review leest dat een bepaalde telefoon goede of juist minder goede hardware heeft, moet je dus even goed kijken om welke onderdelen het precies gaat. Zie onderstaand schema.

Software

Software is alles wat op de hardware draait en ervoor zorgt dat een apparaat kan werken. Specifiek voor Android-telefoons gaat het om het Android-besturingssysteem, maar ook over apps, instellingen en beveiligingssoftware. Software is net zo belangrijk als hardware: zonder hardware kan software niet draaien en zonder software doet hardware niets nuttigs. Laten we kijken hoe de merken op dit onderdeel presteren.

Verschil tussen software en firmware

We sluiten de uitleg over de drie termen af met het onderscheid tussen software en firmware. Firmware is een speciaal soort software die direct op de hardware van je Android-telefoon draait. Firmware zit meestal opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat en vertelt de hardware hoe die moet werken.

Nu komt een beetje een technisch verhaal, maar firmware bevat onder andere de bootloader (die je toestel opstart) en drivers voor het scherm, camera’s en sensoren. Firmware staat direct op de hardware, terwijl software opgeslagen wordt in het geheugen of een sd-kaart.

Daarnaast hoeft firmware nauwelijks geüpdatet te worden, terwijl je voor software vaak automatisch systeemupdates aangeboden krijgt van de fabrikant. Daarnaast kun je natuurlijk zelf de Play Store induiken om je apps naar de nieuwste versie te zetten.

Vijf tips over hardware, software en firmware

Met deze tips over hardware, software en firmware weet jij waar je op moet letten als je overweegt om een nieuwe smartphone in huis te halen. Komen ze!

Twee van de belangrijkste zaken op hardwaregebied om op te letten, zijn de batterij (hierover later meer) en de processor. Soms gaat het ook over chip of chipset, maar dit komt op hetzelfde neer. De processor is het brein van je toestel, dus je wil hier niet op bezuinigen. De Snapdragon 8-serie is momenteel het snelst en daarmee de duurzaamste keuze om ook in de toekomst van soepele prestaties te genieten. De 7-serie is een goede middenklasse. Voor de batterij (of accu) geldt dat je minimaal een capaciteit van 5000mAh wil. Vergeet ook de maximale laadsnelheid niet. Liever een kleinere batterij die snel vol is dan een grotere accu die uren aan de lader moet.



Ken het verschil tussen opslag en RAM. Opslag zegt iets over hoeveel apps, foto’s en video’s je op je toestel kunt bewaren. RAM gaat over de hoeveelheid apps die soepel tegelijkertijd kunnen draaien. Bespaar niet op opslag: als je voor een paar tientjes extra de 256GB-versie in plaats van de 128GB-versie kunt krijgen, dan is dit de meerprijs waard. Betaal ook niet te veel voor een smartphone met 12GB RAM als die vooral lichte taken moet uitvoeren. Dan is 8GB RAM voor jou ook voldoende.



Kijk goed naar het updatebeleid van een telefoon. Tegenwoordig is voor high-enders zeven jaar beveiligingspatches en zes jaar aan nieuwe Android-versies gangbaar. Doe je slechts vier jaar met een toestel, dan is dit minder belangrijk voor jou. Maar, let wel op als je je oude apparaat nog gaat doorgeven aan iemand anders of van plan bent om ‘m te verkopen. In die gevallen is je toestel meer waard als – zowel voor de nieuwe eigenaar als financieel voor jou – als er nog een paar jaar updates gegarandeerd zijn.



Android is de software van jouw telefoon, maar daarbovenop voegen veel merken hun eigen softwareschil toe. Die hebben we hierboven al benoemd in het schema over software, zoals OxygenOS in het geval van OnePlus. Iedere fabrikant heeft een andere insteek. Sommige schillen zijn relatief schoon, iets wat veel gebruikers kunnen waarderen. Andere schillen zijn drukker, bijvoorbeeld door meer bloatware (voorgeïnstalleerde software, zoals apps), wat deze minder aantrekkelijk maakt.



Samenvattend: als je moet kiezen tussen een investering in goede hardware of software, neigen we naar hardware. Dat zit zo: hardware stelt de maximale mogelijkheden van je telefoon vast. Een betere camera-app maakt van een 50MP-camera geen 100MP-camera. Zo maakt een update een oude chipset niet ineens sneller dan een nieuwe chipset. Maar, lees ook vooral genoeg reviews over de toestellen die je overweegt te kopen. Hoe meer informatie en testervaringen met de software en hardware, hoe beter je keuze.



Heb je zelf nog zaken op hardware-, software- of firmwaregebied waar jij op let als je een nieuwe smartphone koopt? Deel ze met ons en andere lezers in de reacties, zo helpen we elkaar.