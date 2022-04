Zo installeer je de Android 13-bèta op je Google Pixel

Google heeft onverwachts de eerste publieke bèta van Android 13 uitgebracht. Lees hier hoe je de nieuwe Android-versie alvast kan installeren op je Google Pixel.

Zo kun je de Android 13-bèta installeren

Normaal gesproken brengt Google kort na de I/O-keynote (de ontwikkelaarsconferentie van de zoekgigant) de publieke testversie van de nieuwste Android 13 uit. Dit jaar gaat het iets anders, want de eerste bèta kun je nu downloaden en installeren. Maar: wel alleen als je een Google Pixel-telefoon hebt.

Smartphones van andere merken moeten nog wachten. In de afgelopen jaren deden ook bedrijven als OnePlus, Xiaomi, Realme en Oppo mee aan het Android-bètaprogramma, maar het is nog even afwachten wat de plannen voor Android 13 zijn. Zodra hier meer over bekend is, lees je het uiteraard op Android Planet.

Android 13-bèta installeren op je Google Pixel

Heb je een Google Pixel 4 (XL) of nieuwer? Dan kun je via het stappenplan hieronder de testversie installeren. Oudere Pixels worden helaas niet ondersteund. Dit geldt dus wel voor de Google Pixel 4 (XL), Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Ga naar de officiële Android-bètawebsite en meld aan met je Google-account; Geef aan op welke telefoon je de testversie wil installeren; Wacht totdat de aanmelding voor het Android-bètaprogramma is goedgekeurd; Ga naar ‘Instellingen > Systeem > Geavanceerd > Systeemupdate’ om te controleren of je Pixel-telefoon er klaar voor is; Vaak verschijnt de Android 13-testversie snel op je toestel. Volg de aanwijzingen op het scherm om de bèta te downloaden en installeren.

De testversie van Android 13 heeft een bestandsgrootte van 2,2GB. Het is dus slim om dit pakketje via een wifi-verbinding binnen te halen. Verder is het altijd verstandig om vooraf een back-up van je Android-smartphone te maken.

Mocht er tijdens het bijwerken iets misgaan, ben je zo in ieder geval geen belangrijke data kwijt. Houd er tot slot rekening mee dat het downloaden van de Android 13-bèta eventjes kan duren.

Dit brengt Android 13

Android 13 lijkt een minder spannende update te worden dan zijn voorganger. Waar Android 12 een compleet nieuw design introduceerde, richt versie 13 zich vooral op privacy en beveiliging. De update zorgt ervoor dat je apps toegang kan geven tot bepaalde mediatypen. Zo krijgt een app waarmee je bijvoorbeeld audiobestanden bewerkt, niet opeens toegang tot je foto’s en video’s. Ook moeten app-ontwikkelaars voortaan expliciet toestemming vragen om je notificaties te sturen.

De verwachting is dat Google tijdens I/O 2022, dat op 11 en 12 mei plaatsvindt, meer features toont van Android 13. Dan krijgen we waarschijnlijk ook te horen wanneer de definitieve release plaatsvindt. Doorgaans brengt Google de nieuwste Android-versie in augustus of september uit.

