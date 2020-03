Spotify, Apple Music, Google Play Music, Tidal, Deezer en ga zo maar door. Er zijn heel veel diensten om muziek te streamen, maar welke is nou de beste? Android Planet heeft ze getest en weet het antwoord.



Muziek streamen op Android

Streamen is simpelweg de toekomst van muziek luisteren. Niet langer prutsen met illegaal gedownloade mp3’tjes of cd’s, maar gewoon direct luisteren naar je favoriete artiest of album. Alhoewel Spotify inmiddels de populairste streamingdienst is, zijn er nog veel meer apps om uit te kiezen. We hebben de populairste diensten getest, en bespreken hun voor- en nadelen. Ook geven we aan waarom je de streamingdienst zou moeten overwegen.

1. Spotify: terecht de populairste

De meest bekende uit dit rijtje is natuurlijk Spotify. De iconische app heeft tientallen miljoenen betalende gebruikers en nog veel meer mensen die gratis naar muziek luisteren. Dat is dan ook direct een groot pluspunt van Spotify: de app is gratis te gebruiken, hetzij met een paar beperkingen.

Zo moet je tijdens het gratis muziek streamen af en toe naar reclames luisteren, en kun je albums en afspeellijsten enkel via shuffle-modus afspelen. Dankzij Spotify Family kun je echter al voor 2,50 euro per maand (mits je met zes personen bent) zonder advertenties naar muziek luisteren. Een regulier account kost een tientje en studenten betalen de helft. Zo’n abonnement geeft je toegang tot praktisch alle muziek, gepersonaliseerde playlists en de mogelijkheid om nummers offline op te slaan.

Spotify is heel goed in aanbevelingen. Dankzij meerdere afspeellijsten en voorgestelde artiesten blijf je continu nieuwe muziek ontdekken, zoals via New Music Friday. Ook zijn er lijsten samengesteld voor uiteenlopende gelegenheden, zoals wanneer je aan het sporten bent en wel wat extra opzwepende muziek kunt gebruiken. Tot slot focust Spotify zich steeds meer op podcasts.

→ Spotify downloaden in Google Play (gratis)

2. Apple Music: een prima alternatief

Apple Music is de grootste Spotify-concurrent. De muziekstreamdienst had een stroeve start, maar groeit de afgelopen jaren als kool, ook onder Android-gebruikers. Alhoewel het muziekaanbod grotendeels overeen komt, zijn er wel wat verschillen.

Apple Music staat bijvoorbeeld bekend om de curatoren. Deze insiders weten wat er binnen genres speelt, en kiezen de beste, vreemde en meest vernieuwende nummers uit voor hun playlists. Daarnaast kun je in Apple Music videoclips kijken, en hebben sommige artiesten een exclusieve deal met de muziekdienst. Albums zijn bijvoorbeeld (tijdelijk) exclusief bij Apple te beluisteren.

Er is helaas geen gratis versie, maar wanneer je samen met vijf anderen een gezinsabonnement afsluit, betaal je – net als bij Spotify – 2,50 euro per maand. Een individueel abonnement kost een tientje en studenten zijn voor de helft klaar. De Android-app krijgt regelmatig updates, maar leunt wel grotendeels op integratie met andere Apple-apparaten en -diensten, zoals de HomePod.

→ Apple Music downloaden in Google Play (gratis)

3. Google Play Music / YouTube Music

Ook Google heeft een eigen muziekstreamingdienst die ook zogenaamde radiostations biedt. Bij elk album of nummer kun je deze optie aanzetten, waarna soortgelijke nummers beginnen af te spelen.

Hierbij houdt men rekening met jouw locatie. Zodra Play Music ziet dat je in de sportschool aan het zweten bent, adviseert hij bijvoorbeeld een radiostation vol met opzwepende muziek. In tegenstelling tot Apple Music en Spotify, is het op deze manier moeilijk om nieuwe muziek te ontdekken.

Google Play Music heeft met 35 miljoen nummers een kleiner aanbod dan de concurrentie. Een fraaie toevoeging is daarom de mogelijkheid om 50,000 nummers naar de Google-servers te kunnen uploaden. Dankzij deze ‘digitale kluis’ is het mogelijk om je eigen door de jaren heen verzamelde collectie ook online te luisteren, via de app of browser. Verder doet de dienst wat je mag verwachten: je kunt nummers opslaan voor offline gebruik en zoveel overslaan als je wil.

Google Play Music kost tien euro per maand, of minimaal 2,50 euro wanneer je met gezinsleden van hetzelfde abonnement gebruikmaakt. Je kunt de dienst 30 dagen gratis uitproberen. Er is geen gratis versie. Inmiddels heeft Google ook YouTube Music uitgebracht, een dienst die uiteindelijk Play Music zal vervangen. Heb je al een abonnement op Play Music, dan hoef je geen los abonnement af te sluiten voor YouTube Music. Die dienst kent verschillende voor- en nadelen, maar vinden we vooralsnog niet beter dan Play Music.

→ Google Play Music downloaden in Google Play (gratis)

En de rest dan?

Natuurlijk zijn er een hoop andere apps om muziek te streamen die de lijst niet hebben gehaald. Denk bijvoorbeeld aan Deezer en Tidal. De eerste dienst overlapt qua functies en werking grotendeels met Apple Music en Spotify, terwijl Tidal vooral interessant is voor een niche-doelgroep: audiopuristen. Is alleen het beste goed genoeg voor jou? Neem dan vooral een kijkje bij Qobuz en Deezer Hifi. Deze diensten streamen in ontzettend hoge kwaliteit.

