Tip: zo gebruik je ‘snelle gebaren’ op je OnePlus-toestel

Heb je een OnePlus-smartphone op zak en wil je snel muziek bedienen, een screenshot maken of een applicatie openen? Maak dan gebruik van de ‘snelle gebaren’ van OnePlus. Wat dat precies is en wat je er allemaal mee kunt, lees je in deze tip.

‘Snelle gebaren’ van OnePlus

Een smartphone bedien je veelal via het aanraakgevoelige scherm, via fysieke knoppen op het toestel of bijvoorbeeld via een headset. Verschillende fabrikanten bieden ook allerlei handig trucjes om je smartphone nog sneller en handiger te bedienen. Eén van die fabrikanten is OnePlus.

Dankzij ‘snelle gebaren’ kun je zo bijvoorbeeld snel het belvolume dempen of muziek bedienen terwijl het scherm is uitgeschakeld. OnePlus splitst die gebaren in ‘Systeembewegingen’ en ‘Scherm uit bewegingen’. Bij verschillende van deze mogelijkheden kun je nog net wat dieper in de instellingen duiken om ze beter aan te passen aan jouw wensen.

Om ‘snelle gebaren’ te kunnen gebruiken volg je onderstaande stappen:

Open de instellingen op je OnePlus-smartphone;

Klik op ‘Knoppen & gebaren’;

Druk op ‘Snelle gebaren’.

Al de mogelijkheden die je vindt in dat menu en wat je er precies mee kunt check je hieronder.

Draai om te dempen

Als deze functie geactiveerd is, kun je het toestel fysiek omdraaien als je wordt gebeld en geluid hoort. De beltoon zal dan stoppen.

Schermafdruk met drie vingers

Geen gedoe meer meer met het indrukken van een bepaalde combinatie van knoppen of een losse applicatie. Een screenshot maken doe je makkelijk en snel door met drie vingers tegelijk een veegbeweging te maken op je scherm. Dat kan van zowel boven naar beneden als andersom.

Optillen om te beantwoorden/ over te schakelen

Als je deze optie aanklikt, kom je in een submenu terecht, waar je de twee functies afzonderlijk in- of uit kunt schakelen. De eerste optie zorgt ervoor dat een binnenkomende oproep automatisch wordt opgenomen als je het toestel naar je oor beweegt.

Optillen om over te schakelen gebruik je als je OnePlus-smartphone verbonden is met een bluetooth-headset. Als je binnen vijf seconden na het plaatsen of beantwoorden van een oproep het toestel richting je oor brengt, wordt de oorspeaker geactiveerd zodat je normaal kunt bellen.

Dubbeltap om te ontwaken

Snel checken of je een gemiste oproep, e-mail of notificatie hebt? De tijd checken, je eerstvolgende afspraak of je batterijpercentage? Als deze functie is ingeschakeld kun je door middel van twee korte tikjes op het scherm snel je toestel ontwaken.

Muziek regelen

Skippen naar een volgend nummer als je Spotify luistert, muziek pauzeren of je favoriete nummer nog een keer luisteren? Als je het vinkje aanzet van deze optie kun je terwijl het scherm niet geactiveerd is toch je muziek bedienen. Zo kun je door het tekenen van een < of > tussen nummers skippen. Wil je muziek laten afspelen of even pauzeren, dan teken je met twee vingers tegelijk | | op het scherm dat uitstaat.

Teken O, V, S, M of W

Tot slot kun je ook nog vijf letters schrijven op het display van je OnePlus terwijl dat uitstaat. Daaraan kun je een bepaalde snelkoppeling hangen zoals het openen van de camera op de achterkant, frontcamera of een video opnemen.

Ook heb je nog de keuze uit de zaklamp in- en uitschakelen of de Shelf openen van OnePlus zelf. Zo kun je makkelijk snelkoppelingen openen of info checken, zoals het aantal gezette stappen van die dag. Tot slot kun je ook een geïnstalleerde applicatie openen door een letter te tekenen, bijvoorbeeld Spotify, WhatsApp of Facebook.

Bovenstaande opties zijn getest op een OnePlus 7T Pro met Android 10.

