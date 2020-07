Ben jij benieuwd naar de batterijstatus van jouw OnePlus? Via de OnePlus Diagnostics-app check je dit snel en hoe dat werkt lees je in deze tip.

Batterijstatus OnePlus checken

Heb jij een toestel van de Chinese fabrikant OnePlus? Via de OxygenOS-software kun je heel veel tweaken en allerlei extra informatie inzien. Wat echter niet standaard kan, is het gezondheidsniveau checken van je accu.

Met een speciale app van OnePlus is dit wél mogelijk. Deze wordt normaliter alleen gebruikt door medewerkers van het bedrijf om allerlei essentiële informatie uit te lezen als je het toestel hebt opgestuurd ter reparatie.

De batterijstatus van je OnePlus-telefoon checken doe je zo:

Download en installeer de OnePlus Diagnostics-app via APK Mirror;

(check daarvoor ook: In drie stappen apk-bestanden installeren) Klik vervolgens op de rode tekst: ‘View batterij status’; Check wat er voor percentage staat onder ‘Battery state’.

Is dat percentage 80 procent of lager, dan is de accu aan vervanging toe. Ook kun je aan de slag met de OnePlus Care-app om je accuniveau te checken. Die app is echter ook niet beschikbaar in Nederland en België, maar ook te downloaden via APK Mirror.

Om daar gebruik van te maken moet je wel inloggen met je OnePlus-account. Tevens kun je in die app ook geen exact percentage zien van het baterijniveau. Wel krijg je in die app een indicatie te zien van dat niveau.

Op welke OnePlus-smartphones werkt dit?

Het bekijken van het accuniveau met de OnePlus Diagnostics-app werkt nog niet voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Toestellen van de fabrikant waarmee deze applicatie wel werkt zijn:

Meer over OnePlus

OnePlus heeft de 8-serie in april gepresenteerd en nu is het wachten op 21 juli. Op die datum presenteert de fabrikant namelijk de OnePlus Nord, een toestel in het middensegment, waarvan we al veel denken te weten. Ook presenteert het bedrijf op die datum zijn eerste volledig draadloze oordopjes met de naam OnePlus Buds.

