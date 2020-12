Klik rechtsboven in de hoek op de drie puntjes en kies Playlist bewerken. Druk daarna op Afbeelding bewerken en selecteer Foto maken of Foto kiezen.

Kies een foto uit je galerij of maak ter plekke een plaatje. Na het kiezen van een foto kun je met je vingers inzoomen of het beeld wat verplaatsen. Als je klaar bent, druk je op Opslaan en is je afspeellijst bijgewerkt.