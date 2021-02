Android Automotive review: Android Auto-opvolger staat in de startblokken

Android Automotive is een besturingssysteem dat volledig verweven is in de auto, waardoor je er veel meer mee kunt dan alleen navigeren en muziek luisteren. Wij zijn met Automotive aan de slag gegaan en vertellen je er in deze review alles over.

Android Automotive review: onderweg met de Polestar 2

Android Automotive: misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar van Android Auto waarschijnlijk wel. De hele maand februari staat Android Planet in het teken van Android voor in de Auto. Wil je meer weten over de verschillen tussen beide besturingssystemen voor in de auto? Check dat in ons vergelijkingsartikel van Android Auto vs Android Automotive.

Hier lees (en zie) je echter al onze ervaringen met Automotive, de opvolger van Android Auto. Daarvoor zijn we een tijd op pad geweest met de Polestar 2, één van de weinige voertuigen voorzien van dit geïntegreerde systeem.

Wat is Android Automotive?

Android Automotive is een speciaal besturingssysteem dat geïntegreerd is in de auto zelf. Je hebt dus geen smartphone nodig die je moet koppelen – zoals bij Android Auto – en het biedt (daardoor) ook meer mogelijkheden. Zo leest Automotive allerlei sensoren uit van je auto en kun je er meer mee bedienen dan met Android Auto.

Bediening via grote tablet

De Polestar 2 is uitgerust met twee schermen, waarbij het scherm van 11,1 inch in het dashboard aanraakgevoelig is. Standaard zie je daarop vier secties die deels aan te passen zijn. Zo kun je rechtsonder je favoriete muziek-app vastpinnen en rechtsboven wisselen tussen de Google Assistent of meer informatie inzien over de rijprestaties.

Linksboven is bedoeld voor Google Maps en via de tegel linksonder kun je makkelijk je gekoppelde telefoon inzien en gebruiken. Aan de bovenkant vind je ook wat iconen. Zo check je direct de verschillende camera’s of duik je dieper de instellingen van de auto in. Zo kun je van alles aanpassen op meerdere gebieden: rijden, rijhulp, laden en meer.

Zo regel je bijvoorbeeld hoeveel kracht je moet uitoefenen om te sturen of activeer je de sportmodus. Ook kun je onder andere rijondersteuning en rijbaanbegeleiding aan- of uitzetten of de status van de auto checken, de verlichting aanpassen (zowel van het interieur als exterieur) en de dimbaarheid van de spiegels regelen. Al met al een grote ontdekhoek, waarbij veel mogelijk is door Android Automotive.

Aan de onderzijde van het scherm zie je grotere knoppen om snel de temperatuur in de auto of die van de stoelverwarming aan te passen. Ook de knop om direct terug te keren naar het thuisscherm is daar te vinden.

Google Assistent is ook aan boord

Natuurlijk is ook de Google Assistent aanwezig, zodat je simpelweg met je stem veel kunt regelen. Naast standaard opties zoals het afspelen van je favoriete artiest op Spotify of navigeren naar een bepaalde plaats kun je daar nog veel meer mee. Denk daarbij aan het regelen van de stoel- of stuurverwarming of de airconditioning.

Gebruik het commando “Hey Google? Pas de stoelverwarming aan naar stand 3” en binnen enkele seconden begint desbetreffende stoel al te gloeien. Plan je een route, maar is je accuniveau te laag, dan wordt de route aangepast, zodat je tussendoor kunt bijladen. Daarbij koppel je Android Automotive makkelijk aan je bestaande Google-profiel en als je thuis ook slimme apparatuur hebt, kun je die alvast in- of uitschakelen. Handig voor de lampen, een welkomstmuziekje of de thermostaat.

Aanbod van apps is (nog) erg karig

Applicaties die je wil gebruiken bij Automotive haal je simpelweg uit de eigen Play Store. Die roep je op via het grote scherm in de auto, maar het aanbod is nog karig. Je vindt er een handjevol muziek-apps zoals Spotify, Tidal, YouTube Music en wat radio- en podcast-applicaties.

Wil je een bericht versturen of ontvangen via WhatsApp, Telegram of Signal? Dan ben je bij Automotive nog aan het verkeerde adres. Dat geldt ook voor navigatie-apps, want de route vinden kan alleen met Google Maps. Ook Waze (wel beschikbaar voor Android Auto) is niet voor Automotive beschikbaar.

Dat kan bij wijze van morgen wel het geval zijn, want de auto is altijd verbonden met het internet. Wel moeten app-ontwikkelaars hun apps ervoor klaarstomen. Zo moeten ze werken met het grote scherm en de interface moet bestaan uit grote knoppen en iconen, zodat alles makkelijk te bedienen is en niet zorgt voor onnodige afleiding.

In welke auto’s zit Android Automotive?

Android Automotive is niet zo bekend als Android Auto. Op het moment van publicatie kun je Automotive gebruiken in de door ons geteste Polestar 2 en Volvo XC40. Niet geheel toevallig is Polestar het ‘performancemerk’ van Volvo. Wel is het zo dat de aankomende jaren meer merken aan de slag gaan met dit besturingssysteem. Zo worden auto’s van onder andere General Motors, Ford en Renault hiermee uitgerust.

Nog even over de Polestar 2: dit is een luxe 5 deurs-hatchback met een vanafprijs van zo’n 60.000 euro, bevat twee elektromotoren en is volledig elektrisch. De auto is ‘connected’ dankzij een simkaart en uiteraard te verkrijgen in verschillende kleuren en met verschillende opties. Onze variant was uitgevoerd in de kleur ‘Thunder’ en bevatte ook het Performance-pack met onder andere 20 inch lichtmetalen velgen en goudkleurige accenten.

Als je nog nooit in een elektrische auto hebt gereden, is het natuurlijk even wennen en in combinatie met Android Automotive is er nog meer te ontdekken dan normaal. Het acceleratievermogen is indrukwekkend en het geheel maakt natuurlijk weinig geluid. Daarbij is het een automaat, dus ook dat kan even wennen zijn.

Concurrentie van onder andere Google zelf en Apple

Android Automotive is zeker niet de enige keuze als het gaat om auto’s (iets) slimmer maken. Zo is Android Auto al een concurrent uit de eigen stal van Google. Onze ervaringen met deze Android-versie voor in de auto lees je in de review van Android Auto anno 2021. De diepe(re) integratie met de wagen mist daar wel en ook heb je daar een losse smartphone voor nodig die je verbindt met de auto. Wel volstaat Android Auto als je simpelweg wil navigeren, bellen, muziek wil afspelen en berichten wil ontvangen of versturen.

Daarbij is het app-aanbod van Android Auto op het moment van schrijven een stuk groter. Zo kun je daarmee wel aan de slag met meer muziek-, navigatie- en messaging-apps. Zo bepaal je zelf of je wil navigeren met Maps, Waze, Sygic (bèta), TomTom (bèta) of bijvoorbeeld Flitsmeister (bèta). Ook berichtjes dicteren via WhatsApp of Telegram is geen probleem. Krijg je een bericht binnen, dan wordt die voorgelezen door de Assistent.

Apple CarPlay schaart zich ook in het rijtje als alternatief voor Automotive. CarPlay kun je zien als een variant van Android Auto, maar dan in combinatie met je iPhone. Daarbij sluit je dus je smartphone van Apple aan op het infotainmentsysteem. Diepere integratie met de auto mist daar wel. De bekende fabrikant Tesla biedt die integratie weer wel en levert zijn elektrische auto’s met een zelf ontwikkeld besturingssysteem.

Dan is er ook nog de Volkswagen Group met merken onder zich zoals Seat, Audi en Porsche. Daar zijn ze bezig met de ontwikkeling van Volkswagen OS, omdat ze niks zien in Android Automotive. Dat besturingssysteem, wat dan wel weer gebaseerd is op Android, moet gaan draaien op veel toekomstige auto’s.

Automotive OS in de toekomst

Net als met Android op je smartphone of bijvoorbeeld Android Auto, krijgt Automotive steeds meer mogelijkheden. Daarbij worden allerlei features simpelweg toegevoegd door software-updates. Na zo’n update kun je bijvoorbeeld opeens 50 kilometer verder rijden, de auto beter afstellen of nog meer rij-inzichten inzien. Ook komt er een eigen Polestar-app aan voor je smartphone. Zo kun je de airco aanzetten op een afstandje, of zien hoe vol de accu nu precies zit, zonder de auto te hoeven instappen.

Steeds meer mogelijkheden gaan we hopelijk ook zien bij het aanbod van apps in de Automotive Play Store. Op je telefoon was het aanbod in het begin van Android ook op één hand te tellen, maar inmiddels zijn er miljoenen apps. Kun je als ontwikkelaar meer mensen bereiken met jouw (geoptimaliseerde) app, dan is dat fijner dan slechts wat early adaptors.

Hoe zich dat precies zal uiten is nu nog niet te voorspellen, maar het app-aanbod speelt ook zeker een grote rol in of Android Automotive een groot succes wordt of niet. Datzelfde geldt natuurlijk voor het aanbod van voertuigen met Automotive, maar als gezegd zijn er meer fabrikanten dan Volvo en Polestar die hiermee aan de slag gaan.

Conclusie Android Automotive review

Android Automotive is wat ons betreft echt de toekomst. De software biedt op veel gebieden veel meer dan het ‘simpele’ Android Auto. Qua apps is dat momenteel nog niet het geval en dat is jammer, want het kan Automotive maken of breken. Daarbij is Automotive op dit moment nog lang niet toegankelijk voor evenveel mensen als Android Auto dat wel is. Het is slechts geïntegreerd in twee voertuigen, waarvoor je ook nog een flinke smak geld moet neerleggen en ‘even achteraf inbouwen’ is er ook niet bij. Wie de aankomende jaren de leider wordt van deze slimme auto-wedstrijd is nog de vraag. Als Android Automotive zich op verschillende vlakken goed ontwikkelt, kan het zeker een grote speler worden. We kunnen daarom niet wachten om over een aantal jaren de balans nog eens op te maken.

