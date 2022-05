Video: Google Assistent traag? Zo los je het op!

In de video van deze week vertellen we je alles over Google Assistent die traag is bij veel mensen en natuurlijk hoe je dat kunt oplossen. Pak je smartphone er dus alvast maar bij!

Video Google Assistent traag: zo wordt ‘ie weer sneller

De Google Assistent is de slimme digitale butler van de zoekgigant. Gebruiken kun je ‘m met allerlei apparaten waaronder je smartwatch, telefoon of slimme televisie. Het kan echter dat ‘ie niet zo snel werkt als in het begin. Op het internet lezen we veel klachten over een trage assistent en ook op de redactievloer hadden we daar last van.

Tot nu, want er is een makkelijke oplossing voor het probleem. Je kunt namelijk ‘niet gebruikte Google-apparaten’ weggooien uit je geschiedenis en dat is de bron van het probleem. Gebruik jij al je leven lang apparaten waarop je inlogt met je Google-account dan kan die lijst lang zijn, ellenlang. Dat alles vertraagt de werking van het slimme hulpje!

Ook last van dat probleem? Pak je smartphone er dan even bij en check onderstaande video! Wil je alles juist nog eens rustig nalezen check dan: Google Assistent zo traag als een slak? Zo los je het op.

