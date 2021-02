Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

De 4 beste Android-apps van afgelopen week

De Play Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Android Planet scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste Android-apps, updates en games van deze week.

1. Titan Quest: Legendary Edition

Ontwikkelaar HandyGames heeft afgelopen week de definitieve versie van Titan Quest uitgebracht. Voor twee tientjes krijg je daardoor niet alleen het spel zelf, maar ook alle uitbreidingen (dlc). Heb je de basisgame al reeds aangeschaft? Dan kun je de uitbreidingen kosteloos downloaden. De uitgebreide versie van Titan Quest staat garant voor tientallen uren spelplezier.

Titan Quest is een roleplaying-game vol actie. Het origineel verscheen in 2006 voor de pc en in het spel kruip je in huid van een soldaat die strijdt tegen de zogeheten Titans. Het spel speelt zich in onder meer af in het oude Griekenland en tijdens het verslaan van hordes vijanden verkrijg je nieuwe vaardigheden en wordt je karakter steeds sterker. Je kunt onder meer vechten met zwaarden, pijl & boog en magie.

2. Instagram

Instagram heeft afgelopen week een update uitgerold waardoor gebruikers verwijderde filmpjes en foto’s in ere kunnen herstellen. De nieuwe ‘prullenbakfunctie’ is erop gericht om hackers het leven zuur te maken. Vroeger was het namelijk mogelijk om een (slecht beveiligd) account binnen te dringen en vervolgens alle media te verwijderen.

De update zorgt ervoor dat verwijderde foto’s en video’s maximaal dertig dagen na verwijdering bewaard blijven. Wanneer gebruikers deze bestanden in ere willen herstellen moeten zij zich eerst bij Instagram verifiëren. Dit kan per e-mail of sms. Na 30 dagen in de prullenbak wordt alles definitief verwijderd.

Lees ook: Verwijderde Instagram-foto’s en -video’s terughalen: zo doe je dat

3. Slay the Spire

Slay the Spire, een met prijzen overladen strategiegame uit 2019, is afgelopen week uitgekomen op Android. De game laat zich het best omschrijven als een combinatie tussen een klassiek, ouderwets kaartspel en een actiegame. Je uiteindelijke doel is om de Spire te verslaan, zoals je op basis van de titel mag verwachten.

Dat doe je door tactisch kaarten op te leggen. Iedere kaart heeft namelijk zijn/haar eigen unieke punten, maar ook zwakheden. Sommige kaarten zijn bijvoorbeeld heel sterk in de directe aanval, terwijl anderen bijvoorbeeld de omstandigheden kunnen veranderen en zo bijvoorbeeld je tegenstander verzwakken.

4. Edison Mail

Mail-app Edison heeft afgelopen week een flinke update doorgevoerd. De grootste toevoeging is de introductie van Edison Mail Plus, een betaalde service. Dit abonnement is met zijn prijs van 9,99 euro per maand allesbehalve goedkoop, maar wel heel nuttig voor fervente e-mailers.

Edison Mail Plus draait op drie pijlers. Ten eerste checkt de dienst proactief of mailtjes die jij binnenkrijgt geen kwaadaardige software zoals malware bevatten. Ook is Mail Plus heel goed in het opsporen van contactgegevens. Word je bijvoorbeeld gebeld door een onbekend nummer, dan weet de maildienst vaak aan de hand van de 06 wie jou probeert te bereiken. Mail Plus zoekt bijvoorbeeld ook direct naar de LinkedIn-profielen van mensen die je mailen.