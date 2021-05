Tip: upload vóór 1 juni gratis onbeperkt je foto’s naar Google Foto’s

Google Foto’s laat je tot 1 juni 2021 onbeperkt foto’s en video’s in hoge kwaliteit uploaden, zonder dat ze meetellen voor je opslagruimte. Na die datum tellen ze mee voor je limiet van 15GB en moet je een abonnement afsluiten als je meer ruimte nodig hebt.

Lees verder na de advertentie.

Upload snel je foto’s naar Google Foto’s

Wereldwijd maken honderden miljoenen mensen gebruik van Google Foto’s. Deze gratis dienst bewaart je foto’s en video’s en synchroniseert de media op al je apparaten. Zo heb je je favoriete media altijd bij de hand, inclusief handige features als personen zoeken via gezichtsherkenning en het maken van fotoboeken. Sinds kort kun je ook offline een fotoalbum samenstellen.

Hartstikke fijn, maar gratis bestaat niet. Google is jaarlijks veel geld kwijt aan het onderhouden van Google Foto’s en het uitbreiden van de servers, want gebruikers uploaden steeds meer foto’s en video’s. Daarom maakte Google bekend dat je vanaf 1 juni 2021 niet meer gratis onbeperkt media in hoge kwaliteit kan uploaden. Uploads in die kwaliteit tellen vanaf 1 juni mee voor je gratis Google One-opslaglimiet van 15GB. Die limiet gebruik je ook voor andere Google-diensten, waaronder Drive en Gmail.

Gratis opslaan in hoge kwaliteit

Google belooft dat veruit de meeste mensen nog jaren vooruit kunnen met die 15GB. Als je nog foto’s en video’s hebt die je wil uploaden naar Google Foto’s, is het raadzaam om dat vóór 1 juni te doen. Dan kost het je namelijk geen opslagruimte. Media die nu al in Google Foto’s staan, tellen namelijk niet mee voor de limiet.

Als je Google Foto’s nog niet gebruikt, kun je de app installeren op je smartphone of tablet. Log in met je Google-account en geef aan welke map(pen) met media je wil uploaden naar Google Foto’s. Houd er rekening mee dat je uploaden in hoge kwaliteit kiest en niet in originele kwaliteit. Media in originele kwaliteit tellen namelijk wél mee voor je 15GB-limiet.

Google Foto’s gratis op de computer

Heb je nog een harde schijf met duizenden vakantiefoto’s van de afgelopen jaren? Neem dan genoeg tijd voor de upload, want afhankelijk van je internetsnelheid kan het lang duren voordat alles in Google Foto’s staat. Bovendien kan Google Foto’s maximaal 15GB per dag aan media uploaden – een regel van Google.

De externe schijf hang je het beste aan je computer, waar je het Google Foto’s-programma op installeert. Vervolgens krijg je de keuze of je media van de externe harde schijf wil uploaden en bevestig je die keuze.

Heb je binnenkort of later meer opslagruimte nodig in je Google One-omgeving? Dan biedt Google uiteenlopende abonnementen aan. Het goedkoopste abonnement kost 1,99 euro per maand en geeft je toegang tot 100 GB opslagruimte.

Lees meer over Google Foto’s