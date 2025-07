Samsung Galaxy Watch 8 (Classic) nu te koop: hier moet je zijn

De nieuwste smartwatches van Samsung zijn vanaf vandaag in Nederland verkrijgbaar! Check hier wat alle versies van de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic kosten en waar je ze in huis haalt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Watch 8 kopen in Nederland

Na de aankondiging van ongeveer twee weken geleden liggen de Samsung Galaxy Watch 8 en Galaxy Watch 8 Classic nu in de winkels. De gloednieuwe smartwatches zijn te koop bij alle bekende (web)shops en introduceren interessante verbeteringen.

Zo heeft de Galaxy Watch 8 een nieuw design, waarbij de ronde horlogekast op een vierkante behuizing is geplaatst. De smartwatch is daarnaast dunner en heeft een helderder scherm. Uiteraard draait ‘ie ook op de nieuwste software: One UI 8 Watch.

Goed om te weten: je krijgt tijdelijk 100 euro korting op de Galaxy Watch 8. Bij de Galaxy Watch 8 Classic is dit zelfs 150 euro voordeel.

We beginnen bij het instapmodel, de Galaxy Watch 8. Het klokje heeft een instapprijs van 379 euro voor de 40 millimeter-versie (bluetooth). Samsung verkoopt ook een grotere 44 millimeter-uitvoering voor 409 euro. Omdat van beide formaten weer verschillende versies te koop zijn, zetten we hieronder alle prijzen op een rijtje:

Samsung Galaxy Watch 8 (40 mm, bluetooth): 379 euro

Samsung Galaxy Watch 8 (40 mm, bluetooth en 4G): 429 euro

Samsung Galaxy Watch 8 (44 mm, bluetooth): 409 euro

Samsung Galaxy Watch 8 (44 mm, bluetooth en 4G): 459 euro

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Galaxy Watch 8 Classic ook uitgebracht

Zoek je een luxere smartwatch die net iets meer te bieden heeft? Dan is de nieuwe Samsung Galaxy Watch 8 Classic het overwegen waard. Het klokje heeft een fraai design met een draaibare bezel. Je gebruikt de rand om door de interface te scrollen.

De Watch 8 Classic heeft daarnaast meer opslagruimte dan de reguliere Watch 8 én een snelknop. Laatstgenoemde kun je koppelen aan een actie of app, om die snel te starten. Onder de motorkap zit bij beide horloges een Exynos W1000-processor.

Houd er rekening mee dat de Watch 8 Classic standaard een stuk groter is: 46 millimeter. Hierdoor is de smartwatch minder geschikt voor dunne polsen. Bovendien is ‘ie ook duurder, zoals je hieronder ziet. De nieuwe Samsung-smartwatches krijgen overigens vier grote Wear OS-updates en draaien standaard op Wear OS 6.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic (46 mm, bluetooth): 529 euro

Samsung Galaxy Watch 8 Classic (46 mm, bluetooth en 4G): 579 euro

Samsung Galaxy Watch 8 Classic:

• Bestel bij Samsung

• Bestel bij KPN

• Bestel bij Coolblue

• Bestel bij MediaMarkt

• Bestel bij Belsimpel

Lees meer over Samsung: