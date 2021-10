Xiaomi Redmi 10 nu te koop in Nederland voor 169 euro

De Xiaomi Redmi 10 kost slechts 169 euro, maar heeft goede specificaties én een 50 megapixel-camera. Je kan de budgettelefoon nu kopen in Nederland.

Lees verder na de advertentie.

Xiaomi Redmi 10 kopen in Nederland

In augustus werd de Xiaomi Redmi 10 aangekondigd, maar toen wisten we nog niet of de betaalbare smartphone ook in Nederland zou verschijnen. Daar komt nu verandering in, want het toestel is op voorraad bij verschillende Nederlandse winkels. Je betaalt 169 euro voor de Redmi 10, waarmee ‘ie twee tientjes duurder is dan zijn voorganger: de Redmi 9.

De Redmi 9T, een iets snellere smartphone, had overigens ook een adviesprijs van 169 euro. Check de prijsvergelijker van Android Planet als je de Xiaomi Redmi 10 los wil aanschaffen. Het is ook mogelijk om de Redmi 10 in combinatie met een abonnement in huis te halen. De telefoon is in drie kleuren beschikbaar: zwart, wit en blauw.

Ook kun je kiezen uit 64 of 128GB aan opslagruimte. Voor de 128GB-versie betaal je een paar tientjes meer, al verschilt de precieze prijs per webwinkel. Kijk daarom eventjes in de prijsvergelijker hierboven voor de beste deal.

Goede specificaties, vloeiend scherm en meer

De Xiaomi Redmi 10 is voor een budgetsmartphone uitgerust met goede specificaties. Zo heeft het toestel een 6,5 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 90Hz, waardoor beelden vloeiender ogen en de telefoon ook sneller in gebruik is. Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G88-processor met 4/6GB werkgeheugen en 64/128GB aan opslagruimte.

Een belangrijke verbetering ten opzichte van de Redmi 9 zijn de camera’s achterop. De Redmi 10 heeft een heuse 50 megapixel-hoofdcamera, die schepere foto’s moet maken en bovendien lichtsterker is. Hierdoor kan de smartphone meer licht opvangen, wat van pas komt als het donker is. Ook is het apparaat voorzien van een 8 megapixel-groothoeklens voor wijde plaatjes, en twee 2 megapixel-sensoren. Die gebruik je voor portret- en macrofoto’s.

Tot slot draait de Redmi 10 op Android 11 met de MIUI-software van Xiaomi. De ‘skin’ pakt Android vooral visueel behoorlijk aan, maar heeft ook allerlei extra opties. De accu van de smartphone is 5000 mAh groot en kan snel opladen met 18 Watt. Het is ook mogelijk om andere toestellen met de Redmi 10 op te laden, waardoor ‘ie dus fungeert als een soort powerbank.

Lees meer over Xiaomi: