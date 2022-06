Xiaomi Redmi 10 (2022) nu te koop in Nederland voor 189 euro

De gloednieuwe Xiaomi Redmi 10 van 2022 is nu beschikbaar in Nederland. Het toestel is te koop in drie kleuren, beschikt over vijf camera’s en draait nog op Android 11. De budgettelefoon kost 189 euro.

Xiaomi Redmi 10 2022 kopen doe je hier

De Xiaomi Redmi 10 (2022) is – zoals de naam al verklapt – de opvolger van het 2021-model. Officieel is het toestel nog niet in Nederland gepresenteerd, maar te koop is ‘ie al wel. Je kunt terecht bij de webwinkel Belsimpel, die de smartphone aanbiedt in het blauw, grijs en wit.

Voor een losse Redmi 10 2022 betaal je 189 euro, maar combineren met een abonnement is ook mogelijk. Op het moment van schrijven is alleen het blauwe model op voorraad, het witte model en donkergrijze model zijn over enkele dagen beschikbaar. Daarmee is de prijs twee tientjes hoger dan die van de Redmi 10 2021.

Dit is de Xiaomi Redmi 10 (2022)

Het toestel is identiek aan het 2021-model, zowel qua specificaties als software. Op de vraag aan Xiaomi Nederland waarom exact hetzelfde toestel onder een andere naam wordt uitgebracht, heeft Android Planet nog geen antwoord gekregen. Benieuwd naar onze ervaringen met deze smartphone? Check dan de Xiaomi Redmi 10 review.

De nieuwe Xiaomi-telefoon beschikt over een lcd-scherm van 6,5 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat ververst maximaal 90 keer per seconde voor een soepele ervaring. De behuizing is van plastic en in het scherm is een klein gaatje te vinden, waar de 8 megapixel-frontcamera in zit.

Draai je het toestel om, dan valt het grote camera-eiland direct op. Daarin zijn nog eens vier lenzen te vinden. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en ook is er een groothoeklens aan boord van 8 megapixel. Met de andere twee camera’s maak je close-ups of portretfoto’s.

Er is gekozen voor een processor van MediaTek. Samen met 4GB werkgeheugen kun je zo makkelijk aan de slag met social media, een simpel spelletje of WhatsApp. De betaalbare smartphone beschikt over 64GB interne opslag, wat je uit kunt breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

In de aan-/uitknop aan de zijkant is ook de vingerafdrukscanner te vinden. Opladen van de 5000 mAh-accu gaat met maximaal 18 Watt. Een nfc-chip voor draadloze betalingen en fysieke koptelefoonaansluiting zijn ook aanwezig. Opvallend is dat het toestel nog draait op Android 11, dit terwijl Android 12 al geruime tijd beschikbaar is.

