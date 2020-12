HTC U11 Life: fraai Android One-toestel

De HTC U11 Life is een interessante midrangers met een fraai design, goede specs en twee prima camera’s. De belangrijkste feature is dat de U11 Life onderdeel uitmaakt van het Android One-programma. Dit betekent dat de telefoon op stock-Android draait en als eerste updates ontvangt, waarbij Google zelf voor de software zorgt. Handig, want hierdoor blijft de smartphone altijd up-to-date.

De U11 Life is een kleinere versie van de U11 en heeft dan ook veel weg van dit toestel. De behuizing is glimmend en erg gevoelig voor krasjes en vingerafdrukvlekken. Het 5,2 inch-scherm is met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels lekker scherp, terwijl het ook wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass 5.

De HTC U11 Life in vogelvlucht

De HTC U11 Life onderscheidt zich vooral door de kale software, snelle updates en fraaie behuizing. Bovendien heeft de telefoon twee prima camera’s en vlotte hardware. Hieronder zetten we de belangrijkste specs van het toestel op een rijtje.

5,2 inch-scherm met resolutie van 1920 bij 1080 pixels

16 megapixel-camera aan de voor- en achterkant

Draait op Android 8.0 (Oreo) en krijgt vlot updates

32GB aan uitbreidbare opslag, 3GB aan werkgeheugen

Octacore-processor en 2600 mAh-accu

Meer over de HTC U11 Life

Fijn aan de HTC U11 Life is het feit dat de smartphone op Android 8.0 (Oreo) draait. Het toestel krijgt bovendien vlot Android-updates en wordt de komende twee jaar bijgewerkt naar nieuwe versies. Beveiligingsupdates blijven tot drie jaar na de release voor de U11 Life verschijnen, waardoor je erop kan rekenen dat je altijd up-to-date bent.

Aan de zowel de achter- als voorkant van de HTC U11 Life zit een 16 megapixel-camera, waarmee prima kiekjes geschoten worden. Tof is Edge Sense, de knijpbare rand van het toestel. Door kracht uit te oefenen op de rand, voer je verschillende acties uit: bijvoorbeeld het openen van apps, of een specifieke functie binnen een applicatie.

Goed om te weten is dat de HTC U11 Life een usb-c-poort heeft en snelladen ondersteunt. Wel is het zo dat de accucapaciteit slechts 2600 mAh bedraagt, wat aan de krappe kant is. Ook moet je de usb-c-poort gebruiken voor je oordopjes, want de standaard koptelefoonaansluiting ontbreekt. Ook kun je natuurlijk draadloze headsets via bluetooth met het toestel koppelen.

Conclusie HTC U11 Life

De HTC U11 Life is een smartphone met duidelijke voor- en nadelen, waarbij de kale software duidelijk onze favoriete feature is. De HTC U11 Life is bovendien een strak toestel om te zien, de hardware presteert prima en de accuduur is in orde. Het feit dat je maandelijkse updates en snel nieuwe Android-versies krijgt, is natuurlijk het belangrijkste.

Helaas kunnen we ons minder vinden in andere keuzes die HTC heeft gemaakt. Het gebruikte materiaal laat de U11 Life goedkoop aanvoelen, de behuizing krast snel, de camera’s vallen tegen en er ontbreekt een koptelefoonaansluiting. Dat maakt de U11 Life geen slechte telefoon, maar wel eentje die moeilijk is aan te raden. In dezelfde prijsklasse zijn onder andere de Huawei Mate 10 Lite, Motorola Moto G5 Plus en Nokia 6 goede alternatieven.

→ Meer lees je in de HTC U11 Life review