Deze 5 Android Go-smartphones zijn in Nederland te koop

Sommige smartphonefabrikanten maken budgettoestellen met Android Go, maar niet ieder model is in Nederland te verkrijgen. In dit artikel zetten we vijf Android Go-smartphones voor je op een rij, die je nu (voordelig) in huis kunt halen.

Smartphones met Android Go: check deze vijf

Android-smartphones zijn er in alle soorten en maten: van de nieuwste en duurste hardware met de laatste software tot toestellen die op alles besparen om de prijs laag te houden. Kijk je in het budgetsegment, dan zie je hier en daar een smartphone met Android Go. Dit is een uitgeklede versie van Android, speciaal voor telefoons met langzamere hardware en een lager prijskaartje.

Kort gezegd is Android Go een manier voor fabrikanten om budgetsmartphones zo scherp mogelijk geprijsd te houden. Het besturingssysteem gebruikt minder opslag dan de standaardversie van Android en draait vloeiender op goedkope hardware. Ook biedt het de gebruiker een neutrale en overzichtelijke Android-ervaring.

Wil je alles weten over deze software? Bekijk dan onze Android Go-pagina waarin we alle ins en outs behandelen. Ben jij op zoek naar een voordelige smartphone met Android Go? Overweeg dan één van de volgende vijf toestellen.

Alcatel 1B

Alcatel is een smartphonefabrikant die zich vooral richt op het budget- en middensegment. Eén van de meest betaalbare smartphones is de Alcatel 1B. Met zijn 5,5 inch scherm is de smartphone erg handzaam. Helaas past er in dat kleine formaat ‘maar’ een batterij van 3000 mAh.

Met een oudere processor, 2GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte is de Alcatel 1B geen snelheidsduivel, maar door de lichte software draaien apps als WhatsApp, Instagram en YouTube prima.

De Alcatel 1B kostte aanvankelijk 109 euro, maar is ondertussen al voor minder dan 100 euro te koop.

Motorola Moto E22i

De Motorola Moto E22i is een stukje duurder met een prijskaartje van 129 euro. Voor die meerprijs krijg je een aantal aangename functies terug. Zo heeft het 6,5 inch scherm een ververssnelheid van maximaal 90Hz, waardoor animaties extra soepel ogen.

De Motorola-telefoon heeft 2GB aan werkgeheugen, 32GB aan opslagruimte en draait op Android 12 (Go). De processor is prima voor alledaagse taken en met de camera schiet je een prima kiekje. Met de batterij van 4020 mAh haal je gemakkelijk het einde van je dag.

De Moto E22i is alleen bij Motorola zelf te koop. Je betaalt 129,99 euro en kan kiezen uit twee kleuren: grijs en wit.

Nokia C2 2nd edition

Ook Nokia is van alle markten huis op het gebied van smartphones. Met deze budget Android Go-smartphone krijg je waarvoor je betaalt. De Nokia heeft een 5,7 inch scherm, 2GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte.

De batterij van 2400 mAh is niet optimaal en over de camera is niet naar huis te schrijven. Wel past het prijskaartje ook bij de hardware. Je betaalt voor deze smartphone met het overzichtelijke Android Go-systeem namelijk zo’n 100 euro.

Nokia C21 Plus

Heb je liever een grotere smartphone? Kijk dan eens naar deze C21 Plus van Nokia. Dit toestel heeft een scherm van 6,52 inch, een batterij van 4000 mAh en is spatwaterbestendig.

De interne specificaties zijn voldoende om je favoriete social media-apps soepel op Android Go te draaien en achterop de smartphone vind je een 13 megapixel camera waarmee je een prima plaatje maakt.

Voor zo’n 120 euro haal je de C21 Plus in huis.

Xiaomi Redmi A1

Als laatste Android Go-smartphone laten we de Xiaomi Redmi A1 zien. Hij heeft een grote batterij van 5000 mAh en daar kom je ruim een dag mee door. Voorop zit een scherm van 6,52 inch en achterop vind je de 8 megapixel-camera.

Er is 2GB aan werkgeheugen aan boord en je krijgt 32GB aan interne opslag. De behuizing heeft een leer-achtig patroon en komt in verschillende kleurtjes, waaronder blauw en zwart.

De Xioami Redmi A1 is vanaf 109 euro te koop.

