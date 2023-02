OnePlus 11 en dit kost de Samsung A54 (Android-nieuws #6 2023)

De OnePlus 11 komt binnenkort naar Nederland en de Samsung Galaxy A54-prijzen zijn gelekt. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De OnePlus 11 is al gepresenteerd in China en komt nu ook naar Nederland. De opvolger van de OnePlus 10 Pro is vanaf vandaag te koop en heeft een adviesprijs van 829 euro. Daarmee is de OnePlus 11 goedkoper dan zijn voorganger. Dit is overigens wel de prijs van het instapmodel, die 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte heeft. Daarnaast verschijnt een versie met meer werkgeheugen (16GB) en opslag (256GB), waar je 899 euro voor betaalt. De OnePlus 11 is verkrijgbaar in het zwart en groen en verschijnt op 16 februari in Nederland en België.

→ Alles over de OnePlus 11

→ Lees ook de uitgebreide OnePlus 11 review

Zit je te wachten op nieuwe Galaxy A-telefoons van Samsung? Het bedrijf werkt aan opvolgers van de populaire Galaxy A53 en A33, in de vorm van de Galaxy A54 en A34. We weten nog niet wanneer de toestellen worden onthuld, maar nu wel dat ze waarschijnlijk flink duurder worden. Website Appuals zegt van bronnen te hebben gehoord wat de Samsung Galaxy A54 en A34 ongeveer gaan kosten. De A54 zou een adviesprijs van tussen de 530 en 550 euro krijgen, wat ongeveer 100 euro meer is dan bij zijn voorganger. Alle gelekte prijzen check je via de link hieronder.

→ Dit gaan de Samsung Galaxy A54 en A34 misschien kosten

Smartphonemerk Poco heeft twee gloednieuwe toestellen aangekondigd. We beginnen bij de Poco X5 Pro, die de Poco X4 Pro van vorig jaar opvolgt. De smartphone lijkt sterk op zijn voorganger en de verbeteringen zijn niet enorm groot. De belangrijkste verandering is echter de nieuwe processor in de vorm van de Snapdragon 778G. Het grootste minpunt is de oude software: de Poco X5 Pro draait nog op Android 12. De Poco X5 komt ook uit in Nederland en is meer een instapmodel. De telefoon is goedkoper dan de X5 Pro, maar daar zijn de specificaties dan ook naar.

→ Dit zijn de Poco X5 Pro en Poco X5

Google heeft de eerste testversie van Android 14 beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars. Zodoende kunnen zij de nieuwe software testen om vervolgens feedback te geven aan de zoekgigant. Er zijn weer allerlei nieuwigheden toegevoegd, waaronder app-klonen, aanpassingen aan de interface, batterijbesparing en ook beveiliging staat weer hoog in het vaandel. De tweaks aan het uiterlijk zijn in deze versie nog niet zichtbaar of te gebruiken; dat zal in latere testversies pas beschikbaar worden. Met Material You, geïntroduceerd bij Android 12, kun je nog meer kleuren gebruiken, zodat je je toestel helemaal kunt personaliseren.

→ Android 14 Developer Preview 1 is nu beschikbaar

ChatGPT werkt zo goed en is zo praktisch, dat de dienst in twee maanden 100 miljoen actieve gebruikers heeft verzameld. Nog nooit eerder is een consumentendienst zo snel gegroeid. De ogen waren op Google gericht om te zien hoe het bedrijf hierop zou reageren. Dat antwoord is er nu en heet Bard. Bard klinkt als een jongensnaam, maar verwijst naar zangers en dichters uit de Keltische cultuur. Dat waren mensen die goed zijn met taal, zoals de chatbot van Google ook moet zijn. Bard is gebaseerd op LaMDA, wat staat voor Language Model for Dialogue Applications. LaMDA werd in 2021 onthuld tijdens Google I/O

→ Lees meer over Google Bard