Einde updates voor deze populaire Samsungs (Android-nieuws #6)

Drie Samsung-smartphones die veel mensen in de broekzak hebben, krijgen geen updates meer. Lees er alles over in het nieuwsoverzicht van deze week.

Het is ‘klaar’ met de Samsung Galaxy S21-smartphones. De toestellen krijgen geen updates meer, waardoor het slim is om naar een vervanger te kijken. De Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra hebben uiteindelijk vijf jaar lang updates gehad. Ze lanceerden met Android 11 en zijn tot en met Android-versie 15 bijgewerkt.

De Android 16-update, die sinds vorig jaar beschikbaar is, wordt dus niet meer uitgerold naar de S21-telefoons. Uiteraard denken we graag met je mee en hebben we drie uitstekende telefoons op een rijtje gezet om jouw S21 te vervangen.

De Europese Unie heeft WhatsApp geclassificeerd als “erg groot online platform”. De app heeft in de EU maar liefst 51 miljoen maandelijkse gebruikers. WhatsApp-eigenaar Meta wil graag meer aan deze mensen verdienen. In de Verenigde Staten zijn er al advertenties in de app en Europa komt ook aan de beurt.

Daarnaast wordt er aan verschillende abonnementen gewerkt. Website WABetaInfo, dat in de code van de nieuwste bètaversies van WhatsApp duikt voor nieuwe informatie, heeft verwijzingen naar deze abonnementen gevonden.

Lees welke abonnementen er waarschijnlijk komen en hoe duur die worden

Een recent onderzoek van Omdia (een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau in de technologie, telecommunicatie en media) naar tabletverkopen laat iets opvallends zien. Samsung is namelijk het enige merk dat geen groei kan noteren in het vierde kwartaal van vorig jaar, vergeleken met kwartaal vier in 2024.

De precieze redenen voor de teruglopende verkoop van Samsung-tablets weten we niet. Wel zou het kunnen zijn dat concurrenten als Lenovo en Xiaomi met hun doorgaans goedkopere, maar nog steeds goede tablets, meer consumenten weten te overtuigen.

Bekijk de verkoopcijfers en lees waarom Samsung zich geen zorgen maakt

Flitsmeister zorgde deze week voor de nodige verwarring, door op zijn website en app aan te kondigen ‘er een punt achter te zetten’. Even dachten veel gebruikers dat de verkeers-app helemaal zou stoppen, maar dat is niet het geval. Het bedrijf komt daarentegen met de Flitsmeister Dot (punt), een kleine gadget.

De Flitsmeister Dot werkt samen met de Flitsmeister-app op je smartphone en waarschuwt in realtime voor flitspalen, trajectcontroles, wegwerkzaamheden en vertragingen. Het apparaatje start automatisch wanneer je begint met rijden.

Alles wat je wil weten over de Dot, zoals de batterijduur en prijs

Het duurt nog een poos voor de OnePlus 16 verschijnt, maar de eerste specificaties zijn al gelekt. Het toestel zou flink verbeterde camera’s krijgen én een enorme accu van 9000 mAh. Volgens OnePlus Club gaat het om een hoofdcamera en telelens met allebei een resolutie van 200 megapixel.

Daar blijft het niet bij, want er wordt ook gemeld dat de accucapaciteit van de OnePlus gaat groeien naar een duizelingwekkende 9000mAh. Dat is nog een stapje verder dan de OnePlus 15, die het met 7300 mAh moet doen. Genoeg om ons op te verheugen.

Deze geruchten over de OnePlus 16 zijn nog meer bekend geworden