Apps gaan wereldwijd leeftijden controleren: dit moet je weten

Apps gaan wereldwijd massaal de leeftijd van hun gebruikers controleren, maar gebruiken daar verschillende methodes voor. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe apps je leeftijd controleren

Wereldwijd worden er steeds meer wetten aangenomen die makers van apps verantwoordelijk stellen voor het controleren van de leeftijd van hun gebruikers. Dat gaat niet alleen om porno-apps, maar bijvoorbeeld ook sociale media of berichten-apps. Kinderen kunnen daar ook verkeerde dingen zien.

In het Verenigd Koninkrijk is deze zomer zo’n wet ingegaan die behoorlijk streng is. Als apps niet op effectieve wijze de leeftijd van hun gebruikers controleren, kunnen ze een flinke boete krijgen. Omdat elke hier app een oplossing voor moet verzinnen, worden er verschillende methodes gebruikt. Denk aan het scannen van een identiteitskaart of paspoort, maar ook het scannen van gezichten waarna wordt geschat hoe oud de persoon is. Onder andere Discord en Reddit bieden zo’n gezichtsscan aan.

Deze systemen zijn niet waterdicht, want kinderen kunnen via een VPN de checks omzeilen. De meest komische manier om de gezichtsscan te foppen, is het gebruik van de game Death Stranding 2. Omdat de fotomodus in de game zeer realistisch is en je het hoofdpersonage verschillende gezichtsuitdrukkingen kunt geven, zijn bepaalde systemen te foppen door de camera van je smartphone op de digitale Norman Reedus te richten.

Norman Reeds in Death Stranding 2.

In de rest van Europa

Ook in andere landen verschijnen vergelijkbare wetten, maar niet overal wordt de verantwoordelijkheid bij de app-makers gelegd. Zo werkt de EU aan een app die leeftijden controleert.

Het mooie van deze EU-app is dat je veilig je identiteit bevestigt, waarna de app naar andere platformen communiceert dat jij oud genoeg bent. Omdat de EU-app er tussen zit, hoef jij niet in elke app gevoelige data te overhandigen zoals een scan van je paspoort of gezicht.

Toch zijn apps niet verplicht om deze methode van EU te accepteren. Het is goed mogelijk dat apps ook in Nederland gezichtsscans gaan toepassen als een leeftijdscontrole verplicht wordt. Zeker als de technologie al geïmplementeerd is, zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In Nederland

In Nederland klinken vanuit de Tweede Kamer ook stemmen om kinderen beter te beschermen van wat er online gebeurt. De kamer heeft ingestemd met een motie over een minimumleeftijd voor sociale media met algoritmes die zijn gemaakt om gebruikers zo lang mogelijk vast te houden. Het gaat in dit geval dus minder om het zien van mogelijke kwalijke content, maar meer om het beschermen van de mentale gezondheid van kinderen.

Onlangs zijn er alvast richtlijnen opgesteld over gezond schermgebruik, waar ouders gebruik van kunnen maken bij de opvoeding van hun kinderen. Hier zit nog geen boete achter. In het advies staat dat kinderen pas vanaf 13 onder begeleiding toegang zouden moeten krijgen tot berichten-apps zoals WhatsApp en pas in een later stadium sociale media.

Waarom doet Google de leeftijdsverificatie niet?

Een andere oplossing zou zijn dat Google de leeftijdsverificatie uitvoert, omdat het bedrijf de winkel beheert waar de meeste mensen hun apps downloaden. Onder andere Facebook-maker Meta heeft Google hierop gewezen.

Google stelt echter dat leeftijdsverificatie via de Play Store regelen niet effectief is, omdat apps ook van andere plekken worden gedownload. Ook zouden kinderen dezelfde apps op andere apparaten wel gewoon kunnen gebruiken. Ook Apple ziet het niet zitten om leeftijdsverificatie uit te voeren, want volgens de iPhone-maker ligt de verantwoordelijkheid bij de beperkt aantal apps die leeftijdsgebonden content hosten.

Wel gaat Google AI gebruiken om in YouTube te controleren hoe oud je bent. In de Verenigde Staten bestudeert de app vanaf nu je zoekopdrachten, kijkgeschiedenis en hoe oud je account is. Denkt de AI dat je jonger bent dan 18 jaar, dan zie je minder video’s. Als dit fout gaat, moet je via een paspoort, selfie of creditcard aantonen dat je echt oud genoeg bent om volwassen content te zien.

Kinderen en smartphones

Een ander gevaar wanneer kinderen smartphones gebruiken, is dat ze onopgemerkt veel geld uitgeven in de games die je spelen. We leggen uit hoe je hier als ouder wat tegen kunt doen.

Er staan daarnaast genoeg apps in de Play Store die speciaal gemaakt zijn voor kinderen. Zo kun je deze streamingdiensten installeren met content speciaal voor kids.