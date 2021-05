Asus Zenfone 8 officieel: kleine behuizing, grootse prestaties

De Asus Zenfone 8, een compacte high-end smartphone, is officieel gepresenteerd. Daarnaast haalt de fabrikant het doek van de Zenfone 8 Flip, met draaibare camera, zodat je ook altijd een scherpe selfie schiet.

Asus Zenfone 8 officieel: klein snelheidsmonster

De Zenfone 8 is gepresenteerd en een opvallend kleine high-end smartphone met een adviesprijs van 599 euro. Het scherm is ‘slechts’ 5,91 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Er is gekozen voor een amoled-display voor felle kleuren en een hoog contrast. De maximale ververssnelheid is 120Hz, waardoor alles soepel in beeld verschijnt en geoptimaliseerde games een genot zijn om te spelen.

Asus brengt verschillende modellen op de markt qua werk- en opslaggeheugen. De instapversie beschikt over 6GB/128GB, maar ook komen er 8GB/128GB- en 8GB/256GB-versies. Het absolute topmodel heeft 16GB en 256GB interne opslag aan boord. Of al die modellen naar Nederland komen, is nog de vraag.

Onder de motorkap zit de Snapdragon 888-chip, die we zien in veel high-end smartphones zoals de Oppo Find X3 Pro, OnePlus 9 Pro en Xiaomi Mi 11. De accu is 4000 mAh groot, snel op te laden met 30 Watt, maar draadloos opladen ontbreekt. Op de achterkant vind je twee camera’s van respectievelijk 64 en 12 megapixel. De eerste gebruik je naast fotograferen ook om te filmen in een 8K-resolutie. Met de groothoeklens schiet je foto’s in een wijdere hoek of maak je close-ups van objecten.

Tot slot is er plek voor twee simkaarten en is het toestel stof- en waterdicht. Het geheugen uitbreiden is er niet bij, maar zaken als nfc, wifi 6(e) en bluetooth 5.2 zijn wel aanwezig. Een fysieke koptelefoonaansluiting is ook boord, net zoals een kleine notificatieled.

Ook Asus Zenfone 8 Flip gepresenteerd

Volgens Asus is de Zenfone 8 het absolute topmodel, maar de Zenfone 8 Flip heeft op veel gebieden toch de betere specificaties. Zo is het scherm groter met 6,67 inch, maar ververst ‘ie wel maar 90 keer per seconde. De batterij is 5000 mAh groot en ook op te laden met 30 Watt. Net als bij de Zenfone 8 is software aanwezig om het oplaadproces te optimaliseren, zodat de accu langer meegaat.

Op de achterkant vind je dezelfde twee camera’s al bij zijn kleine broertje, maar daarnaast is er een zoomlens aanwezig. Daarmee haal je objecten tot drie keer dichterbij via optische zoom zonder kwaliteitsverlies. Net als bij de Zenfone 7-serie beschikt het toestel over een flipcamera, waardoor alle camera’s ook gebruikt kunnen worden voor selfies. Het motortje moet zo’n 300.000 keer meegaan, wat neerkomt op jaren gebruik.

Het toestel beschikt over de Snapdagon 888-processor en komt in twee modellen op de markt: 8GB/128GB en 8GB/256GB. De instapprijs van 799 euro is tot slot een stuk hoger dan bij de Zenfone 8.

Verkrijgbaarheid is onduidelijk

Hoewel Android Planet een briefing heeft gehad over beide toestellen en een reviewmodel van de Zenfone 8 in bezit heeft, is de verkrijgbaarheid onduidelijk. Zo is niet exact bekend of beide toestellen hier op de markt komen en in welke varianten ze dan verschijnen. Deze vragen staan uit bij Asus Nederland. Dit artikel wordt van een update voorzien zodra hier meer informatie over is.

Asus is daarnaast verzeild in een conflict over patenten met Philips, waardoor er zo’n twee jaar geleden een verkoopstop werd aangekondigd voor toestellen op de Nederlandse markt. Verschillende smartphones van de fabrikant zijn inmiddels echter wel te koop, via de eigen website of andere verkooppunten.

