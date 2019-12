De duurste smartphones zijn de beste, maar wat als je een kleiner budget hebt? Geen nood, ook met zo’n 250 euro op zak kun je kiezen uit allerlei fijne toestellen. Omdat iedereen andere wensen heeft, is het moeilijk één beste goedkope smartphone van 2019 uit te roepen. Android Planet zet daarom vijf betaalbare aanraders op een rij.

Beste goedkope smartphone van 2019

De topsmartphones van bekende merken worden steeds duurder, een ontwikkeling waar niet iedereen blij mee is. Achthonderd euro of meer uitgeven aan een Samsung Galaxy Note 10 Plus, Google Pixel 4 XL of iPhone 11? Dat is nogal wat, ook als je zo’n toestel in combinatie met een abonnement aanschaft. Bovendien krijg je met zo’n dure smartphone doorgaans een BKR-registratie, waardoor je onder andere minder hypotheek kunt lenen.

Wil je om welke reden dan ook niet zoveel geld uitgeven aan je nieuwe smartphone? Kijk dan eens naar onze top vijf van toestellen die op moment van publicatie tussen de 199 en 289 euro kosten. Grote kans dat ze de komende maanden nog wat in prijs zullen zakken omdat er nieuwe modellen uitkomen. De vijf toestellen – hieronder in willekeurige volgorde – zijn prima tot erg goed verkrijgbaar en krijgen in de meeste gevallen updates tot 2022 of later.

1. Samsung Galaxy A50

Samsungs Galaxy A50 was één van de populairste Android-smartphones van 2019, zo blijkt uit data van diverse vergelijkwebsites en onderzoeksbureaus. Logisch, want het toestel biedt een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Voor minder dan 300 euro krijg je een fraai 6,4-inch full-hd oled-display en een royale 128GB opslaggeheugen met micro-sd-slot. Veel concurrerende toestellen hebben minder geheugen.

Andere pluspunten van de Galaxy A50 zijn de grote accu (4000 mAh) en bijbehorende lange batterijduur en de drie veelzijdige camera’s op de achterkant. Samsungs software is gebruiksvriendelijk en vanwege zijn populariteit krijgt het toestel maandelijks een beveiligingsupdate. Dat is niet standaard in deze prijsklasse.

Meer weten? Bekijk hieronder onze videoreview of lees de uitgebreide geschreven Samsung Galaxy A50-review.

Alles over de Samsung Galaxy A50

2. Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi verkocht in 2019 veel smartphones in Nederland, wat komt omdat de kwalitatief goede toestellen veel waar voor hun geld bieden. De Mi 9T Pro is één van de beste midrange modellen van het jaar en de Redmi Note 8 Pro hoort bij de budgettoppers.

De smartphone heeft een luxe uitstraling, een grotere 4500 mAh-accu die snel oplaadt en een mooi 6,5-inch full-hd-display. Op de achterkant heeft Xiaomi liefst vier camera’s geplaatst, waaronder een hoofdcamera met een maximale resolutie van 64 megapixel. Die kan pixels laten samensmelten om betere 16 megapixel foto’s te maken.

Andere pluspunten van de Redmi Note 8 Pro zijn de snelle MediaTek-processor, royale 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Onder de camera achterop zit een snelle vingerafdrukscanner. Xiaomi’s MIUI-softwareschil is wel wennen, zeker als je meer van stock-Android houdt. De fabrikant staat wel bekend om zijn langdurige softwareondersteuning.

Meer weten?

Alles over de Xiaomi Redmi Note 8 Pro

3. Nokia 6.2

Nokia’s 6.2 ziet er fraai uit, heeft een 6,3-inch full-hd-scherm met hdr-techniek en gaat lang mee dankzij de 3500 mAh-accu. Achterop de telefoon zit een driedubbele camera, waaronder een groothoeklens. Met die camera maak je een foto waar meer op past, wat handig is als je vlak voor een groot gebouw staat of een groepsfoto wil schieten. Een dieptesensor helpt je mooiere portretfoto’s te maken.

De Nokia 6.2 heeft 64GB opslaggeheugen, een vlotte processor en draait – als groot pluspunt – op Android One-software. Dit betekent dat je de Android-versie gebruikt zoals Google hem ontworpen heeft, zonder extra apps en aanpassingen van een fabrikant. Bovendien krijg je drie jaar elke maand een beveiligingsupdate én twee jaar Android-upgrades. Deze betaalbare smartphone is dus ook over een paar jaar nog up-to-date.

Meer weten? Lees onze Nokia 6.2-preview, waarin we ook aandacht besteden aan de duurdere en betere Nokia 7.2.

Alles over de Nokia 6.2

4. Motorola One Vision

In onze Motorola One Vision-review lees je dat we erg te spreken zijn over de midranger, die op bijna alle vlakken erg goed presteert. Zo zit er achterop een camera die uitstekende foto’s maakt in het donker, heb je een flinke 128GB opslaggeheugen tot je beschikking en komt de glazen behuizing luxe over.

Ook prettig is de Android One-software, waardoor je stock-Android gebruikt en twee jaar Android-upgrades krijgt. Motorola komt daarnaast drie jaar lang elke maand met een beveiligingsupdate. Zo is je toestel jarenlang up-to-date, een zekerheid die voorheen voorbehouden was aan veel duurdere smartphones.

Kom meer te weten over het toestel.

Alles over de Motorola One Vision

5. Realme 5 Pro

Realme is een grote onbekende in Nederland, maar wil daar verandering in brengen met scherp geprijsde smartphones die indrukwekkende specificaties bieden. De toestellen draaien Android met Oppo’s ColorOS-software, wat komt omdat Realme onderdeel is van Oppo. Hoewel niet iedereen gecharmeerd is van de drukke softwareschil, ben je wel verzekerd van een prima updatebeleid.

Voor de koopjesjagers biedt Realme de ‘5 Pro’ aan, een 199 euro kostende smartphone met vier camera’s achterop. Het gaat om een 48 megapixel hoofdcamera, een groothoeklens, een macrocamera en een dieptesensor. Onder de motorkap draait een snelle Snapdragon 712-processor met 4GB werkgeheugen en liefst 128GB opslagruimte.

Het toestel heeft een 6,3-inch full-hd-scherm, 4000 mAh-accu en laadt op via usb-c. Realme verkoopt de 5 Pro vooralsnog alleen via zijn eigen Europese webwinkel, die gratis naar Nederland verzendt en twee jaar garantie biedt.

Wil je nog eens drie tientjes besparen? Kijk dan eens naar de Realme 5, voorzien van een hd-scherm en grotere 5000 mAh-accu. Ook dit toestel heeft vier camera’s op de achterkant.

Jouw beste goedkope smartphone van 2019

De vijf toestellen in dit overzicht zijn de favorieten van de redactie van Android Planet, maar we zijn natuurlijk ook heel benieuwd wat jij de beste goedkope smartphone van 2019 vindt. Laat het vooral weten in de reacties en help anderen met hun keuze.