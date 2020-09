‘Dit is de verpakking van nieuwe Chromecast met Google TV en 4K’

De afgelopen weken is veel over de nieuwe Chromecast gelekt en nu zijn zelfs beelden van de verpakking opgedoken. Die bevestigen het design en laten zien dat de hdmi-dongle over 4K- en hdr-ondersteuning beschikt.

Lees verder na de advertentie.

Gelekt: de nieuwe Chromecast-verpakking

Hoewel de verpakking van de nieuwe Chromecast niet veel nieuws toont, weten we nu wel wat we precies kunnen verwachten. De hdmi-dongle zit in een wit doosje en komt – zoals verwacht – met een afstandsbediening: de ‘Google Chromecast Voice Remote’. In het doosje zitten ook twee AAA-batterijen (voor de remote), een stroomkabeltje en adapter.

Ook is te zien is dat de Chromecast met Google TV ondersteuning biedt voor 4K- én hdr. Hierdoor kun je beelden in de hoogste resolutie naar je televisie streamen, net als bij de Chromecast Ultra. De reguliere Chromecast (2018), die nu nog wordt verkocht, gaat echter maar tot full-hd. Door de ondersteuning voor hdr (high dynamic range) zien beelden er helderder uit en zijn diepere kleuren zichtbaar.

Tot slot toont de verpakking het al eerder gelekte design van de Chromecast en zien we dat het apparaatje werkt met veel diensten, zoals Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, YouTube en Disney Plus. Op dit gebied verandert er dus weinig. Je kan net als bij eerdere Chromecasts simpel en snel films en series streamen naar je televisie, om ze te bekijken op het grote scherm.

Meer over de Chromecast met Google TV

Wel nieuw is dat de Chromecast wordt geleverd met Google TV, de nieuwe naam van het al bestaande Android TV. Hierdoor krijgt het apparaatje een interface waar apps van allerlei diensten op een rijtje staan. Met de afstandsbediening kun je de Chromecast bedienen en met de knopjes bijvoorbeeld direct Netflix of YouTube opstarten, of teruggaan naar het thuisscherm.

De verwachting is dat de nieuwe Chromecast tijdens het Google-event op 30 september wordt onthuld. De adviesprijs is nog onduidelijk, maar ligt vermoedelijk tussen de 50 en 100 euro. Tijdens het event krijgen we ook de Pixel 5, Pixel 4a 5G en nieuwe Nest Audio-speaker te zien. De presentatie gaat om 20.00 uur van start en uiteraard zit Android Planet dan klaar om je van al het nieuws te voorzien.

Blijf op de hoogte door onze website te volgen, de Android Planet-app te downloaden of schrijf je in voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

Lees meer over Google: