Vanaf 10 oktober om 15:00 uur is de CoronaMelder landelijk in gebruik. De app waarschuwt mensen die in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is.

CoronaMelder-app nu echt in gebruik

De CoronaMelder-app is de officiële app van de Rijksoverheid om je te waarschuwen als je in de buurt bent geweest van iemand die corona heeft. De app is vanaf 10 oktober 2020 om 15:00 beschikbaar voor Android en iOS en het gebruik is vrijwillig.

De app is een middel in de strijd tegen corona en maakt het bron- en contactonderzoek een stuk eenvoudiger. Er zijn echter ook mensen met kritiek. Tegenstanders van de app hebben twijfels over de garanties voor de privacy. Daarnaast vinden ze dat alle ballen moeten worden gezet op de uitbreiding van de testcapaciteit. Als die er niet voldoende is, kunnen te veel mensen die een melding ontvangen zich niet snel laten testen.

Om het vertrouwen in en de veiligheid van de CoronaMelder te vergroten moet de app nog wel verder ontwikkelt worden. In een motie van de senaat werd hier unaniem over besloten. Gebruikers moeten de app nu downloaden via de Apple App Store of Google Play Store. De senaat wil dat het kabinet ook andere manieren onderzoekt. Zodat gebruikers de app ook los van deze twee bedrijven kunnen gebruiken.

Zo werkt CoronaMelder

Ben je nog niet zeker of je de app wilt gebruiken? Voor iedereen met twijfels schreven wij een uitgebreide uitleg. Hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy van de CoronaMelder? En is het ook mogelijk om de app tijdelijk uit te schakelen?