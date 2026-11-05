Geen enkele app of game is veilig voor AI: wat je moet weten over klonen

Het is makkelijker dan ooit om apps te klonen en aan te passen met de hulp van AI. Dat heeft helaas grote gevolgen. Dit moet je daarover weten.

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Android-apps klonen: wat gebeurt er?

Een enkele ontwikkelaar heeft de afgelopen maand opensourceversies gemaakt van de apps van Adobe en Microsoft Office. De apps werken hetzelfde als de normale versies, met hier en daar wat foutjes die nog worden opgelost. Je hoeft er alleen niets voor te betalen en het werkt op verschillende systemen.

Ook qua games gebeuren er nu opvallende dingen. Zo worden er complete games binnen enkele dagen speelbaar gemaakt op andere apparaten, of worden games die niets met elkaar te maken hebben gecombineerd. Zo heeft iemand Minecraft en Elden Ring samengesmolten, waarbij de logica van de twee games elkaar beïnvloeden.

Op Android betekent dit onder andere dat de Nintendo Wii-game Super Mario Galaxy nu op je smartphone te spelen is (Mario Galaxy op je Galaxy!). Ook andere games worden geschikt gemaakt om te spelen op een Android-smartphone.

Super Mario Galaxy op Android

Wat is decompileren en recompileren?

Het decompileren van apps en games is niet nieuw. Dit wordt door hobbyisten al tijden gedaan, vaak uit altruïstische overwegingen. Apps en games bestaan voor een groot deel uit code. Met decompileren wordt er een poging gedaan het programma weer terug te vertalen naar code om te begrijpen hoe iets werkt of om te zien of het veilig genoeg is.

Ook wordt dit middel toegepast om te kijken of een programma kan draaien op een ander apparaat dan het nu doet. Dit wordt dan recompileren genoemd, waarbij vanuit de code die is gedecompileerd weer een werkend programma wordt gemaakt.

Recompileren klinkt makkelijker dan het in de praktijk vaak is. Meestal is er nog veel programmeerwerk nodig om de gedecompileerde code foutloos draaiende te maken. Tot nu, want dit kan AI allemaal tegenwoordig.

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Welke rol heeft AI nu?

Hoewel decompileren en recomplileren (bij elkaar ook wel reverse engineering genoemd) dus niet nieuw is, gaat het nu in een sneltreinvaart door AI. De tools zijn beter en gebruiksvriendelijker.

In plaats van dat je moeite moet doen om de code te achterhalen, die draaiende te maken en alle fouten op te lossen, doet AI alles voor je. Hierdoor komen er steeds meer alternatieve versies van apps beschikbaar, of komen bekende games van Nintendo of Sony naar je Android-apparaat. Deze apps en games vind je niet in de Play Store, maar wel op alternatieve plekken.

Mensen gebruiken deze mogelijkheden nu zelfs om alternatieve versies van bestaande software te maken. Denk aan het verwijderen van reclame uit het besturingssysteem voor je televisie, of het verwijderen van een abonnement bij een slim sportapparaat.

Anthropic, de maker van AI Claude, heeft nu beperkingen ingesteld voor het klonen van apps. Toch zijn er allerlei opensource AI-modellen waarmee het ook mogelijk is. Kortom: het hek is van de dam.

De AI-versies van Adobe- en Microsoft Office-apps

Is het legaal?

Het klinkt allemaal leuk: apps waar je normaal veel geld voor moet betalen, kun je nu gratis gebruiken en vaak op andere apparaten. Met bijvoorbeeld een Android-smartphone kun je op deze manier veel meer doen dan voorheen. Toch is het goed om te weten dat dit meestal niet legaal is. Software is vaak auteursrechtelijk beschermd.

Menig appkloner voelt zich echter gerechtvaardigd, omdat ze het niet eens zijn met de hoge prijzen die makers van apps vragen voor abonnementen. Ook hebben ze er mogelijk moeite mee dat ze een specifiek apparaat moeten kopen om die app of game te draaien.

Inmiddels is het natuurlijk maar de vraag of de code van apps echt auteursrechtelijk beschermd is als deze apps grotendeels via vibecoding tot stand zijn gekomen. Als de code van een app compleet AI-gegenereerd is, dan valt het onder publiek domein en kunnen anderen ermee aan de haal.

Zelf vibecoden

Zelf aan de slag met vibecoden, om je eigen apps te maken? We helpen je op weg met hoe dat werkt. Deze apps zijn vervolgens gewoon via Google Play te starten.

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