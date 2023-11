Opinie: Met een duurdere, duurzame smartphone ben je uiteindelijk goedkoper uit

We weten allemaal dat duurzame keuzes verstandig zijn, maar ook duurder. Toch ben je met een kostbare smartphone uiteindelijk goedkoper uit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Duurzame smartphone is goedkoper

Kiezen voor duurzaamheid betekent meestal een hoog prijskaartje. Dat geldt niet alleen voor grote investeringen zoals het nemen van zonnepanelen, maar ook bij kleine aankopen. Neem bijvoorbeeld een hoesje voor je smartphone: wil je er eentje die van gerecycled materiaal is gemaakt of composteerbaar is, dan moet je dieper in de buidel tasten.

De markt van duurzame producten is daarnaast best verwarrend. Het is vaak niet duidelijk of je echt een product koopt dat minder belastend is voor het milieu, of dat het vooral marketing is en je betaalt voor een goed gevoel.

Qua duurzame smartphones is het gelukkig duidelijker, omdat je naar een paar specifieke en controleerbare punten kunt kijken. Hoe makkelijk is het toestel te repareren, welke materialen worden er gebruikt en hoe lang krijgt de telefoon updates. Maar, smartphones die goed scoren op deze punten zijn duurder dan de concurrentie.

Duurder

Neem de Fairphone 5, nu de meest duurzame smartphone op de markt. Dat komt doordat je het toestel zelf makkelijk uit elkaar kunt halen en kunt repareren, Fairphone heel duidelijk is over waar de materialen vandaan komen en er maar liefst acht jaar aan updates worden beloofd. Voor de Fairphone 5 leg je 699 euro neer. Dat is bijna net zo duur als een Samsung Galaxy S23, die veel betere specificaties heeft.

Hoe charmant die Fairphone 5 ook is, het blijft door de prijs een keuze die totaal niet logisch voelt. Voor minder geld heb je immers een smartphone met betere hardware. En voor minder geld dan een duurzaam smartphonehoesje, heb je er een van plastic die je toestel mogelijk beter beschermt.

Maar een belangrijk verschil tussen hoesjes en smartphones, is dat bij een duurzame smartphone de repareerbaarheid en de updates zwaarder wegen dan het materiaal. Je betaalt meer, zodat je er langer mee kunt doen.

Geen hoge eisen

Mensen die elk jaar het allernieuwste toestel willen hebben, zul je met een duurzaam alternatief niet snel overtuigen. Die willen het nieuwste van het nieuwste, omdat ze de hele dag door hun smartphone gebruiken en vinden dat ze het allerbeste verdienen.

Maar er is ook een grote groep smartphonegebruikers die het vooral belangrijk vindt dat hun toestel werkt. Daarbij worden niet te hoge eisen gesteld. Voor hen is het verleidelijk om vanwege die lage eisen een goedkope telefoon op de kop te tikken. Als de batterij dan niet meer goed werkt of er een barst in het scherm zit, kunnen ze over enkele jaren weer een nieuw goedkope smartphone in huis halen.

Maar als je een toestel koopt die je met gemak kunt repareren en die lang updates krijgt, dan ben je na vier, vijf tot zelfs acht jaar goedkoper uit dan dat je om de paar jaar je hele smartphone vervangt. Kiezen voor een duurdere, duurzame telefoon omdat je aan het milieu denkt, hoeft dus niet belastend te zijn voor je portemonnee.

