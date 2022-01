Exynos 2200 officieel: processor voor Samsung Galaxy S22

De Exynos 2200-processor is officieel gepresenteerd. In Europese versies van de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra zal deze chip zeer waarschijnlijk gebruikt worden.

Exynos 2200 officieel, maar veel details ontbreken nog

De Exynos 2200-chip komt uit de eigen stal van Samsung en is de eerste eigen processor die is ontwikkeld op het 4 nanometer-procedé. De fabrikant wilde de chip vorige week al presenteren, maar het evenement ging toen niet door.



Niet alle details zijn bekendgemaakt. Zo wordt er niks genoemd over de kloksnelheden van de processor of grafische chip. Ook vergelijkingen met oudere chips of bijvoorbeeld de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 worden niet gemaakt. De videochip is ontwikkeld in samenwerking met fabrikant AMD en belooft betere prestaties op visueel gebied. Hierdoor is het mogelijk om raytracing en variabele rateshading te gebruiken op smartphones, normaliter functies die je kunt gebruiken in combinatie met videokaarten in computers. Mobiele games moeten er hierdoor beter uitzien en soepeler spelen.

De chip is krachtig genoeg om maximaal zeven camerasensoren aan te sturen. De maximale resolutie daarvan is 200 megapixel. Opnemen van video’s kan in verschillende resoluties, waaronder 1080p, 4K en ook 8K. Filmen in 8K kan tot slot met maximaal 30 frames per seconde.

Massaproductie gestart: op tijd voor Galaxy S22-lancering

Samsung laat ook weten dat de massaproductie van de nieuwe chip al is gestart en dat is een mooie match met de Samsung Galaxy S22-onthulling. Die vindt volgens geruchten plaats op dinsdag 8 februari. De toestellen krijgen in Europa deze Exynos 2200-chip aan boord, zo melden verschillende bronnen. Op andere markten verwachten we dat Samsung kiest voor een Snapdragon-processor van Qualcomm.

Naast het normale model, verwachten we ook de grotere Samsung Galaxy S22 Plus en meest krachtige Galaxy S22 Ultra te gaan zien. De Ultra-variant beschikt onder andere over de beste camera’s van het trio en een ingebouwde S Pen. Met die stylus kun je de smartphone nog preciezer bedienen.

