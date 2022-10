Fossil begint uitrol Wear OS 3 voor Gen 6-smartwatches

Fossil is begonnen met de uitrol van Wear OS 3 voor zijn Gen 6-horloges. Ook heeft het bedrijf een nieuwe variant van dit slimme horloge aangekondigd: de Wellness Edition.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je een Fossil Gen 6-smartwatch om je pols? Dan is het tijd om de instellingen in te duiken, want de Wear OS 3-update staat klaar om te downloaden. Kwestie van de instellingen openen, tikken op ‘Systeem’ en een paar keer op het horloge-icoon tikken.

De update brengt allerlei vernieuwingen, waaronder verbeterde tracking voor gezondheid- en fitnessactiviteiten. Ook is de interface compleet op de schop gegaan. Zo zien we veel meer Material You-achtige elementen, wat we kennen van Android 12. Druk je de bovenste fysieke knop in, dan worden alle recente applicaties standaard geopend, terwijl de ingestelde slimme assistent verschijnt als je het knopje even ingedrukt houdt.

Maak je vaak gebruik van de ‘snelle instellingen’, dan zie je ook daar een andere look en verschillende nieuwe toggles. Vanaf nu is het mogelijk om de Gen 6 te koppelen met de Fossil-app. Voorheen moest je gebruikmaken van de Wear OS-app van Google. Dit is een fijne verbetering, want aanpassingen aan bijvoorbeeld de interface, instellingen of digitale wijzerplaat doe je makkelijk met de Fossil-app.

Fossil Smartwatches Fossil Group, Inc. 8,4 (71.100 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Datzelfde zagen we ook tijdens de testperiode voor onze Samsung Galaxy Watch 5-review. Deze horloges draaien op Wear OS 3.5 met de One UI-laag van Samsung. De Fossil Gen 6 beschikt echter over een kale versie van Wear OS. Meer weten? Lees dan de Fossil Gen 6 review.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Fossil Gen 6 Wellness Edition

De nieuwe Wellness Edition draait standaard op Wear OS 3 en is voorzien van de Snapdragon 4100 Plus-chip. Ook bevat ‘ie de speciale wellness-app, met allerlei inzichten waaronder slaappatronen, hartslag en het zuurstofniveau van het bloed.

Work-outs worden automatisch gedetecteerd en dankzij hartslagzones weet je precies hoe intensief je traint. Ook kun je aan de slag met allerlei apps, zoals Spotify, YouTube Music en Google Maps. Bellen via de smartwatch is ook mogelijk, mits je ‘m via bluetooth met je smartphone hebt verbonden.

De Fossil Gen 6 Wellness Edition heeft een adviesprijs van 299 euro en is per direct verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, roségoud en zilver. Losse originele siliconenbandjes zijn te koop vanaf 25 euro.

Meer recent wearable-nieuws