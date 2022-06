Fossil Gen 6 review: mooie smartwatch met oude software en matige accu

In deze Fossil Gen 6 review bespreken we alle facetten van het nieuwste horloge van de bekende fabrikant. Daarbij kijken we natuurlijk ook naar Wear OS, het besturingssysteem voor smartwatches van Google.

Fossil Gen 6 review: dit zijn onze ervaringen

De Fossil Gen 6 is al even geleden gepresenteerd en ook al een tijdje verkrijgbaar. Toch hebben we gewacht met testen voor deze speciale maand op Android Planet. In juni staan wearables in allerlei vormen en maten namelijk centraal. Zodoende gaan we dieper dan normaal in op bijvoorbeeld draadloze oordopjes en fitnesstrackers. Natuurlijk kunnen ook smartwatches niet ontbreken.

Wij hebben een tijd met de Gen 6 van Fossil om de pols gelopen en al onze ervaringen lees je dan ook in deze review. Benieuwd naar wat we specifiek te zeggen hebben over een specifiek onderdeel? Gebruik dan de handige inhoudsgave hieronder!

Inhoudsopgave Fossil Gen 6 review Design Scherm Software Hardware Accuduur Conclusie Kopen

Design: voor ieder wat wils

De Fossil Gen 6 is verkrijgbaar in meerdere varianten, die verschillen qua materiaalgebruik en kleur. De door ons geteste versie heeft een zilverkleurige roestvrijstalen band en horlogekast. Andere varianten komen met een siliconen of lederen bandje en een kast die enkele tinten donkerder is.

Er is van elk van deze versies slechts één maat verkrijgbaar: 44 millimeter. Bij veel andere fabrikanten heb je keuze uit verschillende diameters, maar Fossil kiest hier dus niet voor.



Langs de juwelier en fysieke knoppen

Een klein minpunt aan de door ons geteste RVS-variant is ook dat je het horlogebandje vast en zeker moet (laten) inkorten. Fossil levert hiervoor geen benodigde tools mee, dus een bezoekje aan de juwelier is zeker iets om rekening mee te houden.

Eenmaal op maat gemaakt kon het echte testen pas goed beginnen. Het horloge voelt robuust aan en dat geldt zeker voor de fijne sluiting. Een irritatiepuntje is dat het horloge niet geheel plat op een tafel te leggen is, maar daarover later meer.

De rechterkant bevat een drietal knoppen, waaronder het kroonwieltje. Daarmee scroll je door menu’s en ook kun je ‘m indrukken om een bepaalde actie uit te voeren, of verder in een menu te duiken. Ook het aanpassen van het volume is mogelijk met het kroonwiel. De andere twee knoppen gebruik je om snel een specifieke app op te starten, die je kiest via de instellingen.

Op de achterzijde, gemaakt van hoogwaardig plastic, vind je de hartslagmeter. Bovenop is een microfoon te vinden en de speaker is geplaatst aan de linkerkant van de horlogekast. Door de gebruikte materialen voelen alle knopjes en het horloge zelf ook premium aan.

Scherm: rond en kleurrijk

Het scherm is niet veranderd ten opzichte van de Fossil Gen 5. Dat betekent dat het nog steeds een diagonaal heeft van 1,28 inch en er is gekozen is voor een rond amoled-paneel. Dat heeft een resolutie van 416 bij 416 pixels, waardoor alles fijn, scherp en goed leesbaar wordt weergegeven.

De randen om het scherm zijn vrij fors en in combinatie met sommige wijzerplaten oogt dit niet zo mooi. De bediening werkt prima, zoals je gewend bent van een slim horloge. Wel is het aan te raden om een screenprotector te gebruiken.

Software: verouderde versie van Wear OS

Fossil kiest voor Wear OS, het door Google ontwikkelde besturingssysteem voor smartwatches. Dat is fijn, want je kan aan de slag met allerlei applicaties uit de Play Store. Daardoor is Wear OS het besturingssysteem met de meeste mogelijkheden.

Wel is het zeer merkwaardig dat versie 2.36 nog geïnstalleerd is op het horloge. De nieuwere versie is allang in gebruik, maar ook daar is iets vreemds mee aan de hand. De enige twee horloges die draaien op Wear OS 3.0 zijn de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic van Samsung. Daaroverheen ligt ook nog de flink aangepaste One UI-schil.

Fossil heeft aangegeven dat de nieuwe software ‘in 2022’ naar de Gen 6 komt, maar wanneer precies is onduidelijk. Android Planet heeft dit nagevraagd, maar tot op heden geen antwoord ontvangen. De verschillen tussen Wear OS 2.0 en 3.0 zijn niet al te groot, maar het is wel fijn dat op een relatief nieuw horloge gewoon de nieuwste software te vinden is.



De digitale Google Assistent is ook te gebruiken op de Gen 6-smartwatch. Kwestie van het kroonwieltje ingedrukt houden of op het thuisscherm naar rechts vegen. Vervolgens kun je via een stemopdracht een commando ingeven of vraag stellen. Ook Alexa van Amazon staat op het horloge voorgeïnstalleerd. Handig als je ‘t gebruikt, maar verwijderen is niet mogelijk, wat weer zonde is van de interne opslag.

Hardware: meer mogelijkheden dan vorige generatie

Met het testen hebben we ook de Fossil Gen 5 ernaast gehouden en de Gen 6 is net iets rapper. Dat komt onder andere door de snellere processor. Apps openen iets sneller en je scrollt vlotter door menu’s. Groot is het snelheidsverschil niet, maar natuurlijk wel mooi meegenomen. Verwacht trouwens nog steeds geen snelheidsmonster, want dat is het zeker niet. Een app opzoeken in de Play Store, downloaden en installeren kost nog steeds minuten.

Er is in een ingebouwde nfc-sensor aanwezig, waardoor je draadloos kunt betalen met Google Pay. Een telefoongesprek houden via het horloge is mogelijk dankzij de ingebouwde microfoon en speaker, al voelt dit nog steeds onwennig. De opslagruimte is met 8GB hetzelfde gebleven en Fossil heeft een spO2-sensor toegevoegd, waarmee je het zuurstofniveau van het bloed kunt meten.



Ook wifi is aan boord; handig om apps te installeren of een update binnen te trekken. De bandjes (22 millimeter) zijn te verwisselen, maar in combinatie met de metalen kast ziet dat er veelal wat vreemd uit. Wil je het horloge gebruiken voor hardloopsessies of bijvoorbeeld fietstours? Dan komt de ingebouwde gps-sensor prima van pas, al is deze niet enorm accuraat.

Accuduur is ronduit slecht

Draadloos opladen is helaas nog niet van de partij, dus je bent verplicht om het bijgeleverde kabeltje te gebruiken. Daarin klik je het horloge magnetisch vast, net zoals bij z’n voorganger. Bij onze geteste RVS-versie is het irritant dat het horloge niet platgelegd kan worden, wat komt door de sluiting die niet volledig open kan.



Wel gaat het opladen beduidend sneller dan bij de Fossil Gen 5. Volgens de fabrikant is 30 minuten aan de lader genoeg voor 80 procent opladen. In de praktijk wordt dat ook gehaald en dat is een stukje sneller dan bij de voorganger (80 procent in 50 minuten). Dit is een hele toffe verbetering.

Over de accuduur kunnen we kort zijn: die is te kort. Op een volledige lading en met wat aanpassingen aan het batterijverbruik komen we ruim een dag door, maar dat is het dan ook. Wifi stond niet de hele tijd aan (net als bluetooth) en de helderheid van het scherm stond tussen de 60 tot 80 procent.

Wel stonden notificaties aan van onder andere chat-apps, e mail-programma’s en apps als Instagram, Marktplaats en Twitter. Wil je constant je hartslag in de gaten houden? Dat is uiteraard mogelijk, maar kost relatief veel stroom – waardoor je nog sneller naar de oplader moet grijpen.

Daarmee is de accuduur niet beter dan bijvoorbeeld de Fossil Gen 5 of Oppo Watch. Net zoals elk door ons gebruikt horloge met Wear OS laden we ‘m iedere ochtend even op en dat blijft een pijnpunt. De Huawei Watch GT 3 gaat bijvoorbeeld makkelijk een week mee op een volle accu. Dit horloge komt met een eigen besturingssysteem, wat weer andere minpunten kent, zoals het geringe app-aanbod.

Samen met de verouderde versie van Wear OS is en blijft dat hét grootste probleem van de software. Begin juni scheef ik ook al een opiniestuk, waarin ik inging op het ‘stilstaan van smartwatches’ de afgelopen jaren. Dat is dus geen probleem van deze Fossil Gen 6-smartwatch, maar iets wat ligt aan het besturingssysteem van Google.

Conclusie Fossil Gen 6 review

Ben je op zoek naar een mooie en complete smartwatch met Wear OS en is Samsung niks voor jou? Dan kom je al snel uit bij de Fossil Gen 6. Hij is verkrijgbaar in meerdere smaakjes, is heel fraai afgewerkt en voorzien van alle functies en sensoren die je kunt bedenken. Houd er wel rekening mee dat Wear OS niet op elk gebied fijn is. Het is een accuvretend besturingssysteem, waardoor elke dag opladen veelal een must is. Ook is en blijft het vreemd (en treurig) dat de uitrol van nieuwe versies zo immens traag verloopt. Al met al doet Fossil zelf heel veel goed, maar zijn het de Google-minpunten die zorgen dat het horloge geen topscore haalt.

Prijs en beschikbaarheid

Interesse gekregen in dit horloge na het lezen van de review? Het horloge is te krijgen in drie varianten en heeft een adviesprijs van 299 euro. Hoeveel je er nu nog voor betaalt ligt aan de variant die je op het oog hebt. De door ons geteste versie van roestvrijstaal koop je nog steeds voor dat bedrag, de andere pik je op voor wat tientjes minder.

