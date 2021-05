Er zijn foto’s van de vermoedelijke Samsung Galaxy Z Fold 3 verschenen. Ook van een ander aankomend vouwbaar toestel van de smartphonegigant zijn wat kiekjes online gezet.

Foto’s Samsung Galaxy Z Fold 3

Via verschillende kanalen zijn vermoedelijke foto’s verschenen van twee foldables van Samsung. Het eerste model is de Samsung Galaxy Z Fold 3, de opvolger van de Fold 2. Daarbij zou het gaan om plaatjes van een vermeende ‘pre-productie video’ van Samsung zelf. Zo zien we dus niet het uiteindelijke design van het toestel, maar krijgen we wel een goede indruk.

Het toestel krijgt een frontcamera die onder het scherm is geplaatst. Daardoor geniet je van een volledig scherm bij het kijken van een filmpje, browsen of het maken van een foto. In eerdere geruchten werd al genoemd dat het toestel ook overweg kan met de S Pen, oftewel de eigen stylus van Samsung. Die is op een van de afbeeldingen ook te zien, maar je kunt ‘m niet kwijt in het toestel zelf. Net als bij de Galaxy S21 Ultra moet je ‘m dus los aanschaffen en meenemen.

De cameramodule op de achterzijde bevat drie camera’s in een verticale opstelling, bijgestaan door een flitser. Tot slot is het toestel te zien in een drietal kleuren.

Galaxy Z Flip 3 afbeeldingen online

Naast foto’s van de nieuwe Fold zijn plaatjes verschenen van de opvolger van de Galaxy Z Flip. Dat model zou, waarschijnlijk om de naamgeving consistent te houden bij de vouwbare toestellen, op de markt komen als de Z Flip 3.

Ten opzichte van het eerste model is er flink gesleuteld aan het design. Zo is het schermpje aan de buitenkant een stukje groter dan zijn voorganger. Ook zien we weer twee camera’s aan de buitenzijde, geplaatst in een zwart gekleurd segment.

De eerste Z Flip kwam op de markt in het zwart en paars, maar op een van de foto’s zien we maar liefst vier kleuren van het nieuwe model: wit, paars, groen en zwart.

Onthulling in juli

Samsung heeft nog geen evenement aangekondigd, maar eerder werd er al gesproken over een onthulling in juli. De Z Fold 2 werd in augustus 2020 gepresenteerd, terwijl de Flip begin 2020 werd onthuld.

