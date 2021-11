‘Officiële marketingafbeeldingen Samsung Galaxy S21 FE gelekt’

We speculeren nu al ruim een half jaar over de Samsung Galaxy S21 FE – als het niet langer is. Nu officiële marketingafbeeldingen zijn gelekt, lijkt het toestel er écht bijna aan te komen.

Galaxy S21 FE straalt op officiële marketingafbeeldingen

De Galaxy S21 FE leek langzaam in een legende te veranderen. We dachten even dat het toestel geschrapt zou worden, maar binnenkort gaat Samsung de S21 FE tóch nog aankondigen. Met dank aan de website CoinBRS hebben we inmiddels een aantal officiële marketingafbeeldingen van de smartphone in handen. Op de afbeeldingen zien we een toestel dat erg lijkt op de standaard Galaxy S21.

Het camera-eiland aan de achterzijde heeft dezelfde, kenmerkende uitstraling als dat van de Galaxy S21. Wel lijkt de achterkant geheel van mat plastic gemaakt te zijn, met een aantal frisse pastelkleuren. Aan de voorkant vinden we een klein gaatje in het scherm voor de selfie-camera. Dit scherm is naar verluidt een 6,4 inch-amoled-scherm met een 120Hz-ververssnelheid.

Focus op snelheid, camera en accu

Samsung lijkt met het toestel de focus op de snelheid, de camera en een lange accuduur te willen leggen. De fabrikant noemt deze drie aspecten van het toestel expliciet op een aantal van de afbeeldingen. Onder de motorkap krijgt de S21 FE naar verwachting een krachtige Snapdragon 888-chip, dus over de snelheid liegt Samsung zeker niet.

Over de camerafuncties weten we nog niet veel. Wel lijkt het toestel een 64 megapixel-hoofdlens te krijgen. Ook verwachten we een groothoeklens en een dieptesensor voor portretfoto’s. Selfies maak je met de 32 megapixel-selfielens. Het toestel krijgt volgens de geruchten een 4500mAh-accu. Dat klinkt niet als een enorme batterij, maar waarschijnlijk is het toestel goed geoptimaliseerd voor energiezuinig gebruik. Samsung adverteert vast niet voor niets expliciet met een lange accuduur.

De Samsung Galaxy S21 FE wordt naar verwachting op 4 januari aangekondigd. Samsung houdt waarschijnlijk een evenement tijdens CES (Consumer Electronics Show), een jaarlijkse technologie-beurs. Vervolgens ligt het toestel op 11 januari in de winkels.

